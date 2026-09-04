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Μια νέα συζήτηση γύρω από το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στα παιδιά η έννοια της οικογένειας άνοιξε τις τελευταίες ημέρες, μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων και εικόνων από δύο νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού.

Πρόκειται για βιβλίο Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού, με τίτλο «Η γλώσσα μου», των Εκδόσεων Νήσος, και για το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ΄ Δημοτικού, των Εκδόσεων Πουκαμισάς. Και τα δύο ανήκουν στα νέα διδακτικά πακέτα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Πολλαπλού Βιβλίου.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η συζήτηση δεν αφορά βιβλία που θα μοιραστούν στους μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2026. Τα συγκεκριμένα εγχειρίδια έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα και προορίζονται για χρήση από το σχολικό έτος 2027-2028, όταν θα εφαρμοστεί στην πράξη το Πολλαπλό Βιβλίο.

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι «στην κυβέρνηση δεν υπάρχει woke ατζέντα» τονίζοντας «τα φύλα είναι δύο, ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε Γονέας 1 υπάρχει ούτε Γονέας 2 υπάρχει».

Τι αναφέρει το βιβλίο της Β΄ Δημοτικού

Στο βιβλίο της Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού, στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;», παρουσιάζονται μέσα από εικονογραφήσεις διαφορετικές οικογενειακές συνθέσεις.

Σύμφωνα με το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, ανάμεσα στις εικόνες υπάρχουν οικογένειες στις οποίες εμφανίζονται δύο πατέρες ή δύο μητέρες. Η δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τις εικόνες, να τις σχολιάσουν και να αναγνωρίσουν με ποια από αυτές μοιάζει περισσότερο η δική τους οικογένεια, την οποία στη συνέχεια μπορούν να ζωγραφίσουν.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση είναι αυτή που προκάλεσε τις εντονότερες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της ηλικίας των παιδιών στα οποία απευθύνεται το βιβλίο και του ερωτήματος αν και με ποιον παιδαγωγικό τρόπο πρέπει να παρουσιάζονται διαφορετικές οικογενειακές πραγματικότητες στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

Εδώ, ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια: δεν πρόκειται για το μοναδικό βιβλίο που θα έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός.

Στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου, το συγκεκριμένο βιβλίο της Γλώσσας Β΄ Δημοτικού αποτελεί μία από τέσσερις διαθέσιμες επιλογές, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουν.

Τι λέει το βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού

Πιο αναλυτική είναι η αναφορά στην οικογένεια στο βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ΄ Δημοτικού, το οποίο έχει συγγράψει ο κοινωνιολόγος Μανούσος Μαραγκουδάκης.

Στην πρώτη ενότητα, «Η ελληνική οικογένεια», το βιβλίο αναφέρεται στη «μεγάλη πολυμορφία» των οικογενειακών σχημάτων και παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους οικογένειας.

Μεταξύ αυτών καταγράφονται η πυρηνική οικογένεια, η μονογονεϊκή, η εκτεταμένη και η θετή οικογένεια, ενώ υπάρχει επίσης ξεχωριστή αναφορά στην «οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου».

Το θέμα δεν περιορίζεται στην απλή αναφορά. Σε επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να χωριστούν σε ομάδες, να αναλάβουν έναν τύπο οικογένειας και να δημιουργήσουν σχετική αφίσα, χρησιμοποιώντας εικόνες και φωτογραφίες. Παράλληλα, καλούνται να απαντήσουν σε ποια κατηγορία ανήκει η δική τους οικογένεια.

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει κωδικό 95 στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων, εντάχθηκε επισήμως στις 8 Απριλίου 2026 και έχει καταχωριστεί στο επίσημο ψηφιακό αποθετήριο «Μελίσπη» του ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ. Η επίσημη καταχώριση αναφέρει ως συγγραφέα τον Μανούσο Μαραγκουδάκη και ως ανάδοχο του διδακτικού πακέτου τις Εκδόσεις Πουκαμισάς.

Και εδώ όμως υπάρχει μια σημαντική παράμετρος: το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μία από τρεις επιλογές για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ΄ Δημοτικού στο νέο σύστημα.

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