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Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τη μητέρα του Μαργαρίτα Παπανδρέου ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, αναφερόμενος στη ζωή, την πολιτική της διαδρομή και την επιρροή που είχε στην οικογένειά του.

«Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά», έγραψε, σημειώνοντας ότι η απώλειά της αφήνει «ένα κενό», αλλά και την ευθύνη να παραμείνει πιστός στις αρχές που του δίδαξε.

Ο Νίκος Παπανδρέου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μακρά παρουσία της μητέρας του στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας, τονίζοντας ότι έζησε «όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες» και ότι με επιμονή εργάστηκε για αλλαγές στην Ελλάδα.

Παράλληλα, στάθηκε στον ρόλο της ως ιδρύτριας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών.

«Στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε — μάλλον επειδή τα είχε δει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Παπανδρέου περιέγραψε τη μητέρα του ως σταθερό σημείο αναφοράς για την οικογένεια, αλλά και για τον Ανδρέα Παπανδρέου.

«Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα», έγραψε στο μήνυμά του, αποτυπώνοντας τον ρόλο που είχε η Μαργαρίτα Παπανδρέου στη ζωή τους.

Ολόκληρο το μήνυμα του Νίκου Παπανδρέου

«Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνω πιστός στις αρχές που με δίδαξε.

Έζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε.

Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε — μάλλον επειδή τα είχε δει όλα. Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα».

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