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Σήμερα Κυριακή θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 103 ετών, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο ζωής που συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Υπήρξε συγγραφέας, κοινωνική αγωνίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του ελληνικού γυναικείου κινήματος, αφήνοντας το δικό της στίγμα πέρα από τον ρόλο της ως συζύγου του Ανδρέα Παπανδρέου.

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951. Η κοινή τους πορεία συνδέθηκε με μια περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το ζευγάρι απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Ο γάμος τους διήρκεσε έως το 1989, όταν και χώρισαν.

Η ζωή της Μαργαρίτας Παπανδρέου βρέθηκε για δεκαετίες στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής, ιδιαίτερα μετά την πολιτική άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου και την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, η ίδια δεν περιορίστηκε στον ρόλο της συζύγου ενός πολιτικού ηγέτη. Με τη δράση της ως συγγραφέας και ακτιβίστρια, ανέπτυξε τη δική της ξεχωριστή παρουσία, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική ισότητα.

Συνδέθηκε με το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα και συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών.

Η κηδεία της αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο μιας πολυκύμαντης ζωής, που διέσχισε έναν αιώνα γεμάτο πολιτικές ανατροπές, κοινωνικές μεταβολές και προσωπικές διαδρομές που σημάδεψαν τη νεότερη ελληνική ιστορία.

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