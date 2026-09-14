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Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ανταποκριτή του protothema.gr, Μανώλη Καλατζή στην τηλεοπτική εκπομπή «Επίκαιρα» στο τηλεοπτικό κανάλι Plus, ανέφερε πως η Λευκωσία δεν έχει καμία απολύτως ένσταση να πληρώσει τα €25 εκατομμύρια ετησίως που αποτελούν συμφωνημένη συνεισφορά στην διαδικασία υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με τον αγωγό GSI.
Στην εκπομπή που θα μεταδοθεί απόψε το βράδυ ο Ν. Χριστοδουλίδης, αποκάλυψε πως έχει συμφωνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα χρήματα να καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Navtex για την συνέχιση των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάλυψε πλήρως τον Κύπριο υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, για την επιφυλακτική στάση του σε σχέση με την βιωσιμότητα του έργου, λέγοντας πως αυτή είναι η δουλειά ενός υπεύθυνου Υπουργού Οικονομικών.
Ο Κύπριος Πρόεδρος ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει κανένα σημείο τριβής με την Ελλάδα, και όπως είπε, κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα.
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