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H νέα ενεργειακή αναταραχή απειλεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών και τον δημοσιονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον Οκτώβριο και στην έναρξη της περιόδου θέρμανσης, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό πόσο βαρύς θα είναι ο φετινός χειμερινός λογαριασμός για τα νοικοκυριά.

Η ενεργειακή αναταραχή που προκάλεσε η ένταση στη Μέση Ανατολή ανατρέπει σε σημαντικό βαθμό τον κυβερνητικό σχεδιασμό για σταδιακή μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε βάθος τριετίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης από το 2027. Παράλληλα, δημιούργησε την ανάγκη για άμεσα μέτρα στήριξης, τόσο για την προστασία των νοικοκυριών όσο και για τον περιορισμό της μετάδοσης των ενεργειακών ανατιμήσεων στην πραγματική οικονομία, τα οποία προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημαντική επιβάρυνση αναμένεται και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με το κόστος να εκτιμάται τουλάχιστον 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι, καθώς συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τιμών στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF.

Οι διεθνείς εξελίξεις ενισχύουν τους φόβους για έναν ιδιαίτερα ακριβό χειμώνα με το Brent να έχει επιστρέψει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Αναλυτές δεν αποκλείουν το πετρέλαιο να φθάσει ακόμη και στην περιοχή των 120 έως 150 δολαρίων το βαρέλι, με τις εντονότερες πιέσεις να αναμένονται στο ντίζελ. Στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας στο συνέδριο APPEC στη Σιγκαπούρη προειδοποίησαν μάλιστα ότι η αγορά ενδέχεται να μην έχει δει ακόμη το χειρότερο σημείο της κρίσης στο συγκεκριμένο καύσιμο.

Πρόσθετος παράγοντας κινδύνου είναι τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Οι αποθήκες βρίσκονται μόλις στο 67% της χωρητικότητάς τους, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών για την εποχή και κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, η αυξημένη εξάρτηση της Ευρώπης από ακριβότερα φορτία LNG και ο ανταγωνισμός με την Ασία για την προσέλκυσή τους ωθούν υψηλότερα τον TTF, ο οποίος βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022, όταν η δραστική μείωση των ρωσικών ροών είχε πυροδοτήσει τη μεγάλη ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για το εάν η ενέργεια θα εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ελληνική οικονομία τον φετινό χειμώνα.

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