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Η επιστροφή του bitcoin προς τα 86.000 δολάρια έχει πείσει πολλούς ιδιώτες επενδυτές ότι η πτωτική αγορά έχει τελειώσει και ότι οι «ταύροι» έχουν ξαναπάρει τον πλήρη έλεγχο. Ωστόσο, ο Νταν Κρούπκα, ιδρυτής της Connection Capital και πρώην επικεφαλής έρευνας στο Coin Bureau, προβλέπει κάτι πολύ πιο δυσοίωνο: το τέλος μιας κλασικής ανάκαμψης, που προαναγγέλλει μια σκληρή παγίδα ρευστότητας που πλησιάζει το δ’ τρίμηνο.

Στις 1 Ιανουαρίου, ο Κρούπκα χάραξε τον ρυθμό του 2026 για τους συνδρομητές του: μια σύντομη άνοδος το α’ τρίμηνο, μια απότομη πτώση κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου που θα οδηγήσει σε καλοκαιρινό κατώτατο σημείο, και μια φάση ανάκαμψης προς τα τέλη του γ’ και το δ’ τρίμηνο. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων έχει επιστρέψει ακριβώς στο αρχικό της επίπεδο του Ιανουαρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε χαράξει. Το κοινό γίνεται επιθετικά αισιόδοξο, αλλά τα υποκείμενα δεδομένα υποδηλώνουν ότι όποιος κυνηγά τα 86.000 δολάρια ίσως απλώς χρηματοδοτεί τη ρευστότητα εξόδου.

Ο Κρούπκα εξηγεί ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αγγίζει τη μηνιαία βασική γραμμή του Bollinger Band, τη γραμμή που συνήθως διαχωρίζει τις πραγματικές ανοδικές αγορές από την παρατεταμένη διανομή. Ο Κρούπκα αναμένει μια ψευδή έξοδο πάνω από αυτό το εύρος αντί για μια καθαρή απόρριψη κατά την πρώτη επαφή:

Η βραχυπρόθεσμη πορεία των τιμών, όπως την εκτιμά, έχει ως εξής, σύμφωνα με το Cryptonews:

Βitcoin: Περιθώριο για άνοδο κατά 20% έως 30% ακόμη, αγγίζοντας τη ζώνη των 96.000 δολαρίων, όπου η έντονη ρευστοποίηση κερδών αναμένεται να σταματήσει την πορεία ακριβώς πριν από το όριο των έξι ψηφίων.

Ethereum: Μια άνοδος προς την περιοχή προσφοράς μεταξύ 3.300 και 3.500 δολαρίων.

Solana: Μια ανοδική ώθηση ανακούφισης έως τα 140–160 δολάρια.

Ωστόσο, τέτοιες ανοδικές κινήσεις συχνά ακολουθούνται από απότομες διορθώσεις. Η επίτευξη αυτών των στόχων ωθεί τον εβδομαδιαίο RSI ξανά σε περιοχή overbought σε όλα τα επίπεδα. Όσο πιο έντονα ανέβουν οι τιμές από εδώ και πέρα, τόσο πιο βίαιη θα είναι η απότομη πτώση μόλις εξαντληθεί η δυναμική.

Μακροοικονομική εικόνα

Ενώ τα βραχυπρόθεσμα τεχνικά στοιχεία φαίνονται δυναμικά, η μακροοικονομική εικόνα προς τα τέλη του 2026 και τις αρχές του 2027 φαίνεται ζοφερή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Δείκτης του Δολαρίου ΗΠΑ (DXY). Οι διαρκείς ανοδικές τάσεις των κρυπτονομισμάτων απαιτούν ένα αδύναμο ή πτωτικό δολάριο για την παροχή παγκόσμιας ρευστότητας. Έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Οι επίμονες ελλείψεις ενέργειας στην Ευρώπη και την Ασία κρατούν το ευρώ και το γιεν σε στασιμότητα, οδηγώντας το παγκόσμιο κεφάλαιο προς το δολάριο. Ο DXY πιέζει την αντίσταση στο μηνιαίο Bollinger Band. Αν το σπάσει, τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου θα υποστούν απώλειες.

Δεν είναι μόνο ο Κρούπκα που έχει αυτή την άποψη. Τα ειδησεογραφικά μέσα προειδοποιούν εδώ και μήνες για ένα περιβάλλον «υπερθέρμανσης». Πολλοί αναλυτές και εμπειρογνώμονες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος έστειλε μια περίφημη προειδοποίηση στους επενδυτές στα μέσα Σεπτεμβρίου, και του Μάικλ Μπέρι, ο οποίος κρούει τον συναγερμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, αναφέρουν όλοι το ίδιο προφανές πράγμα: Τα κρυπτονομίσματα δεν θα μείνουν ανεπηρέαστα από τις επιπτώσεις. Μια μεγάλη κατάρρευση της αγοράς δεν είναι θέμα «αν», αλλά «πότε», και ο Κρούπκα πιστεύει ακράδαντα ότι το «πότε» θα είναι το δ’ τρίμηνο του 2026.

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων καθορίζονται ουσιαστικά από τον κύκλο των κρυπτονομισμάτων και τον μακροοικονομικό κύκλο. Από την οπτική γωνία του κύκλου των κρυπτονομισμάτων, η αγορά έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο της πτωτικής τάσης και η νέα ανοδική αγορά ξεκινά – αυτό είναι που όλοι βλέπουν και λένε.

Ωστόσο, από τη σκοπιά του μακροοικονομικού κύκλου, φαίνεται ότι βρισκόμαστε στα τελικά στάδια της ανοδικής αγοράς και είναι πιθανό να εισέλθουμε σε πτωτική αγορά αργότερα φέτος ή στις αρχές του επόμενου έτους. Αυτός είναι βασικά ο λόγος για τον οποίο τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν ακόμα να σημειώσουν άνοδο τις επόμενες εβδομάδες, αλλά είναι πιθανό να καταρρεύσουν σε χαμηλότερα επίπεδα τους επόμενους μήνες.

Τα πολιτικά κίνητρα της Ουάσινγκτον υποδεικνύουν την ίδια κατεύθυνση. Τα οικονομικά πλαίσια που προτείνουν πρώην σύμβουλοι του Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο Στίβεν Μουρ, υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να ανεχθούν ή να ενθαρρύνουν ένα ισχυρότερο δολάριο, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στους ξένους οφειλέτες πριν από τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών.

Τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν γνωρίσει ποτέ μια διαρθρωτική ανοδική αγορά εν μέσω ενός δολαρίου σε άνοδο. Αυτά δεν θα ξεκινήσει τώρα.

Ο Κρούπκα προειδοποιεί ότι αν το bitcoin φτάσει τα 96.000 δολάρια, ενώ η εβδομαδιαία δυναμική δείχνει κόκκινο και ο δείκτης DXY ανεβαίνει, το κατώτατο όριο θα χαθεί. Μια τυπική πτώση 50% θα επαναφέρει το bitcoin μεταξύ 30.000 και 40.000 δολαρίων.

Στην ανάλυση προς τους συνδρομητές του, τονίζει χαλαρότητα προς το παρόν, αλλά συμβουλεύει να παρακολουθήσουμε πώς αντιδρά η τιμή γύρω στα 96.000 δολάρια και να μην εκλάβουμε μια μηχανική ανάκαμψη της πτωτικής αγοράς ως ανοιχτό μακροοικονομικό πεδίο ανόδου. Όταν σπάσει αυτό το εύρος, οι επενδυτές που μπέρδεψαν ένα short squeeze με έναν νέο υπερκύκλο θα υποστούν τις απώλειες.

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