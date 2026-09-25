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Με τα γνώριμα ντεσιμπέλ της ελληνικής διπλωματίας και προβάλλοντας τις πάγιες ελληνικές θέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από το βήμα του ΟΗΕ το μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα: διάλογος με βάση το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS, αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου.

Η επιλογή του τόνου είχε τη σημασία της. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε διαφορετικό κλίμα από το πρόσφατο παρελθόν και ο πρωθυπουργός επέλεξε να επαναλάβει τις σταθερές ελληνικές θέσεις χωρίς να ανοίξει νέο κύκλο έντασης.

Παράλληλα, έβαλε ψηλά το Κυπριακό, τα δύο μεγάλα ενεργειακά καλώδια και την εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις αγορές, με ένα στοιχείο που ξεχώρισε: η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7.

Το μήνυμα για το casus belli

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα», είπε ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας την ελληνοτουρκική σχέση ως λεπτή και φορτισμένη από το βάρος της Ιστορίας.

Η θέση της Αθήνας παρέμεινε αμετάβλητη: διάλογος, πλήρης σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε την UNCLOS ως το θεσμικό πλαίσιο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και κράτησε στο τραπέζι το casus belli, χωρίς να ανεβάσει τη ρητορική.

Ουσιαστική πρόοδος, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από απειλή πολέμου.

Κυπριακό: «Δοκιμασία αξιοπιστίας»

Ιδιαίτερο βάρος είχε η αναφορά στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κυπριακό δοκιμασία αξιοπιστίας για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, ως προς την ικανότητά τους να υπερασπίζονται στην πράξη τις αρχές του Καταστατικού τους Χάρτη.

Η Ελλάδα, τόνισε, στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και εξέφρασε την προσδοκία η προσπάθεια να συνεχιστεί και μετά τη λήξη της θητείας του.

GREGY και Great Sea Interconnector στο βήμα του ΟΗΕ

Η ενέργεια και οι διασυνδέσεις ήταν από τα πιο καθαρά πρακτικά μηνύματα της ομιλίας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ονομαστικά στο GREGY, που σχεδιάζεται να μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο προς την Ευρώπη, και στον Great Sea Interconnector, που θα συνδέσει τα ευρωπαϊκά δίκτυα με την Κύπρο και το Ισραήλ.

Στόχος της Αθήνας είναι να αξιοποιήσει τη γεωγραφική θέση της χώρας και να ενισχύσει τον ρόλο της ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας, προειδοποιώντας ότι κρίσιμες θαλάσσιες οδοί μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε πεδία γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

«Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες. Δεν είμαστε ταραχοποιοί», ήταν μία από τις φράσεις που ξεχώρισαν.

Η Ελλάδα που δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7

Στο οικονομικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να δείξει την απόσταση που έχει διανύσει η χώρα από τα χρόνια της κρίσης.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχασε περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ της και ότι πριν από επτά χρόνια μόλις έβγαινε από τη βαθύτερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της.

Σήμερα, τόνισε, η οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις, τα δημόσια οικονομικά εμφανίζουν ισχυρή εικόνα και το χρέος μειώνεται με ταχείς ρυθμούς.

Και έδωσε έναν αριθμό που συνοψίζει την αλλαγή της εικόνας στις αγορές: η Ελλάδα δανείζεται σήμερα με χαμηλότερο κόστος από τέσσερις χώρες της G7.

Γάζα: Η στρατηγική σχέση επιτρέπει και δύσκολες συζητήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Γάζα, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου, σημειώνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη υπηρετεί και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ.

Παράλληλα έδωσε και το μέτρο της σχέσης Αθήνας – Ιερουσαλήμ: ακριβώς επειδή η εταιρική σχέση είναι ισχυρή, μπορεί να υπάρχει ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος.

Για τον Λίβανο προειδοποίησε ότι πρέπει να αποφευχθεί κενό ασφαλείας μετά τη λήξη της εντολής της UNIFIL, ενώ για τη Λιβύη επανέφερε τη βούληση της Ελλάδας να προχωρήσει σε συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

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