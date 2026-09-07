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Χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ελέγχθηκαν από τις φορολογικές αρχές την περίοδο 2022-2025 και εντοπίστηκαν να έχουν παραβιάσει τη φορολογική νομοθεσία, μέσω μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, αναμένεται να ενημερωθούν έως το τέλος του 2026 για τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται.

Οι σχετικές ειδοποιήσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet, καθώς το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, αλλά και οι αρμόδιες ΔΟΥ της περιφέρειας, έχουν λάβει εντολή από τη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ολοκληρώσουν την έκδοση και κοινοποίηση των Πράξεων Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ).

Οι πράξεις αυτές αφορούν παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων από κλιμάκια των ΔΟΥ και των Υπηρεσιών Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ). Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, με τις φορολογικές αρχές να έχουν εντοπίσει περιπτώσεις όπου δεν εκδόθηκαν αποδείξεις ή εκδόθηκαν με ανακριβή στοιχεία.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για το 2026, προβλέπεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εκκρεμών υποθέσεων. Έτσι, έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση και κοινοποίηση του 80% των εκκρεμών ΠΕΠ που αφορούν ελέγχους των ετών 2022, 2023 και 2024.

Παράλληλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για το 70% των Πράξεων Επιβολής Προστίμων που σχετίζονται με φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν το 2025.

Πληρωμή εντός 30 ημερών ή προσφυγή στη ΔΕΔ

Μετά την ηλεκτρονική κοινοποίηση των προστίμων, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που διαπιστώθηκε ότι υπέπεσαν στις παραβάσεις έχουν προθεσμία 30 ημερών για την εξόφληση των ποσών. Η καταβολή πρέπει να γίνει εφάπαξ, διαφορετικά τα πρόστιμα μετατρέπονται σε ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες μπορούν να προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις χρηματικών ποσών από τρίτους, αλλά και κινητής ή ακίνητης περιουσίας.

Οι φορολογούμενοι που θεωρούν ότι τα πρόστιμα έχουν επιβληθεί εσφαλμένα μπορούν μέσα στην ίδια προθεσμία των 30 ημερών να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ). Ωστόσο, για να διατηρήσουν το δικαίωμα αμφισβήτησης, θα πρέπει να καταβάλουν το 50% του ποσού του προστίμου μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Αν η προσφυγή απορριφθεί από τη ΔΕΔ, είτε με επίσημη απόφαση είτε σιωπηρά μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση των κυρώσεων.

Τα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων

Με βάση τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024), τα πρόστιμα για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων υπολογίζονται ανάλογα με τη φορολογική παράβαση και το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση.

Στην περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων ή έκδοσης ανακριβών στοιχείων, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αξία των συναλλαγών που δεν δηλώθηκαν ή στην αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

Το ποσό της κύρωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 250 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και από 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικό σύστημα.

Για περιπτώσεις συναλλαγών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά έλεγχο για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά.

Επιπλέον, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους χρησιμοποιούν μη δηλωμένους ή μη εγκεκριμένους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ), παρόχους ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή συστήματα έκδοσης αποδείξεων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ταχύτερη έκδοση προστίμων για τους νέους ελέγχους

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει παράλληλα να μειώσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση των Πράξεων Επιβολής Προστίμων από τους φετινούς ελέγχους.

Με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα, για ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2026, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, οι ΠΕΠ θα πρέπει να εκδίδονται μέσα σε διάστημα έως πέντε μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης, όταν η ίδια υπηρεσία είναι αρμόδια για την επιβολή του προστίμου.

Όταν η υπηρεσία που πραγματοποίησε τον έλεγχο δεν είναι η αρμόδια για την έκδοση της ΠΕΠ, η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις μήνες από την αποστολή της έκθεσης μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης.

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί έτσι να επιταχύνει την επιβολή των κυρώσεων, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων.

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