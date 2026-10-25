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Την απόφασή του να αποσυρθεί προσωρινά από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ελληνικό μπάσκετ γνωστοποίησε στον ανακριτή ο Βαγγέλης Λιόλιος, εν μέσω των δικαστικών εξελίξεων για την υπόθεση των φερόμενων χειραγωγημένων αγώνων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η αποχή του θα διαρκέσει έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, με στόχο να μην επηρεαστεί η πορεία του αθλήματος από την εκκρεμή υπόθεση και να μπορέσει το ελληνικό μπάσκετ να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Στο μεταξύ, λίγο πριν από τις 10 το πρωί, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης, που συγκαταλέγονται στους βασικούς κατηγορουμένους, μεταφέρθηκαν υπό αστυνομική συνοδεία στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν διαδοχικά ενώπιον του ανακριτή, παρουσιάζοντας τις θέσεις τους για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν από κοινού για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Η απόφαση, που αναμένεται αργά το βράδυ, θα καθορίσει εάν θα αφεθούν ελεύθεροι ή θα κριθεί αναγκαία η προσωρινή τους κράτηση.