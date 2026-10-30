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Αλλάζει από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 το ωράριο του μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό πρόγραμμα της διζωνικής τιμολόγησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, το νέο ωράριο θα ισχύει έως και τις 31 Μαρτίου 2027, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αξιοποιούν δύο διαφορετικές χρονικές ζώνες μειωμένης χρέωσης μέσα στο 24ωρο.

Οι νέες ώρες του μειωμένου τιμολογίου

Το χειμερινό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Συνολικά, το πρόγραμμα προβλέπει έξι ώρες μειωμένης τιμολόγησης ημερησίως, κατανεμημένες σε δύο τρίωρα.

Οι καταναλωτές που διαθέτουν ενεργή διζωνική μειωμένη τιμολόγηση μπορούν να προγραμματίζουν μέρος της κατανάλωσής τους στις συγκεκριμένες ώρες, ώστε να αξιοποιούν τη χαμηλότερη χρέωση που προβλέπει το τιμολόγιό τους.

Τι ισχύει για τη διζωνική τιμολόγηση

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2025.

Στόχος του είναι να προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια κατά τις ώρες που το ρεύμα είναι φθηνότερο, επιτρέποντάς τους να προσαρμόζουν ανάλογα τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

Το νέο χειμερινό πρόγραμμα αφορά τις ώρες εφαρμογής της μειωμένης χρέωσης και όχι μια ενιαία τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για όλους τους καταναλωτές, καθώς το τελικό όφελος εξαρτάται από τους όρους του συμβολαίου κάθε προμηθευτή.

Με την αλλαγή του ωραρίου από την 1η Νοεμβρίου, οι καταναλωτές καλούνται να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό της κατανάλωσής τους στις νέες μεσημβρινές και νυχτερινές ζώνες.