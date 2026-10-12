Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αυξημένο στεγαστικό επίδομα, νέες φοιτητικές εστίες, ανακαινίσεις και επενδύσεις στη φοιτητική σίτιση, είναι τα βήματα του υπουργείου Παιδείας για καλύτερες συνθήκες σπουδών και διαβίωσης των φοιτητριών και φοιτητών σε όλη τη χώρα.

Σε ανάρτησή της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναφέρεται αναλυτικά σε όσα έχουν γίνει και σε όσα σχεδιάζονται για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, που όπως αναφέρει έχει αυξηθεί κατά 150% σε σχέση με το 2019, για τις φοιτητικές εστίες, σε όλη τη χώρα υπάρχουν 12.116 κλίνες, μέρος των οποίων ανακαινίζεται ενώ προβλέπεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 8.100 νέες θέσεις, ενώ για τη φοιτητική σίτιση επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 11% σε σχέση με το 2020 και πρόκειται να υπάρξει νέα μεγάλη αύξηση από τον Ιανουάριο του 2027.

«Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί […] Γιατί η ευκαιρία να σπουδάσεις πρέπει να συνοδεύεται από την πραγματική δυνατότητα να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου. Αυτό σημαίνει για εμάς στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Και κυρίως, στήριξη των νέων ανθρώπων που εμπιστεύονται σε αυτό τα όνειρα και το μέλλον τους» υπογραμμίζει η κ. Ζαχαράκη.

Ακολουθεί η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη

«Για έναν νέο άνθρωπο που περνά στο Πανεπιστήμιο, ξεκινά ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή του. Για την οικογένειά του όμως μαζί με τη χαρά έρχεται συχνά και η αγωνία. Το ενοίκιο, η σίτιση, οι καθημερινές ανάγκες , γιατί το να περάσει ένας νέος άνθρωπος στο Πανεπιστήμιο είναι μόνο η αρχή. Το σημαντικό είναι να μπορεί να σπουδάσει χωρίς οι οικονομικές δυσκολίες να στέκονται εμπόδιο στην προσπάθειά του. Και ξέρουμε καλά ότι όλες οι οικογένειες, δίπλα σε φοιτήτριες και φοιτητές , όχι μόνο τη στιγμή που πετυχαίνουν την εισαγωγή τους αλλά σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Θέλω λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας συγκεκριμένα στοιχεία. Για όσα έχουμε ήδη κάνει και για όσα προχωρούν.

Το φοιτητικό επίδομα στέγασης, ξεκινώντας από το ενοίκιο , το 2019 το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ήταν 1.000 ευρώ. Σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη φτάνει τα 1.500 και σε περίπτωση συγκατοίκησης τα 2.000. Σε περιφερειακά πανεπιστήμια, όπως στην Πάτρα, στην Κρήτη, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλία, στην Αλεξανδρούπολη φτάνει τα 2.000 ευρώ και σε συγκατοίκηση τα 2.500 ευρώ. Έως και 150% μεγαλύτερο από το 2019.

Παράλληλα, η συνολική χρηματοδότηση για το στεγαστικό επίδομα από τα 41,8 εκατομμύρια το 2019 φτάνει τα 90 εκατομμύρια το 2026. Περισσότεροι από διπλάσιοι πόροι. Ξέρουμε ότι τα ενοίκια εξακολουθούν να πιέζουν πολλές οικογένειες. Γι αυτό η ενίσχυση αυτή έχει συγκεκριμένοι σκοπό: να περιορίσει ένα μέρους του οικονομικού βάρους που συνεπάγονται οι σπουδές μακριά από το σπίτι. Το στεγαστικό επίδομα είναι μία πλευρά της στήριξης.

Η άλλη είναι περισσότερες και καλύτερες φοιτητικές εστίες. Γνωρίζουμε τα χρόνια προβλήματα, τις ελλείψεις, τις φθορές που συχνά δυσκολεύουν την καθημερινότητα φοιτητριών και φοιτητών. Γι αυτό προχωρούμε σε συγκεκριμένα έργα, τόσο για τις νέες εστίες όσο και την αναβάθμιση όσων ήδη λειτουργούν. Σήμερα η καταγεγραμμένη δυναμικότητα φοιτητικές στέγασης στη χώρα, είναι 12.116 κλίνες αν και μέρος αυτών βρίσκεται υπό ανακαίνιση. Περισσότερες από 8.100 νέες θέσεις προβλέπεται να δημιουργηθούν στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, στη Θράκη στη Δυτική Μακεδονία, στη Δυτική Αττική.

Συνολικά, έχουμε δρομολογήσει 6 μεγάλα έργα με 737 εκατομμύρια ευρώ μέσω συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η ανακαίνιση της παλαιάς φοιτητικής εστίας του ΕΜΠ με 450 κλίνες. Μόνο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προβλέπονται 4.846 θέσεις, σε ένα έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Θέλω όμως να σταθώ και σε τρία συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ένα κτήριο όπου παραμένει κλειστό από το 2001 ανακαινίζεται και θα στεγάσει την πρώτη φοιτητική εστία του Ιδρύματος. Το έργο προϋπολογισμού σχε3δόν 13,6 εκατ. Ευρώ προβλέπεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2027, δημιουργώντας 196 κλίνες με ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια και φοιτητές με αναπηρία.

Στη Φοιτητική Εστία της Πατησίων, στην Αθήνα, προγραμματίζεται εκτεταμένη ανακαίνιση, με έργο προϋπολογισμού 24,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Και στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ανταποκρινόμαστε σε ένα αίτημα

πολλών ετών. Ήδη, εγκρίναμε χρηματοδότηση έως 7,45 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά και τον πλήρη εξοπλισμό κτιρίου που θα στεγάσει την πρώτη φοιτητική εστία της Σχολής.

Για πρώτη φορά, η ΑΣΚΤ αποκτά συγκεκριμένη προοπτική δικής της φοιτητικής στέγης.

Δεκαεπτά φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα μπαίνουν στον σχεδιασμό ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Με χρηματοδότηση 226,36 εκατομμυρίων ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, επιδιώκουμε καλύτερες συνθήκες διαμονής για τους φοιτητές μας.

Γιατί κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητής αξίζει να ζει και να σπουδάζει σε αξιοπρεπείς συνθήκες, σε όποια πόλη κι αν βρίσκεται.

Η φοιτητική μέριμνα, όμως, αφορά και τις ανάγκες κάθε ημέρας.

Ένα γεύμα.

Έναν χώρο που λειτουργεί σωστά.

Τη δυνατότητα να παρακολουθείς τις σπουδές σου χωρίς να προστίθεται ένα ακόμη οικονομικό βάρος.

Η μεγάλη αλλαγή όμως έρχεται τον Ιανουάριο του 2027. Αυξάνουμε κατά πολύ το ποσό για τη σίτιση στο ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Από 56 εκατομμύρια θα φτάσουμε σχεδόν τα 80 εκατομμύρια το έτος για τη σίτιση φοιτητριών και φοιτητών και δεν μένουμε μόνο στη χρηματοδότηση της σίτισης.

Σε πολλά πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα κατασκευάζουμε νέα εστιατόρια ή ανακαινίζουμε εστιατόρια και μαγειρεία. Γιατί η ποιότητα των σπουδών συνδέεται με τις συνθήκες της καθημερινής ζωής των φοιτητών. Ξέρω ότι οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες. Ότι υπάρχουν οικογένειες που εξακολουθούν να δυσκολεύονται. Ότι υπάρχουν φοιτήτριες και φοιτητές που περιμένουν ακόμη καλύτερες συνθήκες σε εστίες και στα Πανεπιστήμια. Και αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Με περισσότερους πόρους για το στεγαστικό επίδομα.

Με νέες και ανακαινισμένες φοιτητικές εστίες. Με στήριξη της δωρεάν σίτισης. Γιατί η ευκαιρία να σπουδάσεις πρέπει να συνοδεύεται από την πραγματική δυνατότητα να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου. Αυτό σημαίνει για εμάς στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Και κυρίως, στήριξη των νέων ανθρώπων που εμπιστεύονται σε αυτό τα όνειρα και το μέλλον τους.

Διαβάστε ακόμη

Πλειστηριασμοί: Ο Ισραηλινός επενδυτής, το διαμέρισμα στο Κολωνάκι και το… νέο σφυρί (pics)

Λιγοστεύουν κι άλλο τα διαθέσιμα σπίτια για ενοίκιο στην Αθήνα: Από 10% έως 26,9% μείωση μέσα σε ένα χρόνο (πίνακες)

Ο ισοβίτης της αριστερής και ο άρχοντας της μεσαίας: Οι φυλές των λωρίδων στους ελληνικούς δρόμους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ