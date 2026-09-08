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(Last update 16:54)

Μήνυμα προς την Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έστειλε από το Ελ Αλαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τη σταθερότητα, αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί τετελεσμένα.

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν», τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα» και ότι η χώρα «δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει».

ΑΟΖ: Το παράδειγμα της συμφωνίας Ελλάδας–Αιγύπτου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε ως παράδειγμα τη συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ, επισημαίνοντας ότι απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών.

Όπως είπε, η συμφωνία απέδειξε ότι «όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς συγκλίσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή».

«Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει», τόνισε.

Νέα ελληνική πρωτοβουλία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε παράλληλα νέες ελληνικές πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

«Η απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα και τα δικαιώματα διέλευσης πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστά», σημείωσε, τονίζοντας ότι για την Ελλάδα, ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, το ζήτημα αποτελεί απόλυτη και διαχρονική προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, κατά την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε έναν μήνα, η Αθήνα σχεδιάζει να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της σημασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

«Η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι κρίσιμη για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο Ελλάδας και Κύπρου στην αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ–Αιγύπτου, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια για τη σύναψη της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

«Έπρεπε να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να πείσουμε Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι απολύτως κρίσιμη και για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», είπε.

Όπως τόνισε, μια ισχυρή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης–Αιγύπτου αποτελεί «επένδυση στη σταθερότητα και στην ευημερία της κοινής μας γειτονιάς».

Σίσι: «Πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας» η τριμερής – Χριστοδουλίδης: «Σχήμα με στρατηγικό βάθος»

Ως «πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας» παρουσίασε ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι την τριμερή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να χαρακτηρίζει τη σημερινή συνάντηση «άτυπη, αλλά στρατηγική στην ουσία» και το σχήμα ως μια συνεργασία με «στρατηγικό βάθος».

Ο κ. Σίσι στάθηκε ιδιαίτερα στη διάσταση της ασφάλειας και της άμυνας: «Η τριμερής εταιρική σχέση περιλαμβάνει τον συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας».

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια οφείλουν να εδράζονται στη σταθερή δέσμευση των χωρών για την προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τη στήριξη των εθνικών θεσμών και τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών», πρόσθεσε.

Χριστοδουλίδης: «Ατυπη, αλλά στρατηγική στην ουσία»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη σημερινή τριμερή «άτυπη, αλλά στρατηγική στην ουσία», σημειώνοντας ότι Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος έχουν κοινούς στόχους και επιδιώξεις.

Μίλησε για «ένα σχήμα που έχει στρατηγικό βάθος» και πρόσθεσε: «Να ξεκαθαρίσουμε ότι εργαζόμαστε πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης. Γι’ αυτό και η συνεργασία μας αντέχει τόσα χρόνια και ενισχύεται συνεχώς».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έβαλε ιδιαίτερη έμφαση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα: «Η κυριαρχία και ο σεβασμός των κρατών αποτελούν την κυρίαρχη πυξίδα μας», είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά «τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών».

Επανέλαβε ακόμη τη δέσμευση για σχέσεις καλής γειτονίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο Δίκαιο της Θάλασσας και στη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών.

Οι αναφορές αυτές γίνονται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας γύρω από τα περιφερειακά σχήματα συνεργασίας μετά τη Συμφωνία της Μέκκας. Ούτε ο Σίσι ούτε ο Χριστοδουλίδης, ωστόσο, συνέδεσαν ρητά τις τοποθετήσεις τους με τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Σίσι: «Να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο»

Ο Σίσι επανήλθε στο περιφερειακό αποτύπωμα της τριμερούς, λέγοντας ότι «αυτό που ενώνει την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο είναι η κοινή βούληση να οικοδομήσουμε ένα περιφερειακό πρότυπο», βασισμένο στη σταθερότητα και την ανάπτυξη και ικανό να προσφέρει πρακτικές λύσεις.

Υπογράμμισε παράλληλα τη δέσμευση των τριών χωρών για περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και ενίσχυση των μηχανισμών του.

«Πραγματικό ορόσημο» το GREGY

Στο ενεργειακό πεδίο, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση GREGY «πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης», ενώ αναφέρθηκε και στις προοπτικές επενδυτικής συνεργασίας στην τεχνολογία και τον τουρισμό.

Για τη Γάζα επανέλαβε τη θέση της Αιγύπτου υπέρ μιας δίκαιης και συνολικής ειρήνης και της δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, τέλος, ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο Πρόεδρο για τη διαχρονική στήριξή του στην προσπάθεια επανένωσης της Κύπρου.

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