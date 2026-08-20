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Υπόθεση απάτης μαμούθ με λεία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτία, μετά από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Ενας 78χρονος κάτοικος Παραποτάμου Θεσπρωτίας κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι κατάφεραν να του αποσπάσουν σταδιακά 300.000 ευρώ.

Το χρονικό της απάτης

Η δράση των αγνώστων ξεκινησε από τον Φεβρουάριο του 2025 και διηρκησε έως και τον Ιούνιο του 2026. Οι δράστες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα.

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