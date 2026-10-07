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Επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ, κατά συντηρητικές εκτιμήσεις, ξεδιπλώνει η Masdar μετά την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Το κολοσσιαίο σχέδιο του ομίλου του Αμπού Ντάμπι των 100 GW έως το 2030 σε διεθνές επίπεδο και άνω των 5 GW στη ΝΑ Ευρώπη εκτείνεται σε έξι χώρες (Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία και Μαυροβούνιο) και αναβαθμίζει την Ελλάδα σε πυρήνα της νέας στρατηγικής.

Με κέντρο επιχειρήσεων την Αθήνα, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή οργανώνει την επέκταση της Masdar μέσα από νέα έργα, εξαγορές και συνεργασίες. «Οτιδήποτε έρχεται στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης για τη Masdar περνά από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», αναφέρει στο «business stories» o κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η μητρική, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αγόρασε μόνο ώριμα έργα, αλλά και μια καθετοποιημένη ομάδα με τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, στην αδειοδότηση, στην κατασκευή και τη λειτουργία ενεργειακών υποδομών.

Η επέκταση έχει ήδη αρχίσει

Περίπου 450 MW σε Πολωνία, Μαυροβούνιο και Σερβία διαχειρίζονται ήδη οι ομάδες της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Στο Βελιγράδι υπεγράφη πρόσφατα η απόκτηση ποσοστού 10% στο αιολικό Čibuk 1, προσθέτοντας άμεση επενδυτική παρουσία στη Σερβία. Ανάλογη τακτική θα ακολουθήσει η εταιρεία και σε άλλες χώρες, επισημαίνοντας όμως ότι η μεταφορά μετοχικών ποσοστών θα προχωρά όπου το επιτρέπουν οι όροι της κρατικής στήριξης ή η φορολογία.

Το Μαυροβούνιο είναι ένα σαφές δείγμα της νέας στρατηγικής, που αποτελεί μια διακρατική συμφωνία. Η Masdar και η τοπική ΔΕΗ (EPCG) έχουν δρομολογήσει συνεργασία για χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ έως 2 GW. Πρώτος στόχος είναι φωτοβολταϊκά 150 MW, ενώ εξετάζονται αντλησιοταμίευση άνω των 400 MW, αιολικά, υδροηλεκτρικά, μπαταρίες και υβριδικά έργα.

Με 1,73 GW εγκατεστημένης ισχύος, άλλα 1,75 GW υπό κατασκευή και ένα πλέγμα νέων εξαγορών, η εταιρεία στοχεύει να ξεπεράσει τα 5 GW έως το τέλος της δεκαετίας. Η νέα εταιρική δομή περνά μέσα και από την τακτοποίηση του σχήματος με το οποίο υλοποιήθηκε η εξαγορά. Η Masdar Hellas, η holding εταιρεία που δημιουργήθηκε για τη συναλλαγή, αναμένεται να απορροφηθεί από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μέσω reverse merger μετά την αναδιάρθρωση των δανείων. Η κίνηση απλοποιεί τη δομή και ενισχύει τη χρηματοδοτική βάση της εταιρείας με κεφάλαια ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Σήμερα, η επωνυμία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με την προηγούμενη μετοχική της βάση και τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Δεν είναι, επομένως, τυχαίο ότι βρίσκεται υπό εξέταση η ευρύτερη αρχιτεκτονική του brand -χωρίς να έχουν ακόμη ληφθεί οι τελικές αποφάσεις- ώστε να αποτυπώνει την αλλαγή σελίδας και τη νέα εταιρική κουλτούρα.

Οι ευκαιρίες στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η Masdar βλέπει μεγαλύτερες ευκαιρίες για νέες συμφωνίες. Οι περικοπές παραγωγής, η δυσκολότερη τραπεζική χρηματοδότηση και η πίεση στις αποτιμήσεις έχουν φέρει στην αγορά χαρτοφυλάκια που πριν από δύο χρόνια δεν θα ήταν διαθέσιμα. Η εταιρεία εξετάζει έργα αιολικά, φωτοβολταϊκά και μπαταρίες, αξιολογώντας άδειες, σύνδεση στο δίκτυο και οικονομικό μοντέλο.

«Είμαστε αρκετά δραστήριοι. Παρακολουθούμε αρκετά έργα και θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανακοινώσουμε και άλλες κινήσεις», σημειώνει ο CEO της εταιρείας. Παρότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την απόκτηση του φωτοβολταϊκού έργου με αποθήκευση «Ενιπέας» της Lightsource BP στη Θεσσαλία, ισχύος 560 MW, ο κ. Χαντάβας κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά του για νέα έργα ΑΠΕ που θα ενσωματωθούν στο ήδη μεγάλο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Οπως αναφέρει, ορισμένες συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, άλλες έχουν ωριμάσει και κάποιες βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Πέρα όμως από τις εξαγορές, το στέλεχος της εταιρείας αναδεικνύει και έναν ευρύτερο κίνδυνο για την υλοποίηση έργων. Υποστηρίζει ότι αδειοδοτημένες επενδύσεις μπορεί να σταματήσουν ή να καθυστερήσουν από νέες δικαστικές εμπλοκές που δεν υπηρετούν περιβαλλοντικούς ή τοπικούς σκοπούς, αλλά δημιουργούν εμπόδια με οικονομικά κίνητρα. Ακόμη, κάνει λόγο για πιέσεις και εκβιασμούς. «Οταν ένα έργο έχει λάβει τις άδειές του και έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται, αλλά μπορεί να σταματήσει ξανά από μια προσφυγή, επηρεάζει όχι μόνο τον επενδυτή, αλλά και τη χρηματοδότηση, τους εργολάβους, τους προμηθευτές και συνολικά την αξιοπιστία της αγοράς», επισημαίνει.

Κοιτώντας την αγορά, αναγνωρίζει ότι με τη ζήτηση να αυξάνεται με αργούς ρυθμούς και την υπερπαραγωγή των ΑΠΕ η ελληνική αγορά μοιάζει να έχει φτάσει στα όριά της. Δεν θεωρεί όμως ότι αυτή είναι μια μόνιμη εικόνα. Εάν, όπως λέει, η χώρα προσελκύσει ώριμες επενδύσεις data centers, θα δημιουργηθεί νέο κύμα ζήτησης που θα απαιτήσει πρόσθετες ΑΠΕ, αποθήκευση και δίκτυα.

Η καθυστέρηση της αποθήκευσης

Η πιο αιχμηρή κριτική του αφορά την αποθήκευση. «Δεν πήγαμε όσο γρήγορα έπρεπε στην αποθήκευση. Ηταν ένα μεγάλο σφάλμα, το οποίο αυτή τη στιγμή το πληρώνουμε». Συμφωνεί με την πρόταση να ανοίξει η αγορά για επενδύσεις χωρίς επιδότηση, αλλά με προτεραιότητα σε επενδυτές που διαθέτουν κεφάλαια, τεχνική επάρκεια και δυνατότητα ταχείας υλοποίησης.

Για την εταιρεία, τονίζει, τα νέα φωτοβολταϊκά δεν νοούνται πια χωρίς μπαταρίες, ενώ εξετάζεται η προσθήκη αποθήκευσης και σε υφιστάμενα πάρκα. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέρχεται σε περίπου 3,5 GW σε μπαταρίες και αντλησιοταμίευση. Ως παράδειγμα επικαλείται το έργο της Masdar στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με 6 GW φωτοβολταϊκών και 19 GWh μπαταριών, που μπορεί να παρέχει περίπου 1 GW σταθερής ισχύος όλο το εικοσιτετράωρο. «Είμαστε η μοναδική εταιρεία στον πλανήτη που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύστημα baseload μόνο με ανανεώσιμες πηγές», υπογραμμίζει.

Σε ό,τι αφορά τα εμβληματικά έργα αντλησιοταμίευσης, η Αμφιλοχία περνά στο επόμενο στάδιο των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αφού τα βασικά ορόσημα έχουν επιτευχθεί. Το Αμάρι αναμένει υπουργικές διευκρινίσεις για το μοντέλο λειτουργίας του ως υβριδικού έργου, ενώ τα Βροχονερά βρίσκονται σε πρωιμότερο στάδιο μελετών.

Offshore και το επόμενο κύμα ζήτησης

Σε ό,τι αφορά το πιλοτικό υπεράκτιο αιολικό στο Βόρειο Αιγαίο, η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου μετά από προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης βγάζει το έργο από τον αρχικό σχεδιασμό. Η καθυστέρηση εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί από ένα έως τρία χρόνια, ανάλογα με τη δικαστική και διοικητική διαδικασία.

Ενας ακόμη τομέας που εξετάζει η Masdar είναι τα data centers. Οπως επισημαίνει ο κ. Χαντάβας, μια τέτοια επένδυση απαιτεί σταθερή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, νερό για ψύξη, καθώς και ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις. «Η ενέργεια είναι ίσως το πιο δύσκολο ζήτημα. Το να βρεις σήμερα διαθέσιμη παροχή base load της τάξης των 300 ή 400 MW δεν είναι καθόλου απλό. Θεωρώ ότι σε αυτό το πεδίο θα έχουμε πράγματα να προτείνουμε και να παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα», προσθέτει.

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