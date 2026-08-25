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Τον σχεδιασμό για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, τις παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, αλλά και τις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως ανέφερε, η προετοιμασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς αρχίζει μήνες πριν από το πρώτο κουδούνι, με στόχο εκπαιδευτικοί και σχολικές μονάδες να είναι έτοιμοι και κάθε μαθητής να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία.

Ο συνολικός σχεδιασμός αφορά 13.842 σχολικές μονάδες, περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς.

5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί και περίπου 30.000 αναπληρωτές

Στο μέτωπο της στελέχωσης των σχολείων, στις 11 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί, ανεβάζοντας το σύνολο των μόνιμων διορισμών από το 2019 στους 53.912.

Παράλληλα, στόχος είναι περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, μέσω της πρώτης φάσης προσλήψεων.

Σημαντική είναι και η μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών εκτός τάξης. Για τη νέα χρονιά περιορίστηκαν στις 1.590, έναντι 1.833 πέρυσι και 2.047 το 2024-2025.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ακριβέστερο σχεδιασμό των αναγκών, η υπουργός παρουσίασε το EduPlan.AI, ένα νέο ψηφιακό σύστημα σχεδιασμού της στελέχωσης. Το σύστημα συνδυάζει στοιχεία όπως οι οργανικές θέσεις, οι λειτουργικές ανάγκες, οι δημογραφικές μεταβολές και τα χαρακτηριστικά των σχολείων, προκειμένου να εκτιμώνται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ανάγκες ανά περιοχή.

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