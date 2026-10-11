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Η παγκόσμια αγορά βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης, καθώς οι κυβερνήσεις ενισχύουν τις πολιτικές περιορισμού των εκπομπών στις αερομεταφορές και ολοένα περισσότερες αγορές εξετάζουν ή θεσπίζουν υποχρεωτικούς στόχους χρήσης τους.

Η προοπτική αυτή αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο η Bain Capital, βασικός μέτοχος της EcoCeres, συνεχίζει να επενδύει στον κλάδο. Το επενδυτικό ενδιαφέρον βασίζεται στην εκτίμηση ότι τα SAF θα αποτελέσουν για αρκετές δεκαετίες μία από τις ελάχιστες διαθέσιμες λύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής. Είναι η μετατροπή των πολιτικών δεσμεύσεων σε πραγματική ζήτηση, καθώς σήμερα η παραγωγική δυναμικότητα υπερβαίνει σημαντικά τις ποσότητες που απορροφά η αγορά.

Η αγορά SAF απέναντι σε ένα μεγάλο χρηματοδοτικό στοίχημα

Η Bain Capital έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια στην EcoCeres, η οποία συγκαταλέγεται στους σημαντικούς παραγωγούς SAF διεθνώς. Η εταιρεία διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα περίπου 770.000 τόνων ανανεώσιμων καυσίμων ετησίως, με εγκαταστάσεις στην Κίνα και τη Μαλαισία.

Η επενδυτική στρατηγική στηρίζεται στην εκτίμηση ότι οι αερομεταφορές θα χρειαστούν καύσιμα χαμηλότερων εκπομπών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ή υδρογόνου σε αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων δεν θεωρείται άμεσα εφαρμόσιμη σε μεγάλη κλίμακα, γεγονός που αφήνει τα SAF σε ιδιαίτερα σημαντική θέση στην ενεργειακή μετάβαση του κλάδου.

Η EcoCeres ετοιμάζεται παράλληλα για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, με τη δημόσια εγγραφή να αποτελεί σημαντικό τεστ για το επενδυτικό ενδιαφέρον απέναντι στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα.

Παραγωγή πολύ μεγαλύτερη από τη σημερινή ζήτηση

Η αγορά παρουσιάζει σήμερα μια σημαντική αντίφαση. Από τη μία πλευρά, οι επενδύσεις αυξάνονται και νέες παραγωγικές μονάδες σχεδιάζονται σε Ευρώπη και Ασία. Από την άλλη, οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το υψηλότερο κόστος των SAF σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.

Για το 2026, η παγκόσμια παραγωγή SAF εκτιμάται περίπου στους 2,4 εκατ. τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί μόλις στο 0,8% της συνολικής ζήτησης αεροπορικών καυσίμων. Ωστόσο, η διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα αναμένεται να ξεπεράσει τους 9 εκατ. τόνους.

Η διαφορά αυτή δείχνει ότι η αγορά δεν αντιμετωπίζει σήμερα πρόβλημα μόνο έλλειψης παραγωγής. Αντιμετωπίζει και πρόβλημα απορρόφησης της παραγωγής. Χωρίς υποχρεωτικούς στόχους, οικονομικά κίνητρα ή άλλους μηχανισμούς που θα περιορίσουν τη διαφορά τιμής με τα συμβατικά καύσιμα, η ζήτηση μπορεί να παραμείνει χαμηλότερη από τις δυνατότητες των παραγωγών.

Η Κίνα στο επίκεντρο της νέας αγοράς

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η Κίνα, καθώς η ανάπτυξη των SAF εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για την επόμενη περίοδο. Η συμπερίληψη των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων στο 15ο Πενταετές Πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2030 δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς.

Η EcoCeres σχεδιάζει νέα μονάδα στην Ντονγκουάν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, με ετήσια δυναμικότητα 450.000 τόνων. Η επένδυση εκτιμάται περίπου στα 10 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ και η λειτουργία της μονάδας προγραμματίζεται έως το 2030.

Η παραγωγή θα μπορούσε να καλύψει ανάγκες του Χονγκ Κονγκ, της Σεντζέν και της Γκουανγκζού, ενώ ένα μέρος των ποσοτήτων θα μπορούσε να κατευθυνθεί και προς την Ευρώπη, όπου έχει ήδη θεσπιστεί στόχος για 6% SAF στα αεροπορικά καύσιμα έως το 2030.

Από τα απόβλητα στο αεροπορικό καύσιμο

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο του μοντέλου της EcoCeres είναι η αξιοποίηση αποβλήτων ως πρώτων υλών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, τα οποία συλλέγονται από ένα εκτεταμένο δίκτυο εστιατορίων.

Η εταιρεία συνεργάζεται με περίπου 500.000 εστιατόρια στην Κίνα, έχοντας αναπτύξει μηχανισμό ιχνηλάτησης της προέλευσης των χρησιμοποιημένων ελαίων. Η δυνατότητα αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι ρυθμιστικές αρχές δίνουν αυξανόμενη βαρύτητα όχι μόνο στο τελικό καύσιμο αλλά και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής.

Το επόμενο στάδιο για την αγορά SAF θα κριθεί, επομένως, από το κατά πόσο οι επενδύσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί θα συναντήσουν αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης. Η ρυθμιστική πίεση είναι σήμερα ο βασικός μοχλός. Εάν οι υποχρεωτικοί στόχοι επεκταθούν σε περισσότερες αγορές, η υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα μπορεί σταδιακά να απορροφηθεί και τα SAF να μετατραπούν από εξειδικευμένο προϊόν σε βασικό τμήμα της παγκόσμιας αγοράς αεροπορικών καυσίμων.

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