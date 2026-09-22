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Στην σύλληψη ενός οδηγού βυτιοφόρου και ενός ιδιοκτήτη βενζινάδικου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου στον Κηφισό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στην Ελληνική Αστυνομία είχαν περιέλθει πληροφορίες για την διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων τις τελευταίες ημέρες. Ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας των Βυτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λύματα και το βυτιοφότο ετέθη υπό παρακολούθηση.

Σήμερα το μεσημέρι, αφότου παρέλαβε λύματα από το εργοστάσιο μετέβη στο βενζινάδικο παράλληλα της Κηφισού, όπου φαινόταν ότι πραγματοποιούσε παράδοση καυσίμων. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άδειαζε τα απόβλητα σε φρεάτιο, το οποίο μέσω υπόγειου δικτύου κατέληγε στον Κηφισό.

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