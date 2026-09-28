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Απαντήσεις για τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα αναζητούν οι εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής μέσα στα συντρίμμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου φέρεται να βρισκόταν στον δεύτερο όροφο.

Τα μέχρι τώρα ευρήματα οδηγούν στο σενάριο της διαρροής, η οποία ενδέχεται να προκάλεσε τη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας αερίου στα ανώτερα σημεία του διώροφου κτηρίου. Μια σπίθα, ένας διακόπτης ή οποιαδήποτε άλλη μικρή πηγή ανάφλεξης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει την έκρηξη που προκάλεσε την καταστροφή.

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται τόσο στην κατάσταση της εγκατάστασης, όσο και στην παλαιότητα του κτηρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν παράγοντες που συνέβαλαν στην τραγωδία και να αποτυπωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζουν την έρευνα στο σημείο, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων, από την έκρηξη και την εκδήλωση της πυρκαγιάς έως την κατάρρευση του κτηρίου.

Την ίδια ώρα, τα μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν το σύνολο των δομικών υλικών από τα συντρίμμια.

Τα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Αθηναίων, όπου εξετάζονται λεπτομερώς από τα στελέχη της ΔΑΕΕ και τους πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Ψάχνουν το λάθος που οδήγησε στην τραγωδία, στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση αερίου, ξεκινούν οι αυτοψίες

Ξεκινούν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτήρια

Την ίδια ώρα, σήμερα (28/9) ξεκινούν οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτήρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής(25/9) προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην ευρύτερη περιοχή, με το ωστικό κύμα να σπάει τζαμαρίες, να προκαλεί φθορές σε προσόψεις και να δημιουργεί προβλήματα σε γειτονικές κατασκευές.

Η διαδικασία των ελέγχων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για παλιά κτήρια στην καρδιά της Αθήνας, σε μια ιστορική συνοικία, όπου οι μηχανικοί καλούνται να αξιολογήσουν όχι μόνο την έκταση των ζημιών αλλά και τη στατική επάρκεια κάθε κτηρίου.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλαύτης ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι έλεγχοι θα έχουν ως βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κατασκευών και το κατά πόσο μπορούν να παραμείνουν προσβάσιμες και να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια. Σε περίπτωση που κάποιο κτίριο κριθεί επικίνδυνο, θα απαιτηθούν περαιτέρω, δευτερογενείς έλεγχοι και τεχνικές παρεμβάσεις.

Όπως εξήγησε ο κ. Χαρλαύτης, σε μια τέτοια περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προχωρήσει σε μελέτη αποκατάστασης του ακινήτου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του κτιρίου, αυτό θα παραμένει μη προσβάσιμο.

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