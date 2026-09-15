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Νέους κανόνες για την πρόσβαση των data centers στα ηλεκτρικά δίκτυα προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη ραγδαία αύξηση των αιτημάτων για νέες υποδομές και την ολοένα μεγαλύτερη απαίτηση σε ηλεκτρική ισχύ.

Η εκρηκτική ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, που αποτελούν βασικό πυλώνα της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί νέες προκλήσεις για το ενεργειακό σύστημα. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις μπορούν να απαιτήσουν ισχύ αντίστοιχη με εκείνη μιας μικρής πόλης, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια πιο αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων σύνδεσης.

Το νέο πλαίσιο αναμένεται να παρουσιαστεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και πιθανότατα θα λάβει τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ξεκάθαρου μηχανισμού για την κατανομή του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, ώστε να προχωρούν κατά προτεραιότητα οι επενδύσεις που έχουν πραγματικές προϋποθέσεις υλοποίησης.

Το πρόβλημα με τη δέσμευση ισχύος

Η ανάγκη για αλλαγές προκύπτει από το γεγονός ότι ένα μεγάλο data center μπορεί να ζητήσει ισχύ εκατοντάδων MW. Ένα τέτοιο αίτημα, ακόμη και όταν βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού, μπορεί να δεσμεύσει σημαντικό μέρος της δυναμικότητας ενός υποσταθμού.

Το αποτέλεσμα είναι ότι έργα τα οποία έχουν ήδη προχωρήσει σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, χρηματοδότησης και κατασκευαστικής προετοιμασίας ενδέχεται να αντιμετωπίζουν περιορισμούς, επειδή ο διαθέσιμος χώρος στο δίκτυο έχει ήδη δεσμευτεί από άλλες επενδυτικές προτάσεις.

Το ΥΠΕΝ επιχειρεί να περιορίσει ακριβώς αυτό το φαινόμενο, αποφεύγοντας τη δημιουργία μιας άτυπης αγοράς «κρατήσεων» ηλεκτρικής ισχύος χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η νέα φιλοσοφία προβλέπει ότι τα αιτήματα σύνδεσης δεν θα αξιολογούνται μόνο με βάση το μέγεθος της ισχύος που ζητούν, αλλά και με βάση την πραγματική ωριμότητα κάθε επένδυσης.

Η επενδυτική ωριμότητα γίνεται βασικό κριτήριο

Στο επίκεντρο του νέου μοντέλου αναμένεται να βρεθεί η έννοια της επενδυτικής ωριμότητας. Ένα έργο που ζητά σύνδεση 500 MW δεν θα αντιμετωπίζεται απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο με ένα άλλο αντίστοιχης ισχύος, εφόσον διαφέρει σημαντικά ως προς την προετοιμασία και τις πιθανότητες υλοποίησης.

Μεγαλύτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν παράγοντες όπως η εξασφάλιση χρηματοδότησης, η κατοχύρωση της έκτασης εγκατάστασης, το επιχειρηματικό σχέδιο, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης αλλά και ο τρόπος κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της μονάδας.

Η λογική είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης που θα ξεχωρίζει τα έργα με σαφή πορεία υλοποίησης από εκείνα που παραμένουν σε επίπεδο αρχικής διερεύνησης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο περιορισμένος διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος θα κατευθύνεται σε επενδύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την ψηφιακή υποδομή της χώρας.

Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων υποδομών

Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει διεθνώς τη ζήτηση για data centers υψηλής ισχύος. Οι εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν σε νέες εγκαταστάσεις που απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας έναν νέο ανταγωνισμό γύρω από την πρόσβαση στα δίκτυα.

Η Ελλάδα επιδιώκει να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο ψηφιακών υποδομών, προσελκύοντας επενδύσεις από μεγάλους διεθνείς ομίλους. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή πρέπει να συμβαδίσει με τις δυνατότητες του ηλεκτρικού συστήματος.

Η διαθεσιμότητα ισχύος, οι επενδύσεις στα δίκτυα και η ορθολογική κατανομή των υποδομών αποτελούν πλέον κρίσιμες παραμέτρους για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Νέο μοντέλο για την αγορά ενέργειας

Το νέο πλαίσιο δεν αφορά μόνο τα data centers, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η χώρα τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Η ενεργειακή μετάβαση, η ανάπτυξη των ΑΠΕ και η ψηφιοποίηση της οικονομίας αυξάνουν τις ανάγκες για νέες συνδέσεις, την ώρα που τα δίκτυα πρέπει να αναβαθμιστούν και να λειτουργούν πιο αποδοτικά.

Η πρόκληση για το ΥΠΕΝ είναι να διαμορφώσει ένα σύστημα που θα επιτρέπει την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων χωρίς να δημιουργούνται τεχνητές καθυστερήσεις ή αποκλεισμοί για ώριμα έργα.

Το ζητούμενο είναι η ηλεκτρική υποδομή να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και όχι περιοριστικό παράγοντα. Με τους νέους κανόνες, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τάξη σε μια αγορά που αναμένεται να γνωρίσει ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, καθώς τα data centers μετατρέπονται σε στρατηγική υποδομή της νέας ψηφιακής οικονομίας.

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