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Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Ευγενία Δασκαλοπούλου, ιδρύτρια και πρόεδρο της Almi Marine, το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου.

Υπό τον ήχο μουσικής από το πιάνο του Αποτεφρωτηρίου, τα παιδιά της Ηλίας και Αρίστη, τα εγγόνια της, ο αδερφός της Δημήτρης Δασκαλόπουλος, στενοί συγγενείς, εκατοντάδες συνεργάτες και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής, ετελέσθη τρισάγιο στη μνήμη της. Στη συνέχεια, συγγενείς και φίλοι συλλυπήθηκαν την οικογένεια στο χώρο του Αποτεφρωτηρίου.

Η Ευγενία Δασκαλοπούλου, κόρη του Αριστείδη Δασκαλόπουλου και αδελφή του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, ίδρυσε το 1992 την Almi Marine, συνδέοντας την επιχειρηματική της πορεία με τον χώρο της ναυτιλίας. Η εταιρεία ανακοίνωσε την απώλειά της, αναφέροντας ότι η ίδια διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και την εταιρική κουλτούρα της Almi Marine, με έμφαση στην ακεραιότητα στις επιχειρηματικές συμφωνίες και στον σεβασμό προς τους εργαζομένους.

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