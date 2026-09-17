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Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο, όπως είπε, θα διατεθεί σε τιμή πολύ χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της στήριξης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο.

Στη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews, ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι εξετάζεται η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει η απαιτούμενη δημοσιονομική δυνατότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι λεπτομέρειες για το ύψος και τον τρόπο εφαρμογής των παρεμβάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα συναρμόδια υπουργεία.

Πετρέλαιο θέρμανσης πολύ χαμηλότερα από 1,75 ευρώ

Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι το κόστος της θέρμανσης. Όπως ανέφερε, εάν δεν υπάρξει καμία παρέμβαση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου στα 2 ευρώ το λίτρο, τιμή την οποία χαρακτήρισε μη αποδεκτή.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε σημαντική στήριξη τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διυλιστήρια, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η τιμή εκκίνησης θα διαμορφωθεί πολύ χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο, όπως σημείωσε, είχε κλείσει το πετρέλαιο θέρμανσης τον περασμένο Απρίλιο.

Το ακριβές ύψος της παρέμβασης, όπως και η συνεισφορά κυβέρνησης και διυλιστηρίων, θα εξειδικευτούν με τις ανακοινώσεις της επόμενης εβδομάδας.

Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

Παράλληλα με την παρέμβαση στην τιμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε σημαντική οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Διευκρίνισε ότι το επίδομα αφορά διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και όχι αποκλειστικά όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ στον τρόπο χορήγησής του λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των περιοχών με χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Επέκταση της στήριξης στο ντίζελ τον Οκτώβριο

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι η στήριξη στο ντίζελ θα επεκταθεί και για τον Οκτώβριο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ύψος της παρέμβασης.

Αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχεται το πετρέλαιο κίνησης, σημείωσε ότι η αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν οφείλεται μόνο στην άνοδο της τιμής του Brent, αλλά και στο γεγονός ότι πολλά διυλιστήρια διεθνώς έχουν τεθεί εκτός παραγωγής. Αυτό, όπως εξήγησε, έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση της τιμής του ντίζελ σε σχέση με εκείνη του αργού πετρελαίου.

Εξετάζεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Στο τραπέζι βρίσκεται και η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, μέτρο που είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η παρέμβαση εξετάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα στήριξης θα περάσουν στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Διευκρίνισε ότι θα αφορά την αλυσίδα της αγοράς και ειδικότερα τις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια.

Υπό προϋποθέσεις προσωρινή μείωση του ΕΦΚ

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δεν διαθέτει σήμερα το περιθώριο για τη μείωσή του.

Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τέτοιας παρέμβασης εφόσον δοθεί από την Ευρώπη ειδική δυνατότητα ώστε το δημοσιονομικό κόστος να μην προσμετρηθεί στις οροφές δαπανών.

Σε αυτή την περίπτωση, η μείωση του ΕΦΚ θα ήταν έκτακτη και θα ίσχυε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί η κρίση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσε να αποτελέσει μόνιμο μέτρο, επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η δημοσιονομική δυνατότητα για μια τέτοια παρέμβαση.

Συμμετοχή των διυλιστηρίων

Στην παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα συμμετάσχουν και τα διυλιστήρια. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι, καθώς καταγράφουν κέρδη, θα πρέπει και τα ίδια να συμμετάσχουν στην προσπάθεια στήριξης των καταναλωτών.

Ερωτηθείς εάν η εναλλακτική θα ήταν η φορολόγησή τους, εξήγησε ότι προτιμά την απευθείας συνεισφορά τους στη μείωση της τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία, αντί τα αντίστοιχα ποσά να κατευθυνθούν στον κρατικό προϋπολογισμό.

Καμία ανακοίνωση προς το παρόν για τη βενζίνη

Σε αντίθεση με το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προανήγγειλε νέα παρέμβαση για την αμόλυβδη βενζίνη.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση αυτή τη στιγμή, ενώ για το ενδεχόμενο να υπάρξει παρέμβαση στη συνέχεια ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση.

Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την επάρκεια της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να ξεμείνει η χώρα από καύσιμα, καθώς η Ελλάδα διαθέτει δικά της εξαγωγικά διυλιστήρια.

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