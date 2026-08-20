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Στο σύνολο των πολιτικών του υπουργείου Ανάπτυξης και συνολικά της κυβέρνησης, που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, μέσα από παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ζωής, την ενίσχυση της παραγωγικής οικονομίας και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN.

Αναφορικά με την εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου, ενώ προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα των προϊόντων και τα ποσοστά των μειώσεων.

«Σημασία για μένα δεν έχει πόσοι ακριβώς θα είναι οι κωδικοί των προϊόντων. Σημασία έχει να είναι προϊόντα, τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια: τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με πολλές εκατοντάδες κωδικούς. Όπως διευκρίνισε, για τη συμμετοχή ενός προϊόντος στην πρωτοβουλία η μείωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%, με διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες, ενώ σε ορισμένα προϊόντα οι προτεινόμενες μειώσεις είναι διψήφιες. Η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, καθώς και σχολικά είδη.

«Η πρωτοβουλία θα αφορά ασφαλώς και τα σχολικά είδη, καθώς τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου για τις οικογένειες που έχουν παιδιά υπάρχει το έξοδο των σχολικών ειδών», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Για κάποιον που μετράει πάρα πολύ το πόσα χρήματα δίνει στο σούπερ μάρκετ, το να μειωθεί το μηνιαίο κόστος του για ένα διάστημα κατά 40 ή 50 ευρώ είναι σημαντική υπόθεση».

Με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο -0,4% σε ετήσια βάση και στο -2,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη μηνιαία μεταβολή μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή δείχνει πως η συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποδίδει. «Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουν μειωθεί οι τιμές όλων των προϊόντων ή ότι δεν υπάρχουν προϊόντα στα οποία αυξήθηκαν οι τιμές», ξεκαθάρισε και τόνισε: «Δεν πανηγυρίζουμε και δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση. Εργαζόμαστε μαζί με τους φορείς της αγοράς για την κοινωνία και μαζί με την κοινωνία, γιατί η ευθύνη μας είναι, μαζί με τις θέσεις εργασίας, μαζί με τη βελτίωση των μισθών, να έχουμε και μια πιο δίκαιη, λειτουργική και ανταγωνιστική αγορά».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την ενίσχυση της βιομηχανίας, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: «Αλλάξαμε πλήρως τη στρατηγική και τη νοοτροπία του Αναπτυξιακού Νόμου. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη περίπου 500 παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, που κατά 95% γίνονται στην περιφέρεια, στην ελληνική επαρχία και ιδιαίτερα σε παραμεθόριες περιοχές».

Όπως επισήμανε, στη βιομηχανία έχουν δημιουργηθεί 60.000 επιπλέον θέσεις εργασίας τα τελευταία επτά χρόνια, ενώ οι ετήσιες μικτές απολαβές κινούνται γύρω στις 25.000 ευρώ και είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο της οικονομίας. «Θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον ρόλο της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας σημαίνει καλύτερους μισθούς, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και μια πιο ανθεκτική οικονομία.

Συνδέοντας τις παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης με τη συνολική κυβερνητική πολιτική για την στήριξη του εισοδήματος, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα κόστους ζωής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχει κανείς μια στρατηγική για το πώς διορθώνει το πρόβλημα και ριζικά αλλά και με επιμέρους επίκαιρες παρεμβάσεις. Εμείς κάνουμε και τα δύο. Ριζική αντιμετώπιση σημαίνει καλύτεροι μισθοί, πιο παραγωγική οικονομία, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες δουλειές, περισσότερες θέσεις εργασίας».

Υπενθύμισε ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 40% τα τελευταία χρόνια και ο μέσος μισθός υπερβαίνει πλέον τα 1.500 ευρώ, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα μέτρα της κυβέρνησης για τους νέους εργαζόμενους και τη στήριξη των νοικοκυριών: «Οι νέοι άνθρωποι μέχρι 25 ετών, όταν εργάζονται, δεν πληρώνουν φόρο και μέχρι τα 30 πληρώνουν τον μισό φόρο. Ενώ, όσοι ζουν σε ενοίκιο παίρνουν ένα ενοίκιο τον χρόνο ως στήριξη από το κράτος. Αυτά είναι μέτρα και πολιτικές για τη στήριξη των πολιτών».

Για την αποπληρωμή 13 δισ. ευρώ του δημόσιου χρέους, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε πως η μείωσή του αποτελεί υπόθεση ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές. «Έχουμε τη δυνατότητα να αποπληρώσουμε ένα μέρος του χρέους μας και το κάνουμε γιατί θέλουμε να αφήσουμε λιγότερο χρέος στους νεότερους ανθρώπους, στις νεότερες γενιές. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος γονιός που στο σπίτι του θα ήθελε να αυξάνεται το χρέος και να το περάσει αυτό στα παιδιά του», ανέφερε.

Για τις τουρκικές προκλήσεις: Δεν διαπραγματευόμαστε τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε: «Κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα δεν συζητιέται με κανέναν. Και προφανώς ούτε με την Τουρκία. Αναφερόμαστε πάντοτε σε περιοχές που είναι στην κυριαρχία της πατρίδας μας με βάση το Διεθνές Δίκαιο και αυτό δεν συζητιέται. Πιστεύω ότι οι γείτονες πρέπει να καταλάβουν ότι τέτοιου είδους κλιμακώσεις και τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις για αυτονόητα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα ούτε αναπάντητες θα μένουν, ούτε μπορούν να έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα στην πραγματικότητα των σχέσεών μας», πρόσθεσε.

Υπογράμμισε πως οφείλουμε όλοι να διασφαλίσουμε την εθνική ενότητα και «να έχουμε εγρήγορση και ετοιμότητα για οποιαδήποτε απειλή ή πρόκληση μπορεί να υπάρξει».

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