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Με περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς σε 13.842 σχολικές μονάδες, θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά 2026-2027.

Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει στις 11 Σεπτεμβρίου, όμως η επιστροφή στα σχολεία φέτος δεν αφορά μόνο στην έναρξη των μαθημάτων. Ο σχολικός χάρτης αλλάζει υπό την πίεση του δημογραφικού, εκατοντάδες σχολικές μονάδες συγχωνεύονται, υποβιβάζονται ή καταργούνται.

Καταγράφονται 5.259 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών και περίπου 30.000 αναπληρωτών. Παράλληλα, προωθείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαινίσεων σε 669 σχολικές μονάδες, ανανέωση ψηφιακού εξοπλισμού, εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων, εμπλουτισμός με σετ ρομποτικής και lockers.

Την ίδια στιγμή, εισάγονται νέα μαθήματα, 440 νέα βιβλία, ο οικονομικός εγγραμματισμός, ο θεσμός του Πολλαπλού Βιβλίου και αλλαγές στο περιεχόμενο της διδασκαλίας.

Ιδρύονται νέα Ωνάσεια Σχολεία και για πρώτη φορά, εισάγεται το Διεθνές Απολυτήριο (ΙΒ) σε 11 δημόσια Λύκεια.

Οι αλλαγές είναι πολλές και δεν εφαρμόζονται όλες με τον ίδιο χρονικό ορίζοντα.

Η νέα σχολική χρονιά μέσα από 20 ερωτήσεις

1. Πόσα παιδιά χάνονται από το ελληνικό σχολείο;

Η μείωση των γεννήσεων μεταφράζεται σε λιγότερες εγγραφές, μικρότερα τμήματα και, σε ορισμένες περιοχές, σε συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολικών μονάδων.

Μέσα σε τρία χρόνια ο μαθητικός πληθυσμός έχει μειωθεί κατά περίπου 21.000 παιδιά, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση.

Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έχουν πάψει να λειτουργούν μέσα στην ίδια περίοδο.

Για το 2026-2027, 70 νηπιαγωγεία συγχωνεύονται και θα λειτουργήσουν ως 33 μονάδες, ενώ 12 δημοτικά συγχωνεύονται και θα λειτουργήσουν ως έξι. Παράλληλα, 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά υποβιβάζονται λόγω μείωσης του αριθμού των μαθητών. Καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, συνολικά 75 σχολικές μονάδες.

2. Πού ιδρύονται νέα σχολεία στη Δευτεροβάθμια;

Στον αντίποδα του δημογραφικού, υπάρχουν και περιοχές όπου ο μαθητικός πληθυσμός αυξάνεται: επτά νηπιαγωγεία και 31 δημοτικά προάγονται.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες: Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας, 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καματερού, Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού, 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολίχνης, Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου, Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά, Ημερήσιο Γυμνάσιο Παστίδας Ρόδου, Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου, 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θήρας, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας.

3. Τι γίνεται με τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια που δεν είχαν Λύκειο;

Ιδρύονται λυκειακές τάξεις σε τέσσερις μονάδες, ώστε οι μαθητές να μπορούν να ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους στον ίδιο τύπο σχολείου. Συγκεκριμένα: Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου, Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας, Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου.

4. Πόσοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν;

Σημαντικό μέτωπο της εκπαίδευσης, είναι η στελέχωση των σχολείων.

Για το σχολικό έτος 2026-2027 ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μόνιμων διορισμών από το 2019 στους53.912. Συνολικά, υπηρετούν σήμερα 146.521 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

5. Πόσοι αναπληρωτές αναμένονται;

Στόχος είναι περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, μέσω της πρώτης φάσης προσλήψεων.

6. Τι μέτρα προβλέπονται για τη στέγαση των εκπαιδευτικών;

Για τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους προβλέπονται μεταξύ άλλων διπλή επιστροφή ενοικίου, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, ανακαίνιση διαμερισμάτων σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, αξιοποίηση του στεγαστικού προγράμματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, φορολογικά κίνητρα για ενοικιάσεις κατοικιών σε εκπαιδευτικούς και εκπτώσεις στις μετακινήσεις για ανάληψη υπηρεσίας.

7. Πόσα σχολεία έχουν ανακαινιστεί;

Mέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», έχουν ανακαινιστεί 669 σχολικές μονάδες στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος και τον Σεπτέμβριο ξεκινούν οι μελέτες για ακόμη 500 σχολεία.

Για την ανακαίνιση των σχολείων, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς – έχουν δεσμευθεί μα διαθέσουν συνολικά για 400 εκατ. ευρώ έως το 2027. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 200 εκατ. ευρώ: 100 εκατ. ευρώ για τα 430 σχολεία της πρώτης φάσης και άλλα 100 εκατ. ευρώ για τα 238 σχολεία της δεύτερης.

Οι παρεμβάσεις αφορούν χώρους υγιεινής, WC ΑμεΑ, ράμπες και υποδομές προσβασιμότητας, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, προαύλια, γήπεδα και παιδικές χαρές.

8. Τι είναι τα lockers που θα μπουν στα Δημοτικά;

Πρόκειται για ατομικούς χώρους αποθήκευσης, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αφήνουν στο σχολείο βιβλία και σχολικό υλικό. Στόχος είναι να μειωθεί το καθημερινό βάρος της σχολικής τσάντας.

9. Τι άλλες αλλαγές γίνονται στις σχολικές υποδομές;

Στα σχολεία προβλέπονται 6.479 απινιδωτές, μαζί με εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, ενώ αθλητικός εξοπλισμός θα διανεμηθεί σε 4.550 σχολεία. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, αναμένεται να έχουν διατεθεί στα σχολεία συνολικά 44.164 διαδραστικά συστήματα. Μέσα στο καλοκαίρι ήδη παραδόθηκαν 2.900 νέοι διαδραστικοί πίνακες και ακολουθούν άλλοι 5.000.

Έχουν παραδοθεί επίσης 117.121 σετ ρομποτικής, ενώ αναβαθμίζονται 1.600 εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου.

10. Πώς ενισχύονται τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία;

Τα Μουσικά Σχολεία θα λάβουν νέα μουσικά όργανα, για πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια, ενώ τα Καλλιτεχνικά Σχολεία ενισχύονται με νέο εξοπλισμό. Παράλληλα, προχωρά διαγωνισμός για την προμήθεια 718 σχολικών λεωφορείων για μαθητές με αναπηρία μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

11. Τι αλλάζει στα μαθήματα;

Τα νέα και επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην κριτική σκέψη, την ενεργό πολιτειότητα, τις ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων συνεχίζονται από το Νηπιαγωγείο έως και το Γυμνάσιο.

12. Τι αλλάζει στις ξένες γλώσσες;

Από το σχολικό έτος 2026-2027 ξεκινά πιλοτικά στη Γ΄ Γυμνασίου το δωρεάν ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά. Για το νέο σύστημα έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση 20,8 εκατ. ευρώ.

13. Τι είναι το FinStart;

Το πρόγραμμα οικονομικού εγγραμματισμού θα αφορά 40.000 μαθητές. Στόχος είναι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τον προσωπικό και οικογενειακό προϋπολογισμό, την αξιολόγηση οικονομικών επιλογών και την αναγνώριση κινδύνων στις ψηφιακές συναλλαγές.

14. Τι αλλάζει στην ψηφιακή εκπαίδευση;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει ήδη ξεπεράσει τους 410.000 χρήστες και επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα για την Α΄ και Β΄ Λυκείου. Παράλληλα σχεδιάζεται ψηφιακός βοηθός μέσω του EduAI, με στόχο πιο εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη. Τα Κέντρα Καινοτομίας αυξάνονται από 13 σε 18.

15. Τι είναι το «Πολλαπλό Βιβλίο»;

Δεν σημαίνει ότι ο μαθητής θα παίρνει τρία ή τέσσερα διαφορετικά βιβλία για το ίδιο μάθημα.

Σημαίνει ότι, αντί να υπάρχει ένα και μοναδικό εγκεκριμένο βιβλίο για όλους τους μαθητές της ίδιας τάξης, θα υπάρχουν περισσότερα εγκεκριμένα βιβλία για το ίδιο μάθημα. Το σχολείο επιλέγει ένα ως βασικό έντυπο βιβλίο.

Τα υπόλοιπα παραμένουν διαθέσιμα ψηφιακά και μπορούν να αξιοποιηθούν ως πρόσθετες πηγές διδασκαλίας.

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