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Aνοιχτή είναι πλέον η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», το οποίο παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιλογές τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι η χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων δεν αποτελεί κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα.

Μέσω της δράσης παρέχεται προσωπική βοήθεια προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε δικαιούχου, ενώ το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται από 416 ευρώ έως 1.939 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την κατηγορία υποστήριξης που θα προκύψει από την αξιολόγηση.

Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

να έχουν ηλικία από 16 έως 67 ετών , με ειδική πρόβλεψη έως τα 75 έτη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,

, με ειδική πρόβλεψη έως τα 75 έτη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να διαθέτουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή να βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας,

ή να βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα,

να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,

να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα εισοδηματικά όρια για την ένταξη

Το βασικό εισοδηματικό όριο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 35.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό.

Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά:

17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού,

για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, 17.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος, όταν πρόκειται για νοικοκυριό με έναν μόνο ενήλικο,

για το πρώτο ανήλικο μέλος, όταν πρόκειται για νοικοκυριό με έναν μόνο ενήλικο, 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης ακολουθούν η διαδικασία της μοριοδότησης και η εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών κάθε υποψηφίου.

Τα ποσά ενίσχυσης ανάλογα με το επίπεδο ανάγκης

Το ύψος της μηνιαίας ενίσχυσης καθορίζεται από την κατηγορία ανάγκης που προκύπτει κατά την αξιολόγηση.

Η αξία της Προσωπικής Βοήθειας διαμορφώνεται έως:

416 ευρώ τον μήνα για μικρή ανάγκη υποστήριξης,

για μικρή ανάγκη υποστήριξης, 831 ευρώ τον μήνα για μέτρια ανάγκη,

για μέτρια ανάγκη, 1.352 ευρώ τον μήνα για μεγάλη ανάγκη,

για μεγάλη ανάγκη, 1.939 ευρώ τον μήνα για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται μόνο στο ποσοστό αναπηρίας, αλλά λαμβάνει υπόψη συνολικά τη λειτουργικότητα, τις συνθήκες ζωής και τις πραγματικές ανάγκες υποστήριξης κάθε υποψηφίου.

Στόχος είναι η εγκεκριμένη βοήθεια να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου και να παρέχεται με τρόπο που ενισχύει την καθημερινή του αυτονομία.

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