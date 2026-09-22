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Μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες φαινόταν σχεδόν χαμένο εν μέσω μιας εντυπωσιακής πτώσης φέτος, το bitcoin ξεπέρασε τα 86.000 δολάρια (σ.σ. τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου), αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό του από τα τέλη Ιανουαρίου.

Αυτό πιθανώς αποτελεί ανακούφιση για τους «bulls» των κρυπτονομισμάτων, αλλά η ανάκαμψη αυτή ίσως να μην υποδηλώνει τόσο την αναζωογόνηση του bitcoin όσο την επιστροφή της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου σε ολόκληρη την αγορά — από εταιρείες μικροεπεξεργαστών και λογισμικού έως τις «meme» μετοχές.

Το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έχει πλέον επιστρέψει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ μηνών. Με άνοδο άνω του 7% το πρωί της Δευτέρας, το bitcoin κυμαινόταν στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 28 Ιανουαρίου, όταν διαπραγματευόταν στα 89.004,47 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Τα κέρδη του bitcoin συνόδευσαν μια ευρύτερη δυναμική στις συναλλαγές της Wall Street, με τις μετοχές εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά να σημειώνουν παράλληλη άνοδο. Το ETF Roundhill Magnificent Seven το οποίο παρακολουθεί τις μετοχές της Alphabet, της Amazon.com, της Apple, της Meta Platforms, της Microsoft, της Nvidia και της Tesla — σημείωσε άνοδο 3,5% τη Δευτέρα, καταγράφοντας το πρώτο υψηλό ρεκόρ των τελευταίων πέντε μηνών. Ο δείκτης PHLX Semiconductor σημείωσε άνοδο 4,3%, ενώ το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector αυξήθηκε κατά 2,4%, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Η πορεία της αγοράς ήταν «μια συλλογική δήλωση της ανθεκτικότητας που παρατηρήσαμε μετά την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο Μαρκ Χάκετ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Nationwide Investment Group.

Το γεγονός ότι οι μετοχές αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των επιτοκίων της περασμένης εβδομάδας από την Fed, τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου και η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου που ξεπέρασε το 5%, αποτελεί από μόνο του ένα «σήμα ότι όλα είναι εντάξει» για τις αγορές, δήλωσε ο Xάκετ στο MarketWatch.

«Η ηρεμία είναι το κυριότερο στοιχείο, αλλά η ανθεκτικότητα είναι ακόμη πιο σημαντική, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί πιθανοί καταλυτικοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν τις αγορές σε πτώση», σημείωσε.

Βεβαίως, οι ήρεμες αγορές έχουν την τάση να γίνονται γρήγορα ευμετάβλητες. Οι ευρύτερες χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο κατάλογο απειλών, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος με το Ιράν και η αβέβαιη πορεία του μετά από περισσότερους από έξι μήνες. Ωστόσο, προς το παρόν, οι επενδυτές στην αγορά έχουν αποφασίσει να αφήσουν τις ανησυχίες στην άκρη.

Αυτό είναι ένα από τα αίτια για τα οποία το κλίμα ανάληψης κινδύνου αρχίζει να επεκτείνεται στα κρυπτονομίσματα — μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων γνωστή για τη μεταβλητότητά της — κάτι που βοήθησε το bitcoin να ανακάμψει, ανέφερε ο Χάκετ.

Είναι ενδιαφέρον ότι η άνοδος των κρυπτονομισμάτων έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες ότι η κατάρρευση του «Digital Asset Market Clarity Act» θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το bitcoin. Αντίθετα, η αγορά το αγνόησε σε μεγάλο βαθμό. Το «Clarity Act» απέτυχε στη διαδικαστική ψηφοφορία στη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα, καθώς δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 60 ψήφους.

Η αντίδραση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων υποδηλώνει ότι οι επενδυτές δεν έχουν εγκαταλείψει «την προοπτική σαφέστερων κανόνων στις ΗΠΑ», δήλωσε η Άλις Λιου, επικεφαλής έρευνας της CoinMarketCap, καθώς οι αγορές φαίνεται να μετατοπίζουν τις προσδοκίες τους μακριά από τη νομοθεσία και προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την ερμηνεία και την επιβολή των υφιστάμενων κανονισμών.

Το bitcoin παρέμενε παραδόξως σταθερό στις αρχές του μήνα, αλλά το πρόσφατο ανανεωμένο ενδιαφέρον τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην άνοδο της τιμής του.

Το ανοιχτό ενδιαφέρον για το bitcoin — ο συνολικός αριθμός των εκκρεμών συμβολαίων παραγώγων, όπως δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης — είναι επί του παρόντος υψηλότερο από ό,τι ήταν περίπου στο 92% των ημερών των τελευταίων τριών μηνών, ενώ οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις ήταν υψηλότερες από ό,τι είχαν σημειωθεί μόνο στο 43% περίπου των ημερών κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η CoinMarketCap.

Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ περισσότερα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης bitcoin που κατέχουν επενδυτές σε ενεργές θέσεις από ό,τι συνήθως.

Οι μεγάλες αγορές από θεσμικούς επενδυτές συνέβαλαν επίσης στην τόνωση της ανόδου. Η Strategy του Μάικλ Σέιλορ αποκάλυψε ότι αγόρασε bitcoin για πρώτη φορά εδώ και τρεις εβδομάδες, αποκτώντας bitcoin αξίας 75,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε μέση τιμή 79.670 δολαρίων ανά νόμισμα, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στην SEC. Οι μετοχές της Strategy σημείωσαν άνοδο 9,5%, σύμφωνα με την FactSet.

«Το bitcoin έχει φτάσει σε ένα τεχνικό ορόσημο που η αγορά περίμενε περίπου 10 μήνες για να δει», δήλωσε η Λιου. Τώρα, το ερώτημα δεν είναι πλέον απλώς αν το κρυπτονόμισμα έχει βρει το κατώτατο σημείο του, αλλά αν η πρόσφατη κίνησή του μπορεί να εξελιχθεί σε μια διαρκή ανοδική αγορά, όπως δήλωσε στο MarketWatch.

Καθώς το bitcoin ενισχύεται, η σχέση του με την παραδοσιακή χρηματιστηριακή αγορά έχει επίσης αλλάξει. Το bitcoin άρχισε πρόσφατα να κινείται πιο συγχρονισμένα με τον Nasdaq Composite, ο οποίος έχει μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας και λιγότερο συγχρονισμένα με τις τιμές του χρυσού, σύμφωνα με την CoinMarketCap.

Το bitcoin και ο χρυσός προωθήθηκαν ως μέσα αντιστάθμισης έναντι της υποτίμησης του νομίσματος, καθώς η απόδοση των 30ετών ομολόγων του Δημοσίου εκτοξεύθηκε σε υψηλό 19 ετών και ο δείκτης DXY υποχώρησε τον περασμένο μήνα.

«Το bitcoin, επομένως, επανασυνδέεται με τις μετοχές ανάπτυξης και τεχνολογίας, ενώ απομακρύνεται από τη συσχέτιση με την αντιστάθμιση του πληθωρισμού που διατηρούσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», σημείωσε η Λιου.

Ωστόσο, κατά την άποψη του Χάκετ, είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί τι κινεί το bitcoin, καθώς οι καταλυτικοί παράγοντες της αγοράς είναι συχνά πολύ απρόβλεπτοι.

«Σήμερα παρατηρούμε μια προκυκλική και ριψοκίνδυνη, τεχνολογικά καθοδηγούμενη άνοδο του bitcoin, οπότε δεν βασίζεται στο δολάριο, ούτε στον πληθωρισμό, ούτε στις γεωπολιτικές εξελίξεις», τόνισε. «Είναι πολύ απρόβλεπτο ως προς τους παράγοντες που το καθοδηγούν, κάτι που με κάνει να αισθάνομαι πιο νευρικός απ’ ό,τι αν η κατάσταση ήταν πιο κατανοητή».

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