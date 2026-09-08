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(Last update 16:08)

Για μία ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στο Ελ Αλαμέιν με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

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Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις» και χαρακτήρισε τη συνεργασία ως «υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι συναντήσεις στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε νωρίτερα συνάντηση με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και αμέσως μετά έγινε άτυπη τριμερής με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια περίοδο συγκρούσεων και ανακατατάξεων που κάνει ακόμη σημαντικότερες τις σταθερές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε πριν από το ταξίδι για ένα «εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων» που έχει αναπτύξει η Ελλάδα στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στις χώρες του Κόλπου. Σχέσεις οι οποίες, όπως τόνισε, έχουν οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών.

Και περιέγραψε τον ρόλο που μπορεί να παίξει πλέον η Ελλάδα: «γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του Κόλπου.

Σε αυτό το περιβάλλον εντάσσεται και η Συμφωνία της Μέκκας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που «αξίζει να παρακολουθήσουμε», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «δεν αλλάζει την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

Για την πιθανή προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας–Τουρκίας ήταν ακόμη πιο σαφής: «Δεν σημαίνει ότι, επειδή η συμφωνία της Μέκκας μπορεί να έφερε πιο κοντά, ενδεχομένως, τη Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη απ’ αυτό».

Η συνέχεια θα δοθεί σύντομα και στο Ριάντ. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη προαναγγείλει επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, με στόχο την επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

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