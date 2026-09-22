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Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ανέκτησαν συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 3 τρισ. δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο, μετά το εντυπωσιακό ράλι του Bitcoin. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι traders αυξάνουν τις μοχλευμένες τοποθετήσεις τους στα perpetual futures, ενισχύοντας τον κίνδυνο απότομων διακυμάνσεων των τιμών.

Η αγορά των crypto έχει προσθέσει περισσότερα από 740 δισ. δολάρια σε αξία από τότε που το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αυξήσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων ομολόγων, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko.

Παράλληλα με την άνοδο των τιμών, αυξάνεται και η μόχλευση. Το open interest, δηλαδή η συνολική αξία των ανοικτών θέσεων, στα perpetual futures των κρυπτονομισμάτων έχει πλησιάσει τα 160 δισ. δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Οκτωβρίου του περασμένου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass.

Περισσότερα από 920 εκατ. δολάρια σε πτωτικές θέσεις ρευστοποιήθηκαν τη Δευτέρα, καθώς οι τιμές εκτινάχθηκαν. Η συνέχιση του κλεισίματος short θέσεων θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα ακόμη ισχυρότερο short squeeze, σημειώνει το Bloomberg, καθώς οι traders αναγκάζονται να αγοράζουν περιουσιακά στοιχεία για να κλείσουν ζημιογόνες θέσεις, ασκώντας πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Ωστόσο, το open interest συνέχισε να αυξάνεται, γεγονός που υποδηλώνει ότι νέες μοχλευμένες θέσεις εισέρχονται στην αγορά ακόμη και την ώρα που οι short επενδυτές αναγκάζονται να αποχωρήσουν.

«Ένα squeeze συνήθως καταστρέφει το open interest», δήλωσε η Ρέιτσελ Λούκας, αναλύτρια της BTC Markets. «Αυτή τη φορά δεν συνέβη. Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις αντικαθίστανται αμέσως. Οι traders κυνηγούν την άνοδο αντί να μειώνουν τον κίνδυνο. Γι’ αυτό και η επόμενη κίνηση κατά 5%, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, θα είναι ταχύτερη απ’ όσο περιμένει ο κόσμος».

Το Bitcoin υποχώρησε σήμερα στα 85.100 δολάρια, αφού στη συνεδρίαση των ΗΠΑ είχε ενισχυθεί σχεδόν κατά 8%, φτάνοντας έως τα 87.381 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο.

Ο κίνδυνος απότομης αναστροφής

Τα perpetual futures —συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χωρίς προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης— αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα των συναλλαγών crypto από πλευράς όγκου και έναν σημαντικό δείκτη της κερδοσκοπικής δραστηριότητας στην αγορά.

Ο σημερινός συνδυασμός αύξησης του open interest και ταυτόχρονου κλεισίματος short θέσεων δείχνει ότι το ράλι δεν οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι οι traders εγκαταλείπουν τις πτωτικές τοποθετήσεις τους και περιορίζουν τη μόχλευση.

Αντίθετα, οι θέσεις που κλείνουν αντικαθίστανται από νέες μοχλευμένες τοποθετήσεις. Αυτό σημαίνει ότι μια ισχυρή κίνηση των τιμών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θα μπορούσε να προκαλέσει είτε νέο κύμα ρευστοποιήσεων short θέσεων είτε μαζικό κλείσιμο μοχλευμένων long θέσεων.

«Το βασικό που πρέπει να παρακολουθούμε είναι εάν η μόχλευση αρχίζει να κινείται ταχύτερα από την αγορά spot», δήλωσε ο Κάλεμπ Λιν, senior sales trader στην QCP Group. «Η αύξηση του open interest στα perpetual futures είναι υγιής όταν συνοδεύεται από αντίστοιχη άνοδο της spot αγοράς. Όταν όμως αυξάνεται ταχύτερα, η αγορά γίνεται αυτοτροφοδοτούμενη: μια σχετικά μικρή αναστροφή προκαλεί ρευστοποιήσεις long θέσεων, οι οποίες πιέζουν ακόμη χαμηλότερα τις τιμές και οδηγούν σε περαιτέρω απομόχλευση».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτός ήταν ο μηχανισμός που οδήγησε προηγουμένως το Bitcoin πάνω από τα 83.000 δολάρια, αναγκάζοντας όσους είχαν short θέσεις να τις κλείσουν. «Η συσσώρευση μόχλευσης στις long θέσεις, όταν η δραστηριότητα στη spot αγορά παραμένει περιορισμένη, δημιουργεί τις ίδιες συνθήκες αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση».

Επιστρέφουν οι θεσμικοί επενδυτές

Η τελευταία ανοδική κίνηση συμπίπτει επίσης με την ενίσχυση του θεσμικού ενδιαφέροντος για το Bitcoin και επιλεγμένα μικρότερα κρυπτονομίσματα.

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs επέστρεψαν σε καθαρές εισροές στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, προσελκύοντας συνολικά 593 εκατ. δολάρια την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Στο ράλι συμμετέχουν πλέον και τα altcoins. Το Zcash, που επικεντρώνεται στην προστασία της ιδιωτικότητας στις συναλλαγές, σημείωσε ισχυρή άνοδο, ενώ το HYPE, το εγγενές token του blockchain Hyperliquid, εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό.

Προς το παρόν, πάντως, οι traders δεν εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι το ράλι μπορεί να διατηρηθεί.

«Τα short squeezes ανεβάζουν την τιμή, δεν δημιουργούν μακροπρόθεσμους κατόχους», ανέφερε η Λούκας. «Αυτό που θα παρακολουθώ την επόμενη εβδομάδα είναι εάν η ζήτηση στη spot αγορά θα αντικαταστήσει τις αναγκαστικές αγορές που προκύπτουν από το κλείσιμο των short θέσεων».

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