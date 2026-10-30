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Μια απόπειρα κλοπής χαλκοσωλήνων φέρεται να βρίσκεται πίσω από την πολύνεκρη έκρηξη που σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο στην Πλάκα. Έπειτα από 34 ημέρες ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν τη διαρροή φυσικού αερίου που οδήγησε στην τραγωδία.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν ένα βίντεο που καταγράφει τις κινήσεις των κατηγορουμένων λίγες ώρες πριν από την έκρηξη, καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του Πολυτεχνείου.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία των εισαγγελικών Αρχών, κατάφερε να ταυτοποιήσει τους τρεις υπόπτους, δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, προχωρώντας στη σύλληψή τους.

Τι κατέγραψε το βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι ερευνητές εξασφάλισαν υλικό από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο εμφανίζονται οι τρεις άνδρες να πλησιάζουν το κτίριο λίγες ώρες πριν από τη φονική έκρηξη.

Όπως προκύπτει από το υλικό, δύο από τους κατηγορουμένους εισήλθαν στο κτίριο και κατευθύνθηκαν προς ένα κλειστό κλιμακοστάσιο χωρίς ανοίγματα, όπου ήταν εγκατεστημένος ο μετρητής φυσικού αερίου.

Στο συγκεκριμένο σημείο φέρονται να επιχείρησαν να αφαιρέσουν χάλκινες σωληνώσεις, προκαλώντας κατά τη διαδικασία κοπή σε σωλήνα παροχής φυσικού αερίου.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι δύο άνδρες καταγράφονται να εγκαταλείπουν τρέχοντας το κτίριο, έχοντας μαζί τους ένα τμήμα χαλκοσωλήνα.

Οι εικόνες αυτές, σε συνδυασμό με τα εργαστηριακά ευρήματα, αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία που επέτρεψαν στις Αρχές να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των υπόπτων και να συνδέσουν την απόπειρα κλοπής με τη διαρροή αερίου που προηγήθηκε της τραγωδίας.

Το ακριβές σημείο της διαρροής εντοπίστηκε από τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, τα οποία εξέτασαν τα ευρήματα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Με τον συνδυασμό των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και του βιντεοληπτικού υλικού, οι ερευνητές κατάφεραν να ανασυνθέσουν όσα είχαν προηγηθεί της έκρηξης και να φτάσουν στα ίχνη των κατηγορουμένων.

Πώς σημειώθηκε η φονική έκρηξη

Το φυσικό αέριο που διέρρευσε από τον κομμένο σωλήνα διοχετεύθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και συσσωρεύτηκε στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές, κάποια στιγμή η ηλικιωμένη γυναίκα σηκώθηκε και ενδέχεται να άνοιξε έναν ηλεκτρικό διακόπτη, προκαλώντας τον σπινθήρα που πυροδότησε την έκρηξη. Η ανάφλεξη είχε ως συνέπεια μέρος του κτιρίου να καταρρεύσει και έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το σχολικό που γλίτωσε για δευτερόλεπτα

Την ένταση της έκρηξης αποτυπώνει φωτογραφία-ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr, στην οποία οι φλόγες διακρίνονται τόσο στους επάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο, καθώς το φυσικό αέριο είχε διαχυθεί σε μεγάλο μέρος του κτιρίου.