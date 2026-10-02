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Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μια όχι συνηθισμένη εκδήλωση. Και όσοι συμμετείχαν δεν είχαν μόνο καλά λόγια να πουν για την ελληνική αγορά πιστοποίησης προσόντων. Στο Ινστιτούτο Γκαίτε, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, εκπρόσωποι εξεταστικών φορέων, πανεπιστημίων και της εκπαίδευσης από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, έθεσαν στο επίκεντρο την ποιότητα και την εμπιστοσύνη στους τίτλους γλωσσομάθειας που χορηγούνται στην Ελλάδα.

Οι καταγγελίες ανέδειξαν το χάσμα ανάμεσα στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού που δίνει μόρια και στις πραγματικές γνώσεις του κατόχου του.

Διοργανώτρια ήταν η ALTE, η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία της προέκυψε από τις ανησυχίες για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, όπως εξήγησε στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Ντάρεν Πέρετ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής και ελεγκτής της ένωσης.

«Ενημερωθήκαμε για ορισμένα ζητήματα εμπιστοσύνης και ποιότητας στην Ελλάδα. Αφού κάναμε κάποια έρευνα, μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι το πρόβλημα είναι συστηματικό και, στην πραγματικότητα, διαδεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα», ανέφερε. Οι σχετικές αναφορές έφθασαν στην ALTE κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου της στο Μόναχο, νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ακολούθησε η απόφαση να πραγματοποιηθεί το φόρουμ στην Αθήνα και να συζητηθούν συγκεκριμένα επόμενα βήματα.

«Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και έχει έρθει πλέον η ώρα να αντιμετωπιστεί», τόνισε ο Πέρετ.

Μια αγορά εκατοντάδων εκατομμυρίων

Το οικονομικό διακύβευμα είναι μεγάλο. Οι ελληνικές οικογένειες δαπανούν πάνω από 700 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών: σύμφωνα με την επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, η δαπάνη έφθασε τα 777 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένη κατά 12,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι εκτιμήσεις για το ετήσιο κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης μόνο της αγγλικής γλώσσας το τοποθετούν στα 24 εκατ. ευρώ, ενώ στον χώρο των ξένων γλωσσών υπολογίζεται ότι απασχολούνται 30.000–35.000 εκπαιδευτικοί.

Μόνο για τα αγγλικά, στην Ελλάδα υπάρχουν 53 φορείς πιστοποίησης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, Γιώργος Χριστόπουλος, αντιπαραβάλλοντας τον αριθμό με τους 3 στη Γερμανία.

Τα μεγέθη αυτά περιγράφουν την ευρύτερη αγορά εκμάθησης και πιστοποίησης. Μέσα σε αυτήν αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένα παράλληλο εμπόριο τίτλων χωρίς αντίκρισμα, που πλήττει τους υποψηφίους, τους εκπαιδευτικούς και τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην ουσιαστική γνώση.

Από το βήμα στις διαφημίσεις των τριών ημερών

Ένα από τα πιο ζωντανά μέρη της εκδήλωσης ήταν όταν ο Γιώργος Χριστόπουλος ανέβηκε στο βήμα με εκτυπωμένες διαδικτυακές διαφημίσεις.

Η κεντρική του διαπίστωση ήταν αιχμηρή: σε μεγάλο μέρος της αγοράς προσόντων, από τις γλώσσες έως τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, το κριτήριο έχει γίνει «πώς να το αγοράσουμε γρήγορα και εύκολα».

Ακολούθησαν τα παραδείγματα. Proficiency σε μόλις τρεις ημέρες. Τίτλοι από την άνεση του σπιτιού. Υποσχέσεις για γρήγορη και οικονομική απόκτηση προσόντων αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ.

«Πιστοποιητικό αγγλικών μόλις σε τρεις μέρες, από το σπίτι σου; Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ», διάβασε από μία διαφήμιση.

Οι καταγγελίες που μετέφερε περιγράφουν ακόμη πιο ευθεία αγορά τίτλων. Για κέντρο ξένων γλωσσών στην Ελευσίνα, ανέφερε ότι ο υποψήφιος δεν προσέρχεται καν στις εξετάσεις: πληρώνει 500 έως 1.500 ευρώ, ανάλογα με τον τίτλο, και το πιστοποιητικό φθάνει στο σπίτι του.

Κατά τον ίδιο, υπάρχουν περιπτώσεις πιστοποίησης C2, του ανώτατου επιπέδου γλωσσομάθειας, σε κατόχους με γνώσεις B1, δηλαδή ενδιάμεσου επιπέδου.

«Τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ ισχυρά και το ποτάμι του μαύρου χρήματος ρέει άφθονο και ποτίζει πάρα πολλές τσέπες», κατήγγειλε ο Γιώργος Χριστόπουλος.

Ο Χριστόπουλος κατήγγειλε επίσης ότι 15 υποψήφιοι για θέσεις στη ΝΕΡΙΤ ταξίδεψαν από την Αθήνα στη Βέροια για να αποκτήσουν Proficiency μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. «Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήξεραν λέξη αγγλικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΟΙΕΛΕ ζήτησε εισαγγελική παρέμβαση, χωρίς αποτέλεσμα.

Επιτυχία 99% – «Μaster in Italy, notes in Greek»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου. Παρουσίασε διαφημίσεις που υπόσχονται Lower ή Proficiency μέσα σε δύο έως τέσσερις μήνες ή με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στο διαφημιζόμενο ποσοστό επιτυχίας 99% στο Proficiency, θέτοντας το ερώτημα πώς μια απαιτητική εξέταση εμφανίζεται να έχει σχεδόν εξασφαλισμένο αποτέλεσμα.

Υπάρχει και η μέθοδος «master in Italy, notes in Greek»: μεταπτυχιακό στην Ιταλία με σημειώσεις στα ελληνικά, που ταυτόχρονα μετρά ως απόδειξη άριστης γνώσης ιταλικών. Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ επικαλέστηκε σχετική διαφήμιση, αναδεικνύοντας το «παραθυράκι»: μόρια γλωσσομάθειας μέσω ενός τίτλου, χωρίς αντίστοιχο έλεγχο της γλωσσικής επάρκειας.

Η σύνδεση με το Δημόσιο εξηγεί και τη ζήτηση. Τα πιστοποιητικά δίνουν μόρια σε διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής στελεχών.

Απαντώντας στην παρατήρηση ότι το ΑΣΕΠ έχει εγκρίνει την αναγνώριση τόσων πιστοποιήσεων, ο Παπαϊωάννου τόνισε ότι χρειάζεται έλεγχος του τρόπου με τον οποίο οι φορείς διεξάγουν τις εξετάσεις και ότι θα θέσει το ζήτημα στην ετήσια έκθεση της αρχής.

Οι προτάσεις και το άδειο κάθισμα του υπουργείου

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ζήτησε να ανοίξει άμεσα διάλογος μεταξύ των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων.

Πρότεινε το ΑΣΕΠ να εξετάζει το ίδιο τους υποψηφίους σε αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά από το 2029, εφόσον του δοθούν ο χρόνος και τα μέσα για να οργανώσει τις εξετάσεις.

Μέχρι τότε, ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους στους φορείς πιστοποίησης, ιδιαίτερα στις διαδικτυακές εξετάσεις: ποιος εξετάζεται, αν δέχεται βοήθεια και πώς διασφαλίζεται η αξιοπιστία της διαδικασίας. Πρότεινε επίσης να μεταφερθεί στον ΔΟΑΤΑΠ, τον οργανισμό ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων του εξωτερικού, η αρμοδιότητα επαγγελματικής αναγνώρισης που σήμερα ασκεί το ΑΤΕΕΝ, υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας.

Από την εκδήλωση, ωστόσο, απουσίαζε εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας. Οι διοργανωτές σκοπεύουν να στείλουν στις αρμόδιες αρχές τα συμπεράσματα και τις προτάσεις τους, ζητώντας ανταπόκριση και δράση.

«Θα συνοψίσουμε όλα όσα συζητήθηκαν και θα τα υποβάλουμε στους αρμόδιους φορείς», ανέφερε ο Πέρετ, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης των συμπερασμάτων στον Τύπο.

Παράλληλα, ο Παπαϊωάννου δήλωσε ότι έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Το θέμα θα περιληφθεί στην ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ, που προγραμματίζεται να αποσταλεί στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο, με την προσδοκία να ακολουθήσει αναλυτική συζήτηση των προτάσεων από την κοινοβουλευτική επιτροπή.

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