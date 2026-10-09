Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνική δικτύωσης θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη Τύπου οι υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 πμ, στο Μποδοσάκειο Μέγαρο.

Διαβάστε ακόμη

Chris Habachy (Charge Ventures): Δεν φοβάμαι τα ρομπότ, η σταδιακή παράδοση του ελέγχου είναι η παγίδα του AI (pics)

HELLENiQ ENERGY: Γκάζι στις μπαταρίες, καμπανάκι για τις καθυστερήσεις

Κόκκινα δάνεια: Ολες οι νέες ρυθμίσεις – Οι χρόνοι και οι διαδικασίες – Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ