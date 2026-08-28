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Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία το πρωί της Παρασκευής, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τουρκικό UAV κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Η Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχαίτιση του τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Το σημερινό επεισόδιο έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ότι ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα «έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο», συνοδευόμενη μάλιστα από αναφορά στη λήψη «απαραίτητων μέτρων», προστίθεται σε μια αλληλουχία κινήσεων που προβληματίζουν την Αθήνα.

Η Αθήνα επιχειρεί την αποκρυπτογράφηση των προθέσεων της Τουρκίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τελευταία γεγονότα αφορούν μια δυναμική αποστολή μηνυμάτων ή αν είμαστε αντιμέτωποι με μια τελική επιλογή για επιστροφή στην πολιτική των προκλήσεων επί του πεδίου και τη μη ελεγχόμενη ένταση.

Τα μηνύματα από την Αγκυρα ήταν πολλά τους τελευταίους μήνες, ενώ είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο οι προσπάθειες των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν για εξεύρεση κοινού τόπου που θα επέτρεπε στις δύο χώρες τη σύνταξη συνυποσχετικού για οριστική διευθέτηση του πυρήνα των διαφορών, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

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