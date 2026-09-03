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Στους βασικούς τομείς εστίασης των ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κατά το δίμηνο Ιουλίου–Αυγούστου 2026 περιλαμβάνονταν η καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων και η τήρηση της νομοθεσίας για την Προστασία του Καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις και σημεία παράνομου εμπορίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές. Στο πεδίο των απομιμητικών προϊόντων, στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) εντόπισαν, κατάσχεσαν και κατέστρεψαν 127.462 τεμάχια.

Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.889.750 ευρώ. Παράλληλα, οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών οδήγησαν στην επιβολή πρόσθετων προστίμων συνολικού ύψους 242.000 ευρώ. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, μεταξύ άλλων και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Συνολικά, τα διοικητικά πρόστιμα ανήλθαν σε 2.131.750 ευρώ. Πέρα από τους αριθμούς, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικό: παράνομα και επιβλαβή προϊόντα απομακρύνθηκαν από την αγορά και οι παραβάσεις σε βάρος των καταναλωτών αντιμετωπίστηκαν με την επιβολή κυρώσεων.

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