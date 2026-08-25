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Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η μείωση τιμών και θα διαρκέσει έως και τις γιορτές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά, στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας και της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως είπε θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως τα προϊόντα αυτά θα ξεπεράσουν τα 1.500.

Ο υπουργός Ανάπτυξης διευκρίνισε ότι σε όλα τα βασικά είδη τροφίμων οι τιμές θα είναι μειωμένες κατά 5%, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις οι μειώσεις θα υπερβούν αυτό το ποσοστό, χάρη στην πρωτοβουλία αυτή του ΥΠΑΝ.

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