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Στην απομάκρυνση αυθαίρετης κατάληψης στην παραλία Άντονι Κουίν, στην περιοχή Λαδικό της Ρόδου, προχώρησε η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α΄, έπειτα από καταγγελίες για παράνομη ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων σε ένα από τα πλέον γνωστά και πολυσύχναστα σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με το Δίκτυο ΟΜΠΡΕΛΑ, το οποίο είχε δημοσιοποιήσει την υπόθεση από τις 26 Ιουλίου, η παρέμβαση της Κτηματικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου 2026 και είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση της αυθαίρετης κατάληψης.

Όπως αναφέρεται, δε, σε ρεπορτάζ της Καθημερινής, στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πίσω από την κατάληψη της παραλίας βρίσκεται μια δημοπρασία στην οποία το τίμημα εκτοξεύθηκε από μερικές χιλιάδες ευρώ σε περισσότερα από 200.000 ευρώ, χωρίς τελικά να υπογραφεί ποτέ σύμβαση παραχώρησης.

Τι έδειχνε το myCoast

Όπως αναφέρει το Δίκτυο ΟΜΠΡΕΛΑ, μέσω της εφαρμογής myCoast προέκυπτε ότι δεν υπήρχε ενεργή σύμβαση παραχώρησης για το συγκεκριμένο σημείο της παραλίας.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στην παραλία είχε αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός ομπρελοκαθισμάτων, με την έκταση που καταλαμβανόταν να υπερβαίνει σημαντικά τα 116 τετραγωνικά μέτρα που είχαν αρχικά δημοπρατηθεί.

Μετά τη δημόσια ανάδειξη του θέματος ακολούθησε ο έλεγχος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία του αιγιαλού και της κοινόχρηστης παραλίας.

Από τα €4.384 στα €200.272 για 116 τ.μ.

Ιδιαίτερη πτυχή της υπόθεσης αποτελεί η διαδικασία δημοπράτησης του συγκεκριμένου τμήματος της παραλίας.

Η θέση με κωδικό ΔΩΔΕ_ΡΟΔ26_044 είχε ενταχθεί στη διακήρυξη ηλεκτρονικής δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α΄. Στις 9 Μαρτίου 2026 δημοπρατήθηκαν 116 τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, αποκλειστικά για την τοποθέτηση ομπρελών.

Η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στα 4.384,80 ευρώ. Κατά τη διαδικασία, ωστόσο, το τίμημα εκτοξεύθηκε στα 200.272,80 ευρώ, ποσό σχεδόν 46 φορές υψηλότερο από την αρχική τιμή.

Η διαδικασία, όμως, δεν ολοκληρώθηκε με την υπογραφή σύμβασης.

Σύμφωνα με το Δίκτυο ΟΜΠΡΕΛΑ, η εταιρεία που αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης δεν προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, με συνέπεια να μην υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης για το συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας.

Το Δίκτυο υποστηρίζει ότι, παρά την απουσία σύμβασης και χωρίς να καταβληθεί το αντίστοιχο μίσθωμα, η παραλία εξακολούθησε να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης. Όπως επισημαίνει, το μοναδικό σχετικό κόστος ήταν η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, ύψους 438,40 ευρώ.

Αίτημα για αυστηρότερους ελέγχους

Με αφορμή την υπόθεση, το Δίκτυο ΟΜΠΡΕΛΑ ζητεί τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την αντιμετώπιση αντίστοιχων πρακτικών στις παραλίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της στελέχωσης των Κτηματικών Υπηρεσιών.

Όπως τονίζει, στόχος είναι να προστατευθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού και να αποτρέπονται περιπτώσεις στις οποίες δημόσιος χώρος χρησιμοποιείται εμπορικά χωρίς τις απαιτούμενες παραχωρήσεις.

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