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Σε υποβάθμιση των μετοχών της Ryanair και της Norwegian Air Shuttle προχώρησε η Barclays, προειδοποιώντας ότι οι επίμονα υψηλές τιμές των αεροπορικών καυσίμων απειλούν την κερδοφορία των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και το 2027. Η βρετανική τράπεζα εκτιμά ότι οι εταιρείες του κλάδου θα δυσκολευτούν να μετακυλίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος στους επιβάτες, καθώς η καταναλωτική εμπιστοσύνη εξασθενεί και τα περιθώρια αύξησης των ναύλων παραμένουν περιορισμένα.

Ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, η Barclays υποβάθμισε τη σύσταση και για τις δύο εταιρείες σε ουδέτερη ή Equal Weight από Overweight ή σύσταση αυξημένης στάθμισης.

Οι αναλυτές της τράπεζας, με επικεφαλής τον Άντριου Λόμπενμπεργκ, μείωσαν την τιμή-στόχο για τη Ryanair στα 24 ευρώ από 28,50 ευρώ, ενώ για τη Norwegian Air Shuttle περιόρισαν την τιμή-στόχο στις 11,50 νορβηγικές κορώνες από 20 κορώνες.

Αντιθέτως, διατηρεί τη θετική της στάση για την ελληνική αεροπορική Aegean Airlines.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων πιέζουν τις προβλέψεις για το 2027

Η Barclays αναπροσάρμοσε τις εκτιμήσεις της για τις αεροπορικές εταιρείες, χρησιμοποιώντας πλέον ως βάση την τρέχουσα καμπύλη των προθεσμιακών τιμών των καυσίμων.

Η αλλαγή αυτή οδήγησε σε συγκρατημένες μειώσεις των προβλέψεων για το υπόλοιπο του 2026, αλλά σε σημαντικότερες αναθεωρήσεις για το 2027, όταν η κάλυψη των εταιρειών έναντι των διακυμάνσεων στις τιμές των καυσίμων θα είναι μικρότερη και η αύξηση των προθεσμιακών τιμών εντονότερη.

Οι εκτιμήσεις της Barclays διαμορφώνονται πλέον χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών που συγκεντρώνει το Bloomberg για τη φετινή χρονιά και, όπως επισημαίνει η τράπεζα, «πολύ σημαντικά» χαμηλότερα για το 2027.

Πρόσθετο πρόβλημα αποτελεί η διεύρυνση της διαφοράς τιμής μεταξύ του αργού πετρελαίου και της κηροζίνης, που χρησιμοποιείται ως αεροπορικό καύσιμο.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αύξηση αυτού του περιθωρίου εξουδετερώνει οποιαδήποτε αποκλιμάκωση στις τιμές του αργού. Όπως σημειώνουν, ορισμένες ποσότητες πετρελαίου ενδέχεται να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αυτό δεν ισχύει για τα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα.

Γιατί οι αεροπορικές δεν μπορούν να αυξήσουν εύκολα τα εισιτήρια

Η Barclays εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς τη δυνατότητα των αεροπορικών εταιρειών να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος καυσίμων μέσω υψηλότερων τιμών στα εισιτήρια.

«Οι αεροπορικές εταιρείες δεν καθορίζουν τους ναύλους – τους καθορίζει η αγορά», επισημαίνουν οι αναλυτές.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχωρεί εξαιτίας των πιέσεων από το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τα υψηλότερα επιτόκια, ενώ οι μειώσεις της διαθέσιμης χωρητικότητας δεν θεωρούνται επαρκείς για να στηρίξουν ουσιαστικά τις τιμές των εισιτηρίων.

Αντίθετα, οι θέσεις των υψηλότερων κατηγοριών, όπως η business class, εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με την οικονομική θέση.

Αυτό σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, καθώς οι πελάτες τους επηρεάζονται περισσότερο από την ακρίβεια, ενώ τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εξόδων τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Barclays, το κόστος καυσίμων αντιστοιχεί περίπου στο 47% των εσόδων των εταιρειών χαμηλού κόστους.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο’Λίρι, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος καυσίμων και υψηλότερους ναύλους για περισσότερο από έναν ακόμη χρόνο, λόγω του πολέμου στο Ιράν, με τις επιπτώσεις να φτάνουν πιθανώς έως και το 2028.

Το αεροπορικό καύσιμο κοστίζει σήμερα περίπου 50% περισσότερο από ό,τι πριν από τον πόλεμο και, σύμφωνα με τον Ο’Λίρι, είναι πιθανό να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

«Όλοι αντιμετωπίζουμε μια τεράστια πρόκληση κόστους την επόμενη χρονιά», δήλωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμένει να υπάρξει άμεσα έλλειψη καυσίμων.

Ryanair: Από το 80% στο 15% η κάλυψη έναντι των τιμών καυσίμων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου της Ryanair.

Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απότομη μείωση της κάλυψης που έχει εξασφαλίσει έναντι των μεταβολών στις τιμές των καυσίμων, καθώς το σχετικό ποσοστό αναμένεται να υποχωρήσει από 80% τον Μάρτιο του 2027 σε μόλις 15% τον Απρίλιο.

Η μεταβολή αυτή ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά την έκθεσή της στις υψηλές τιμές των αεροπορικών καυσίμων.

Οι αναλυτές της Barclays συμβουλεύουν τους επενδυτές που αναζητούν υποτιμημένες μετοχές να παρακολουθούν τη Ryanair και να είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν σταδιακά θέσεις.

Ωστόσο, διευκρινίζουν ότι «αυτή η στιγμή δεν έχει έρθει ακόμη».

Όσον αφορά τη Norwegian Air Shuttle, η Barclays αξιολογεί θετικά το σχέδιο της εταιρείας για την προσθήκη της Sunwing, αλλά εκτιμά ότι θα αντιμετωπίσει προκλήσεις στην κερδοφορία της τα επόμενα τρίμηνα.

Αρνητική στάση για Lufthansa, Air France-KLM και Finnair

Η Barclays διατήρησε τη σύσταση Underweight για τις Lufthansa, Air France-KLM και Finnair, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές διαθέτουν μεγαλύτερη έκθεση στις θέσεις υψηλότερων κατηγοριών.

Η τράπεζα επικαλείται τα χαμηλότερα αρχικά περιθώρια κέρδους, αλλά και την αναμενόμενη εξασθένηση των έκτακτων ωφελειών που έχουν αποκομίσει οι ευρωπαϊκές αεροπορικές στις ασιατικές διαδρομές, καθώς οι αερομεταφορείς του Κόλπου επιστρέφουν σταδιακά στην αγορά.

Παράλληλα, οι δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία και τους ισολογισμούς των εταιρειών.

Η IAG παραμένει η πρώτη επιλογή – Θετική στάση για Aegean

Η International Airlines Group (IAG) παραμένει η προτιμώμενη μεγάλη αεροπορική εταιρεία της Barclays.

Η τράπεζα ξεχωρίζει την IAG λόγω των υψηλότερων περιθωρίων κέρδους, της καλύτερης αντιστάθμισης κινδύνου στις τιμές των καυσίμων σε σύγκριση με τη Ryanair, της ισχυρής παρουσίας στις θέσεις υψηλότερων κατηγοριών και της περιορισμένης έκθεσής της στις ασιατικές αγορές που εμφανίζουν σημάδια εξασθένησης.

Παράλληλα, η Barclays διατηρεί τη σύσταση Overweight για τις Aegean, Jet2, TUI και Wizz Air.

Για τη Wizz Air, πάντως, οι αναλυτές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια «πιο κερδοσκοπική» επενδυτική επιλογή, με υψηλότερο βαθμό αβεβαιότητας.

Καθοριστικός παράγοντας ο πόλεμος στο Ιράν

Σύμφωνα με την Barclays, οι προοπτικές του κλάδου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με τους αναλυτές να χαρακτηρίζουν την τελική έκβαση ως ένα σενάριο με δύο έντονα διαφορετικά ενδεχόμενα.

Εάν οι εντάσεις αποκλιμακωθούν, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σημαντικά κάτω από τα επίπεδα που προεξοφλεί σήμερα η προθεσμιακή αγορά.

Αντίθετα, χωρίς λύση στη σύγκρουση με το Ιράν, η τιμή των καυσίμων το 2027 είναι πιθανότερο να κινηθεί κοντά στη σημερινή τιμή άμεσης παράδοσης των 1.500 δολαρίων ανά μετρικό τόνο, παρά στον μέσο όρο των περίπου 1.100 δολαρίων που αποτυπώνει η προθεσμιακή αγορά.

Οι αναλυτές της Barclays αναγνωρίζουν ότι η αβεβαιότητα είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ότι οι προβλέψεις τους ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά.

«Το μόνο που γνωρίζουμε με βεβαιότητα για τις εκτιμήσεις μας είναι ότι θα αποδειχθούν λανθασμένες», καταλήγουν, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία πρόβλεψης της πορείας του κλάδου υπό τις σημερινές συνθήκες.

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