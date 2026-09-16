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Η Παταγονία της Αργεντινής επιχειρεί να μετατραπεί σε έναν από τους νέους παγκόσμιους προορισμούς για την ανάπτυξη τεράστιων κέντρων δεδομένων, καθώς η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση για υποδομές υψηλής υπολογιστικής ισχύος.

Το ψυχρό κλίμα, η αφθονία ενεργειακών πόρων, οι μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις και η πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλλον για επενδυτές που αναζητούν νέες περιοχές ανάπτυξης data centers εκτός των παραδοσιακών αγορών.

Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα μεγάλα έργα data centers έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, της πίεσης στα δίκτυα και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Αργεντινή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και προσπαθεί να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της διαθέσιμης ενέργειας.

Η περιοχή στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής διαθέτει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών που θεωρούνται κρίσιμα για τη νέα γενιά ψηφιακών υποδομών: χαμηλές θερμοκρασίες που μειώνουν το κόστος ψύξης, φυσικούς πόρους, μεγάλες εκτάσεις γης και σημαντικό ενεργειακό δυναμικό.

Το μεγάλο σχέδιο των 500 MW στη Νεουκέν

Στην επαρχία Νεουκέν, η ενεργειακή εταιρεία Pampa Energia εξετάζει την κατασκευή ενός data center δίπλα στον θερμοηλεκτρικό σταθμό της Λόμα ντε λα Λάτα, με δυνατότητα κατανάλωσης έως και 500 MW ηλεκτρικής ισχύος.

Η εγκατάσταση θα μπορούσε να αξιοποιήσει την ενέργεια από τη Βάκα Μουέρτα, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σχιστολιθικού φυσικού αερίου παγκοσμίως, δίνοντας στην περιοχή σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η εταιρεία ξεκίνησε να εξετάζει το συγκεκριμένο σχέδιο μετά από αυξημένο ενδιαφέρον επενδυτών για εγκαταστάσεις data centers στην περιοχή. Παρά τις μεγάλες δυνατότητες, οι επενδυτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί και προτιμούν αρχικά μικρότερα πιλοτικά έργα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μια πρώτη φάση ισχύος 20 έως 40 MW θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δοκιμαστικό βήμα πριν από την ανάπτυξη μιας πλήρους εγκατάστασης 500 MW.

Το κόστος μόνο για τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές μιας τέτοιας κλίμακας εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τα 900 εκατ. δολάρια, γεγονός που εξηγεί τη σταδιακή προσέγγιση των επενδυτών.

Από τη Νεουκέν έως την Τσουμπούτ: σχέδια πολλών δισεκατομμυρίων

Η Παταγονία δεν βασίζεται σε ένα μόνο επενδυτικό σχέδιο. Αρκετές εταιρείες εξετάζουν την ανάπτυξη μεγάλων ψηφιακών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Η αμερικανική FlexDomes αναζητά χρηματοδότηση για data center στη Νεουκέν, με την πρώτη φάση να προβλέπει ισχύ 120 MW και επένδυση περίπου 1,4 δισ. δολαρίων.

Στη γειτονική επαρχία Τσουμπούτ, η πολωνική Green Capital έχει παρουσιάσει σχέδιο για εγκατάσταση ισχύος 300 MW στην πρώτη φάση, με επενδυτικό κόστος περίπου 3 δισ. δολάρια.

Το μακροπρόθεσμο όραμα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα μπορούσε να φτάσει συνολικά τα 3.000 MW.

Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει πρόσβαση σε περίπου 1.298 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης νότια της πόλης Τρελέου, όπου σχεδιάζει την ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων ώστε το data center να λειτουργεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία.

Παράλληλα, η Pampa Energia έχει προχωρήσει σε συμφωνία για τη διάθεση 30 MW στην πρώτη φάση ενός ακόμη data center στην ελεύθερη εμπορική ζώνη της Μπαΐα Μπλάνκα, περιοχή με ισχυρό αιολικό δυναμικό.

Η Αργεντινή θέλει να γίνει κόμβος της τεχνητής νοημοσύνης

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ενισχύεται από την οικονομική πολιτική του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος έχει θέσει ως προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Το καθεστώς κινήτρων RIGI προσφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις και μεγαλύτερη σταθερότητα για μεγάλες επενδύσεις, έχοντας ήδη προσελκύσει κεφάλαια σε ενεργειακά έργα και εξορύξεις.

Η Αργεντινή διαθέτει σήμερα κυρίως μικρότερες εγκαταστάσεις data centers, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο Μπουένος Άιρες, και προσπαθεί να καλύψει την απόσταση από άλλες χώρες της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, ανταγωνιστικές αγορές της Λατινικής Αμερικής κινούνται επίσης δυναμικά. Η Χιλή προσελκύει μεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις, η Google αναπτύσσει εγκατάσταση στην Ουρουγουάη, ενώ η Παραγουάη προωθεί σχέδιο data center με διεθνή υποστήριξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συνεργασία της OpenAI με την τοπική Sur Energy για ένα data center που θα τροφοδοτείται από καθαρή ενέργεια.

Το έργο, εφόσον προχωρήσει, μπορεί να φτάσει επενδυτική αξία έως 25 δισ. δολάρια και δυναμικότητα 500 MW, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια ψηφιακών υποδομών στη Νότια Αμερική.

Το μεγάλο εμπόδιο: υποδομές και συνδεσιμότητα

Παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα, η Παταγονία δεν έχει ακόμη λύσει όλα τα προβλήματα που απαιτούνται για να φιλοξενήσει εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλίμακας.

Η διαθέσιμη ενέργεια αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα, όμως η συνδεσιμότητα, τα δίκτυα μεταφοράς και οι ψηφιακές υποδομές παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες.

Η Αργεντινή σχεδιάζει την ανάπτυξη νέου σταθμού προσαιγιάλωσης υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών, με στόχο να βελτιώσει τη θέση της Παταγονίας στον διεθνή χάρτη των data centers.

Παράλληλα, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι πολλά από τα έργα που έχουν ανακοινωθεί βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν μετατραπεί σε τελικές επενδυτικές αποφάσεις.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς ορισμένοι αναμένουν τις προεδρικές εκλογές του 2027, αλλά και το νέο πρόγραμμα Super RIGI, που προβλέπει ακόμη περισσότερα επενδυτικά κίνητρα.

Το στοίχημα του Μιλέι για την ψηφιακή οικονομία

Ο Χαβιέρ Μιλέι έχει επιδιώξει προσωπικά την προσέλκυση τεχνολογικών κολοσσών στην Αργεντινή.

Κατά τις επαφές του στη Σίλικον Βάλεϊ, συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, παρουσιάζοντας τη χώρα ως έναν νέο προορισμό για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια και τις ψηφιακές υποδομές.

Η Παταγονία φιλοδοξεί πλέον να μετατρέψει τα φυσικά της πλεονεκτήματα σε οικονομικό κεφάλαιο: φθηνή ενέργεια, ψυχρό κλίμα, γη και δυνατότητα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι αν τα φιλόδοξα σχέδια θα περάσουν από τις παρουσιάσεις και τις συμφωνίες στην πραγματική κατασκευή των data centers που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον ρόλο της Αργεντινής στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

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