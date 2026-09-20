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Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει λάβει πλήθος προσωπικών μηνυμάτων και τηλεφωνικών επικοινωνιών για την απώλεια της μητέρας του, Μαργαρίτας Παπανδρέου, από Έλληνες και Ευρωπαίους πολιτικούς, θεσμικούς και άλλους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Συλλυπητήρια και προσωπικές επικοινωνίες είχε επίσης από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Νίκο Δένδια, τη Λίνα Μενδώνη, την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Κώστα Μπακογιάννη, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Χάρη Δούκα, καθώς και από πρώην και νυν υπουργούς, βουλευτές και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο μεγάλος αριθμός μηνυμάτων και προσωπικών επικοινωνιών από γυναίκες από την Κύπρο και την Τουρκία, που αναγνωρίζουν τη διαχρονική συμβολή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, την ειρήνη και τη δημοκρατία.

Τα μηνύματα και οι επικοινωνίες προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θεσμικών προσώπων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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