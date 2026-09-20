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Σε μια νέα φάση έχει εισέλθει η αγορά των αυτόματων πωλητών στη χώρα μας. Μια αγορά που, παρά τις ιδιαιτερότητές της, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σταθερή ανάπτυξη, ενώ χαρακτηρίζεται από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά και από αυστηρότερο έλεγχο.

Επί της ουσίας, παρατηρείται μια διεύρυνση της ποικιλίας των προσφερόμενων προϊόντων την ώρα που εφαρμόζονται πλέον νέες προδιαγραφές, όπως η ενσωμάτωση μηχανισμού ηλεκτρονικών πληρωμών. Μία από τις βασικότερες αλλαγές, ωστόσο, αφορά τη δημιουργία του ειδικού μητρώου καταγραφής από την ΑΑΔΕ. Ετσι τελειώνει η εποχή των «αδέσποτων», κατά κάποιον τρόπο, μηχανημάτων, με στόχο τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και τον καλύτερο φορολογικό έλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική αγορά αυτόματων πωλητών (vending machines), αν και υπολείπεται σε δυναμική έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ασφαλώς των ΗΠΑ, που οδηγούν και την κούρσα σε παγκόσμιο επίπεδο, διαθέτει αρκετές χιλιάδες τέτοια μηχανήματα, τα οποία διαρκώς κατακτούν νέους χώρους, αποτελώντας έναν κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται πολλές μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις.

Από την αρχαιότητα

Οι αυτόματοι πωλητές έχουν μακρά ιστορία. Αν και οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι μια σύγχρονη εφεύρεση, στην πραγματικότητα πρωτοεμφανίστηκαν στην αρχαιότητα. Συγκεκριμένα, ο Ηρων ο Αλεξανδρεύς, σπουδαίος Ελληνας μαθηματικός, μηχανικός και εφευρέτης, ήταν εκείνος που δημιούργησε τον πρώτο τύπο αυτόματου πωλητή. Ο ίδιος εκτιμάται ότι έζησε μεταξύ 2ου π.Χ. και 1ου μ.Χ. αιώνα, διετέλεσε διευθυντής της Τεχνικής Σχολής της Αλεξάνδρειας και έγινε διάσημος για την αιολόσφαιρα (την πρώτη ατμομηχανή) και άλλες ανακαλύψεις του.

Μεταξύ αυτών και ο αυτόματος πωλητής για το Ιερό Υδωρ που ήταν τοποθετημένος στις εισόδους των ναών της Αλεξάνδρειας. Κάθε πιστός έριχνε σε μια σχισμή ένα νόμισμα που αντιπροσώπευε το καθορισμένο αντίτιμο. Το νόμισμα έπεφτε πάνω σε έναν εσωτερικό δίσκο και με το βάρος του τον έγερνε, με αποτέλεσμα να τραβιέται ένα σχοινί που άνοιγε τη βαλβίδα ώστε να ρεύσει μια συγκεκριμένη ποσότητα αγιασμού (ιερού ύδατος) για να πλυθεί ο πιστός. Μόλις το νόμισμα γλιστρούσε και έπεφτε στον πάτο, ο δίσκος επανερχόταν και η ροή σταματούσε.

Η συνέχεια, με βάση τα γνωστά ιστορικά δεδομένα, δόθηκε στην Αγγλία 16 αιώνες αργότερα, όπου συσκευές κατασκευασμένες από ορείχαλκο βρίσκονταν σε εστιατόρια πουλώντας καπνό. Περαιτέρω, τον 18ο αιώνα, πάλι στην Αγγλία, ο βιβλιοπώλης Ρίτσαρντ Καρλίλ δημιούργησε έναν αυτόματο πωλητή απαγορευμένων βιβλίων προκειμένου να αποφύγει τις αυστηρές νομικές συνέπειες. Στην πιο σύγχρονη μορφή τους, οι αυτόματοι πωλητές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1880 στις ΗΠΑ, πουλώντας καρτ ποστάλ και χαρτικά είδη σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και ταχυδρομεία. Εκείνη την εποχή, το 1888, ο Αμερικανός εφευρέτης Τόμας Ανταμς παρουσίασε στη Νέα Υόρκη τα πρώτα αυτόματα μηχανήματα που πουλούσαν τσίχλες.

Λίγα χρόνια αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1900, κατασκευάστηκαν οι πρώτοι αυτόματοι πωλητές διάθεσης σόδας σε κύπελλα και το 1937 εκείνοι που πουλούσαν αναψυκτικά σε γυάλινα μπουκάλια. Μάλιστα η Coca-Cola ήταν η πρώτη εταιρεία που διοχέτευσε αυτόματους πωλητές στην αμερικανική αγορά, ακολουθούμενη από την Pepsi. Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα εμφανίστηκαν νέες τεχνολογίες που επέτρεψαν στους αυτόματους πωλητές να διαθέτουν προϊόντα όπως ποτά και σνακ. Κάπως έτσι, φτάνουμε μέχρι σήμερα, όπου από αυτά τα… μαγικά μηχανήματα μπορεί να αγοράσει κάποιος, εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα, μέχρι ράβδους χρυσού ή και πολυτελή αυτοκίνητα!

Η ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά αυτόματων πωλητών υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες εταιρειών: αυτές που αφορούν τους εισαγωγείς εξοπλισμού, εκείνες που ασχολούνται με τη διαχείριση/τροφοδοσία των μηχανημάτων και αυτές που προωθούν τους πολυεθνικούς ομίλους. Οι εταιρείες που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή των βασικών εισαγωγέων και διανομέων εξοπλισμού, ελέγχουν μεγάλο μερίδιο αγοράς σε ό,τι αφορά την πώληση και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την τοποθέτηση, την καθημερινή τροφοδοσία, αλλά και τη συντήρηση των αυτόματων πωλητών σε μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους (νοσοκομεία, πανεπιστήμια, εργοστάσια κ.ά.). Ενώ μεγάλο μερίδιο αγοράς -ίσως το μεγαλύτερο- κατέχουν οι πολυεθνικοί παίκτες αναψυκτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων (Coca-Cola 3Ε, PepsiCo, Ολυμπος κ.ά.) που τοποθετούν δικά τους μηχανήματα (κυρίως ψυγεία) σε δημοφιλείς χώρους, ελέγχοντας ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό των σημείων πώλησης. Σε αυτά τα μηχανήματα βέβαια μπορεί να αναζητήσει και να βρει κανείς μόνο τα προϊόντα που αυτοί λανσάρουν.

Οι αλλαγές

Η ελληνική αγορά αυτόματων πωλητών τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει σε περιβάλλον έντονων αλλαγών. Πρώτα σε επίπεδο εκσυγχρονισμού και εξοπλισμού με μηχανήματα που προσφέρουν ολοένα και μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Ετσι, δεν βρίσκει κανείς πλέον μόνο σνακ, αναψυκτικά και καφέ, αλλά και γάλα, ελαιόλαδο, τρόφιμα, τοπικά αγροτικά προϊόντα, καλλυντικά, μέχρι και προϊόντα κάνναβης. Παράλληλα, αυξάνονται οι χώροι τοποθέτησής τους καθώς οι περισσότερες εταιρείες που τους υποστηρίζουν προσφέρουν πανελλαδική κάλυψη σε γραφεία μεγάλων επιχειρήσεων, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εργοστάσια, εκπαιδευτήρια, πανεπιστημιακές σχολές, εμπορικά κέντρα, σταθμούς μεταφορών, πολυσύχναστα σημεία των πόλεων, μέχρι και φαρμακεία για την αυτοματοποιημένη πώληση φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Υπάρχουν όμως και διαφορετικού τύπου αλλαγές, αφού πλέον, με το πλαστικό χρήμα να κυριαρχεί στη ζωή μας, εκτός από τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά, όλο και περισσότερα μηχανήματα υποστηρίζουν και ανέπαφες συναλλαγές (POS κ.ά.).

Η σημαντικότερη ωστόσο αφορά την επίσημη καταγραφή των αυτόματων πωλητών από το κράτος. Ετσι η ΑΑΔΕ, με απόφασή της τον Οκτώβριο του 2025, θεσμοθέτησε τη δημιουργία του Μητρώου Αυτόματων Πωλητών με στόχο να καταγραφεί κάθε μηχάνημα που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Στην απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζεται πως «Αυτόματοι Πωλητές θεωρούνται όλες οι συσκευές που πωλούν ή διανέμουν προϊόντα, καθώς και εκείνες που παρέχουν υπηρεσίες στους καταναλωτές, λαμβάνοντας το αντίτιμο χωρίς την παρουσία υπαλλήλου». Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα μηχανήματα πώλησης ροφημάτων, τροφίμων, καρτών κινητής τηλεφωνίας, εισιτηρίων ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Από την υποχρέωση απογραφής και εγκατάστασης φορολογικών μηχανισμών εξαιρούνται τα μηχανήματα ψυχαγωγίας (π.χ. κερματοφόρα παιχνίδια, παιχνιδομηχανές με δαγκάνες), τυχερών παιγνίων (π.χ. φρουτάκια, VLTs) και παροχής υπηρεσιών χωρίς πώληση προϊόντος που δεν εμπίπτουν σε εμπορική δραστηριότητα λιανικής.

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ή εκμεταλλεύονται τέτοια μηχανήματα, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, νέα ή ήδη λειτουργούντα, υποχρεούνταν να τα δηλώσουν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ έδωσε παράταση για την υποχρέωση χρήσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από τα ταμειακά συστήματα των αυτόματων πωλητών μέχρι το τέλος του 2026, κάτι που κρίθηκε αναγκαίο δεδομένου ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τύποι των φορολογικών μηχανισμών βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία ανάπτυξης.

Οι βασικοί παίκτες

Στην εγχώρια αγορά και στον κλάδο των αυτόματων πωλητών δραστηριοποιούνται πολλές παλαιές και νεότερες επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται αφενός για την προμήθεια των μηχανημάτων από μεγάλους ομίλους του εξωτερικού, αφετέρου για την τροφοδοσία τους από τις περισσότερες εγχώριες βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών και άλλων καταναλωτικών αγαθών.

Η παλαιότερη είναι η RoboCup – K. I. Nikolakis που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1973 και ήταν η πρώτη εταιρεία που έφερε τους αυτόματους πωλητές στην Ελλάδα. Σήμερα, εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά τέτοια μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για καφέ, αναψυκτικά και τρόφιμα, αναλαμβάνοντας την τοποθέτηση ή ενοικίασή τους σε παντός τύπου εργασιακούς χώρους. Οπως αναφέρεται σχετικά, οι αυτόματοι πωλητές της RoboCup προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων και ποτών παγκοσμίως, αλλά και εγχώριους παραγωγούς.

Η εταιρεία Eurocoffee, που ιδρύθηκε το 1993, θεωρείται η μεγαλύτερη στον χώρο της αυτόματης πώλησης στην Ελλάδα, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευμένο προσωπικό και πάνω από 1.500 αυτόματους πωλητές εγκατεστημένους σε πελάτες, παρέχοντας 24ωρη εξυπηρέτηση.

Λειτουργεί με τέσσερα κέντρα εξυπηρέτησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Διδυμότειχο και Καβάλα, διασφαλίζοντας έτσι την άμεση τεχνική υποστήριξη και αποθήκευση προϊόντων μέσω φορτηγών με ψυγεία και σύγχρονων υποδομών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2004 έγινε ειδικός συνεργάτης της Nestlé Professional, της μεγαλύτερης εταιρείας τροφίμων στον κόσμο, στον τομέα της αυτόματης πώλησης (Vending). Ακόμη, από το 2022 εφαρμόζει καθολικά συστήματα τηλεμετρίας, παρέχοντας στους πελάτες της εξειδικευμένες υπηρεσίες και παρακολουθώντας πανελλαδικά σε πραγματικό χρόνο όλο τον στόλο των οχημάτων και των αυτομάτων πωλητών.

Η Smart Vending διαθέτει πολυετή και σημαντική παρουσία στην αγορά, με πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στην Αττική και τη Βοιωτία, το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων και των μονάδων του πολεμικού Ναυτικού.

Η Vending Hellas δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο από το 1980. Με παρουσία στην αγορά των αυτόματων πωλητών στη Θεσσαλονίκη και πολυετή εμπειρία, η εταιρεία καλύπτει ανάγκες διαφορετικών επαγγελματικών χώρων και σημείων εγκατάστασης. Διαθέτει συστήματα για καφέ, πάγο, σνακ, έτοιμα γεύματα, καλλυντικά, φαρμακευτικά είδη, είδη κατοικιδίων και πολλές ακόμη εφαρμογές. Παράλληλα, είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιρειών Nayax και Azkoyen σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Smart4Vending είναι ένας ακόμη ισχυρός παίκτης με εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και ενοικιάσεων σε όλη την Ελλάδα, εστιάζοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τηλεμετρία. Δραστηριοποιείται δυναμικά από το 2006 στον χώρο της πώλησης, εκμετάλλευσης και συντήρησης μεταχειρισμένων αυτόματων πωλητών. Με έδρα την Πάτρα, εξυπηρετεί το δίκτυο αυτόματων πωλητών στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και υποστήριξη.

Η LS-Vending ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία συνεχώς ανερχόμενη δύναμη στον χώρο της αυτόματης πώλησης στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Διαθέτει σημαντική παρουσία με εκτεταμένη εισαγωγή, εμπορία, αναλώσιμα και service μηχανημάτων Necta, Vendo και Jofemar.

Η M-Solutions ξεκίνησε τη διαδρομή της το 2004 με σκοπό τη διαχείριση και εμπορική προώθηση μιας ευρείας γκάμας προϊόντων, που περιλαμβάνει αυτόματους πωλητές, συστήματα πληρωμών αυτόματων πωλητών, αναλώσιμα για χώρους γραφείων και ψύκτες νερού. Διατηρεί αποκλειστικές συνεργασίες και την αντιπροσώπευση σε πανελλαδικό δίκτυο ορισμένων μεγάλων κατασκευαστικών οίκων.

Μία ακόμη εταιρεία με σημαντική παρουσία είναι η GR Vending, η οποία εμπορεύεται και εγκαθιστά μηχανήματα κορυφαίων προδιαγραφών για αυτόματη πώληση πλειάδας προϊόντων σε 24ωρη βάση, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Παράλληλα, εισάγει και παρέχει προηγμένα συστήματα αυτοματοποιημένων πληρωμών με κέρματα, χαρτονομίσματα και POS, ενώ αναπτύσσει εξειδικευμένες λύσεις για κάθε επαγγελματικό χώρο.

Ακόμη, η Vending & Technology ιδρύθηκε το 2008 και εισάγει αυτόματους πωλητές, τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και συστήματα ασφαλείας από πιστοποιημένους κατασκευαστές σε όλη την Ευρώπη. Η εταιρεία είναι αντιπρόσωπος των προϊόντων της σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Οπως σημειώνεται, «μέσα από τις ειδικές συνεργασίες της εταιρείας μας σε όλη την Ευρώπη, εξασφαλίζονται αυτόματοι πωλητές που τηρούν όλες τις προδιαγραφές στην εξέλιξη της τεχνολογίας και μπορείτε άμεσα να απολαμβάνετε όλα τα μοναδικά οφέλη σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή».

Τέλος η Bamaky, με έδρα στην Αθήνα, ισχυρή περιφερειακή παρουσία στην Αττική και εκτός αυτής και μεγάλη γκάμα προϊόντων ψυγείου και ροφημάτων, αποτελεί έναν ακόμη υπολογίσιμο παίκτη της αγοράς. Διαθέτει και αυτή μεγάλο δίκτυο πελατών σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας, όπως και οι περισσότερες άλλες εταιρείες, δωρεάν μελέτη, εγκατάσταση στον χώρο κάθε πελάτη και εφοδιασμό με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. «Το μόνο που χρειάζεστε είναι ο ελεύθερος χώρος ενός τετραγωνικού μέτρου και η παροχή μιας απλής ηλεκτρικής πρίζας», όπως τονίζεται χαρακτηριστικά.

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