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Νέα κίνητρα για την εγκατάσταση ανθρώπων και οικογενειών σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας ενεργοποιούνται το επόμενο διάστημα, καθώς το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης διευρύνεται και στην Ήπειρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο, μετά την έκδοση της απαιτούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η επέκταση αφορά συνολικά εννέα δήμους σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία και δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο οικονομικών κινήτρων για όσους επιλέξουν να αλλάξουν τόπο κατοικίας και να εγκατασταθούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ, ενώ δυνητικοί δικαιούχοι δεν είναι μόνο όσοι κατοικούν ήδη στην Ελλάδα. Στο μέτρο μπορούν να ενταχθούν και Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα και να εγκατασταθούν σε κάποια από τις περιοχές που συμμετέχουν.

Οι περιοχές που εντάσσονται

Η διεύρυνση του προγράμματος περιλαμβάνει επτά από τους οκτώ Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και τους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία.

Η ένταξη των νέων περιοχών θα πρέπει να επικυρωθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η έκδοση της ΚΥΑ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες και αποτελεί το απαραίτητο βήμα πριν από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, προκειμένου να εξεταστεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί επέκταση του αντίστοιχου προγράμματος που ξεκίνησε στον Έβρο, με στόχο την προσέλκυση νέων κατοίκων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονες δημογραφικές πιέσεις.

Έως 10.000 ευρώ το οικονομικό κίνητρο

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η οικονομική ενίσχυση για τη μετεγκατάσταση. Το ποσό μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ, λειτουργώντας ως άμεσο οικονομικό κίνητρο για όσους αποφασίσουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μία από τις επιλέξιμες περιοχές.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του νέου σχεδιασμού είναι ότι η ένταξη στο πρόγραμμα δεν προϋποθέτει την ύπαρξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται η δεξαμενή των δυνητικών δικαιούχων, καθώς το μέτρο δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους που έχουν ήδη εξασφαλίσει απασχόληση στην περιοχή.

Παράλληλα, το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει κίνητρο και για ανθρώπους που εξετάζουν την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Οι Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επαναπατριστούν και να εγκατασταθούν σε περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα μπορούν να αποτελέσουν μέρος των δυνητικών δικαιούχων.

Το δημογραφικό στο επίκεντρο

Η επέκταση του προγράμματος στην Ήπειρο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση περιοχών που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Η οικονομική ενίσχυση αποτελεί, ωστόσο, μόνο ένα μέρος της παρέμβασης. Η προσέλκυση και διατήρηση κατοίκων στις ακριτικές περιοχές συνδέεται και με την ύπαρξη επαρκών υποδομών, υπηρεσιών και κοινωνικών δομών, ώστε η μετεγκατάσταση να μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη επιλογή.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη τεθεί στο τραπέζι παρεμβάσεις που αφορούν την ενίσχυση βασικών υπηρεσιών και τη δημιουργία υποδομών σε ακριτικές περιοχές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Καστελλόριζο, όπου έχει ανακοινωθεί ετήσια οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ για δημόσιους λειτουργούς και εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Το ποσό προβλέπεται να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη βελτίωση των τοπικών υποδομών, με παρεμβάσεις όπως η δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού και σχολείου, ενώ εξετάζονται επιπλέον κίνητρα για την προσέλκυση εργαζομένων σε κρίσιμες ειδικότητες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε επαγγέλματα όπου οι ανάγκες των ακριτικών περιοχών είναι μεγαλύτερες, όπως οι γιατροί, καθώς η κάλυψη των θέσεων αυτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση και ενίσχυση του μόνιμου πληθυσμού.

Το επόμενο βήμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει πλέον δύο βασικά στάδια: πρώτα την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα επικυρώνει την ένταξη των νέων περιοχών και στη συνέχεια την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τον Οκτώβριο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Με την επέκταση στην Ήπειρο, το πρόγραμμα διευρύνει το γεωγραφικό του αποτύπωμα και επιχειρεί να συνδυάσει το οικονομικό κίνητρο της μετεγκατάστασης με την ενίσχυση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών.

Στόχος είναι η προσέλκυση νέων κατοίκων, η ενίσχυση των οικογενειών και η αντιμετώπιση των δημογραφικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες περιοχές, με το ποσό των έως 10.000 ευρώ να αποτελεί το βασικό άμεσο κίνητρο για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν εκεί.

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