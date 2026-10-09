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Οι ταξιδιώτες πιθανότατα θα χρειαστεί να περιμένουν περισσότερο για να δουν φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια, ακόμη και στην περίπτωση που οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων αεροσκαφών αρχίσουν να υποχωρούν.

Ο λόγος είναι ότι οι αυξήσεις που προηγήθηκαν εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των αεροπορικών εταιρειών, ενώ οι έντονες διακυμάνσεις στην ενεργειακή αγορά δημιουργούν αβεβαιότητα και περιορίζουν την πρόθεση των εταιρειών να προχωρήσουν γρήγορα σε μειώσεις ναύλων.

Η πορεία των αεροπορικών εισιτηρίων, άλλωστε, δεν ακολουθεί αυτόματα την πορεία των καυσίμων, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του Associated Press.

Ο δείκτης Argus U.S. Jet Fuel Index στις ΗΠΑ υποχώρησε από τα 4,88 δολάρια ανά γαλόνι στις αρχές Απριλίου στα 2,70 δολάρια τον Ιούνιο. Ωστόσο, η πτώση αυτή δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αποκλιμάκωση των αεροπορικών ναύλων.

Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Στατιστικών Μεταφορών, ο μέσος ναύλος –χωρίς να υπολογίζονται πρόσθετες χρεώσεις όπως αποσκευές και επιλογή θέσης– αυξήθηκε από 405 δολάρια το τελευταίο τρίμηνο του 2025, στα 428 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026 και στα 436 δολάρια το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου.

Τον Αύγουστο, μάλιστα, οι αεροπορικοί ναύλοι στις ΗΠΑ ήταν 23% υψηλότεροι σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι αεροπορικές τιμολογούν μήνες πριν από την πτήση

Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας του κλάδου. Οι αεροπορικές εταιρείες σχεδιάζουν τα δρομολόγιά τους αρκετούς μήνες πριν, υπολογίζοντας τον αριθμό των πτήσεων και των διαθέσιμων θέσεων με βάση τις προβλέψεις για το κόστος καυσίμων και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα.

Παράλληλα, η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία ταξιδιού.

Αυτό σημαίνει ότι όταν το κόστος καυσίμων αυξάνεται απότομα, οι εταιρείες δεν μπορούν να μετακυλίσουν εκ των υστέρων το επιπλέον κόστος στις θέσεις που έχουν ήδη πουλήσει.

Αντίστοιχα, όταν οι τιμές μειώνονται, η αποκλιμάκωση δεν περνά άμεσα στους καταναλωτές.

Στα υψηλότερα επίπεδα δεκαετίας οι ναύλοι για τις γιορτές

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για όσους αναζητούν φθηνότερα εισιτήρια τους επόμενους μήνες.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η τιμή των αεροπορικών καυσίμων στις ΗΠΑ έφτασε τα 4,53 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ λίγες ημέρες αργότερα διαμορφώθηκε στα 4,30 δολάρια, σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο του 2025.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ταξιδιωτική πλατφόρμα Hopper, όσοι προγραμματίζουν ταξίδια για τις γιορτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τους υψηλότερους ναύλους της τελευταίας δεκαετίας.

Η μέση τιμή εισιτηρίου μετ’ επιστροφής για ταξίδια στο εσωτερικό των ΗΠΑ εκτιμάται στα 402 δολάρια για την περίοδο του Thanksgiving, αυξημένη κατά 31% σε ετήσια βάση, ενώ για τα Χριστούγεννα φτάνει τα 452 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 23%.

Το ενεργειακό κόστος πιέζει ολόκληρη την αεροπορική βιομηχανία

Η πίεση δεν αφορά μόνο την αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA), η μέση παγκόσμια τιμή των αεροπορικών καυσίμων βρισκόταν περίπου στα 99 δολάρια το βαρέλι στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Στις αρχές Απριλίου είχε υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 209 δολάρια το βαρέλι, ενώ μετά από σχεδόν τρίμηνη αποκλιμάκωση άρχισε ξανά να αυξάνεται, φτάνοντας περίπου τα 195 δολάρια το βαρέλι στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η IATA εκτιμά ότι τα καύσιμα θα αντιστοιχούν φέτος σχεδόν στο ένα τρίτο των λειτουργικών δαπανών των αεροπορικών εταιρειών, έναντι περίπου ενός τετάρτου το 2025.

Στην άνοδο του κόστους συμβάλλουν η μειωμένη παραγωγή διυλιστηρίων, οι διαταραχές στις εξαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, αλλά και οι ζημιές που έχουν προκαλέσει ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης.

Μια πτώση του πετρελαίου δεν αρκεί για φθηνότερες πτήσεις

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζουν τα σχέδιά τους.

Οι American Airlines, United Airlines και Southwest Airlines έχουν ανακοινώσει περιορισμούς πτήσεων, κυρίως σε λιγότερο κερδοφόρα δρομολόγια, λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων.

Η United Airlines, για παράδειγμα, αφαίρεσε ορισμένες πτήσεις του Δεκεμβρίου από το πρόγραμμά της και προειδοποίησε ότι μπορεί να ακολουθήσουν νέες περικοπές το 2027, εφόσον οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν υψηλές.

Το μέγεθος της επιβάρυνσης αποτυπώνεται και στα στοιχεία της American Airlines. Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, Ντέβον Μέι, κάθε αύξηση κατά 1 σεντ ανά γαλόνι προσθέτει περίπου 10 εκατ. δολάρια στον τριμηνιαίο λογαριασμό καυσίμων.

Οι τελευταίες αυξήσεις εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν το κόστος καυσίμων της εταιρείας κατά περίπου 1 δισ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο.

Ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας, οι επιβάτες πιθανότατα δεν θα δουν άμεση μείωση στα εισιτήρια.

Οι αεροπορικές χρειάζονται χρόνο για να απορροφήσουν το κόστος που συσσωρεύτηκε την περίοδο των μεγάλων αυξήσεων, ενώ η περιορισμένη προσφορά πτήσεων μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τις υψηλές τιμές.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Οικονομικών Στίβεν Τρέινορ, για να υπάρξει μόνιμη αποκλιμάκωση στους ναύλους δεν αρκεί μια προσωρινή πτώση.

Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων θα πρέπει να μειωθούν και να παραμείνουν χαμηλές για μεγαλύτερο διάστημα.

«Η πιθανότητα να αντιστραφούν οι επιβαρύνσεις από τα καύσιμα και να μειωθούν οι αεροπορικοί ναύλοι είναι πολύ μικρή τους επόμενους μήνες», εκτιμά ο Χάουζ.

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