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Οι ΑΠΕ εκτός από τα ευεργετικά αποτελέσματα της πράσινης ενέργειας σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση χτυπάει…κόκκινο, προσφέρουν και άλλα πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες με σημαντικότερα τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Όπως επισημαίνει η WindEurope, η αιολική βιομηχανία της Ευρώπης θα δημιουργήσει πάνω από 100.000 νέες θέσεις από τώρα έως το 2030, την ώρα που το 15% των πολιτών της ΕΕ κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι.

Πριν λίγες ημέρες η WindEurope εγκαινίασε το Careers Hub, ένα ενιαίο σημείο εισόδου για σταδιοδρομία στην αιολική ενέργεια. Το Careers Hub βοηθά φοιτητές, άτομα που αναζητούν εργασία και εργαζόμενους από άλλους τομείς να διερευνήσουν πού ταιριάζουν στην αιολική βιομηχανία. Μπορούν να εξερευνήσουν προφίλ εργασίας και επαγγελματικές διαδρομές, να βρουν ευκαιρίες κατάρτισης και να επικοινωνήσουν με εργοδότες – όλα σε ένα μέρος.

Πάνω από 17 δις επενδύσεις

Όπως τονίζεται, η αιολική ενέργεια είναι η μόνη καθαρή τεχνολογία που παράγει η Ευρώπη από την αρχή μέχρι το τέλος. Ανάπτυξη έργων, αλυσίδα εφοδιασμού, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και ανακύκλωση – όλα αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη. Περισσότερα από 250 ευρωπαϊκά εργοστάσια παράγουν ανεμογεννήτριες και σχετικό εξοπλισμό. Και τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο κλάδος επένδυσε πάνω από 17 δισ. ευρώ σε νέα ή επεκτεινόμενα εργοστάσια, λιμάνια και πλοία.

Αυτή η ανάπτυξη δημιουργεί θέσεις εργασίας, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Έτσι, κατά την WindEurope η αιολική βιομηχανία πρόκειται να δημιουργήσει περισσότερες από 100.000 επιπλέον θέσεις εργασίας από τώρα έως το 2030. Βεβαίως, η στελέχωση αυτών των θέσεων με εξειδικευμένα ταλέντα δεν θα είναι εύκολη.

Την ίδια ώρα, περίπου 1 στους 7 Ευρωπαίους που αναζητούν εργασία ηλικίας 15-24 ετών είναι άνεργος, σύμφωνα με τη Eurostat. Η αιολική βιομηχανία χρειάζεται αυτά τα ταλέντα και το «νέο αίμα» γρήγορα, καθώς οι ελλείψεις δεξιοτήτων είναι ήδη ορατές. Η Ευρώπη χρειάζεται 7.000 τεχνικούς για τις πτερωτές των ανεμογεννητριών, 6.500 μηχανικούς πεδίου και 5.000 τεχνικούς προσυναρμολόγησης πριν από το 2030.

Το Careers Hub

Το Careers Hub έρχεται να αντιμετωπίσει ένα απλό πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πού ταιριάζουν στην αιολική ενέργεια ή πώς να ξεκινήσουν. Οι σπουδαστές, τα άτομα που αναζητούν εργασία, οι νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και οι εργαζόμενοι από άλλους τομείς συχνά δεν βλέπουν την αιολική ενέργεια ως επιλογή.

Κατά τη δημιουργία του Careers Hub, η WindEurope χαρτογράφησε τα προφίλ θέσεων εργασίας. Υπάρχει περιθώριο για κάθε ενδιαφέρον και σύνολο δεξιοτήτων: από τεχνικούς ρόλους, όπως συγκολλητές και μηχανικούς έως ειδικούς δεδομένων, διαχειριστές έργων, δικηγόρους, οικονομικούς εμπειρογνώμονες, επικοινωνιολόγους και επαγγελματίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το WindEurope Careers Hub συγκεντρώνει τις σταδιοδρομίες, την κατάρτιση, τους εργοδότες και τις γνώσεις του κλάδου σε ένα μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν ποιες συγκεκριμένες θέσεις εργασίας προσφέρονται και ποια προσόντα απαιτούν. Μπορούν να ακολουθήσουν διαδρομές σταδιοδρομίας σε όλη την αλυσίδα και να εξερευνήσουν ευκαιρίες εκπαίδευσης, μεταπτυχιακών σπουδών, πρακτικής άσκησης και μαθητείας.

Σε μια εποχή δύσκολη για την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, όπως η σημερινή η συμβολή της πράσινης ενέργειας αποκτά μεγαλύτερη αξία.

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