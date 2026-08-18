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Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του Bell 206 στη Σίφνο, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου και την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη μοιραία στιγμή δείχνει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από την πτώση του, στοιχείο που έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του ουραίου στροφείου.

Η συγκεκριμένη εκδοχή θεωρείται ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα για τα αίτια της συντριβής.

Οι τρεις νεκροί

Το Bell 206 της εταιρείας Bellavia Aviation Services συνετρίβη λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο της Σίφνου.

Η πτήση είχε ξεκινήσει από το Μαρκόπουλο Αττικής και το ελικόπτερο μετέφερε ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, τον Alexander Cromie και τη Marie Ebert, οι οποίοι είχαν επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι τους.

Μαζί τους έχασε τη ζωή του ο χειριστής Γιώργος Ράικος, έμπειρος πιλότος με προϋπηρεσία στην Αεροπορία Στρατού.

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