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Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση, αλλά και διαδικασία προειδοποιήσεων που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή ηλεκτροδότησης, προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ για τις παροχές που παραμένουν χωρίς πραγματική καταμέτρηση για περισσότερο από έναν χρόνο, επειδή οι χρήστες δεν εξασφαλίζουν πρόσβαση στους μετρητές.

Οι πρώτες 366 αποκοπές σε Ελευσίνα και Περιστέρι είναι ήδη γεγονός, ενώ ο Διαχειριστής ζητεί από τη ΡΑΑΕΥ να επιτρέψει την έκδοση εκκαθαριστικών με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση για παροχές που παραμένουν ακαταμέτρητες με ευθύνη των χρηστών.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, περίπου το 1% των εκπροσωπούμενων παροχών παραμένει χωρίς καταμέτρηση για διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Με βάση ένα σύνολο 7,5 εκατομμυρίων παροχών, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί ενδεικτικά σε περίπου 75.000 ρολόγια, αποτυπώνοντας την έκταση μιας εκκρεμότητας που επηρεάζει τόσο τους λογαριασμούς των καταναλωτών όσο και τις εκκαθαρίσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με επιστολή του προς τον αντιπρόεδρο του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρη Φούρλαρη, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, εισηγείται τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για τις «Χρονίως Ακαταμέτρητες Παροχές». Η πρόταση, που φέρει ημερομηνία 27 Ιουλίου 2026, προβλέπει ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι εκτιμήσεις κατανάλωσης θα αποκτούν τον χαρακτήρα «Δεδομένων Μέτρησης», επιτρέποντας στους προμηθευτές να εκδίδουν εκκαθαριστικούς λογαριασμούς.

Οι κανονιστικές αυτές αλλαγές αποτελούν εισήγηση προς τη ΡΑΑΕΥ, ενώ η επιχειρησιακή δράση για την εξασφάλιση πρόσβασης στους μετρητές εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά.

Η παρέμβαση έρχεται ενώ, όπως επισημαίνει ο ΔΕΔΔΗΕ, η καθιέρωση της μηνιαίας καταμέτρησης έχει βελτιώσει τη συλλογή των στοιχείων και την ακρίβεια αποτύπωσης της κατανάλωσης. Παραμένουν, ωστόσο, παροχές στις οποίες οι επανειλημμένες προσπάθειες των συνεργείων δεν αποδίδουν, επειδή δεν εξασφαλίζεται πρόσβαση στον μετρητή.

Σήμερα, όταν δεν μπορεί να ληφθεί πραγματική ένδειξη, ο Διαχειριστής υπολογίζει κατανάλωση κατ’ εκτίμηση και τη διαβιβάζει στον προμηθευτή με την αντίστοιχη σήμανση. Όταν αργότερα καταστεί δυνατή η καταμέτρηση, τα στοιχεία αναθεωρούνται. Αυτό που λείπει, σύμφωνα με την επιστολή, είναι ένα ειδικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις στις οποίες η αδυναμία καταμέτρησης επαναλαμβάνεται επί μακρόν με ευθύνη του χρήστη.

Εκκαθαριστικοί με εκτιμήσεις και διορθώσεις έως τρία χρόνια

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, μια παροχή θα χαρακτηρίζεται «Χρονίως Ακαταμέτρητη» όταν, για περισσότερο από έναν χρόνο και με υπαιτιότητα του χρήστη, δεν έχει καταστεί δυνατή η συλλογή πραγματικής ένδειξης, είτε με επιτόπια επίσκεψη είτε μέσω των καναλιών συλλογής ενδείξεων του ΔΕΔΔΗΕ.

Μετά τον χαρακτηρισμό και δύο διαδοχικές ανεπιτυχείς επισκέψεις λόγω τεκμηριωμένης αδυναμίας πρόσβασης με υπαιτιότητα του χρήστη, η επόμενη εκτιμώμενη ένδειξη και όσες ακολουθήσουν θα αντιμετωπίζονται ως «Δεδομένα Μέτρησης». Πάνω σε αυτά θα μπορούν να εκδίδονται εκκαθαριστικοί λογαριασμοί, παρότι δεν θα έχει προηγηθεί πραγματική ανάγνωση του μετρητή.

Ο υπολογισμός θα στηρίζεται στα ιστορικά δεδομένα πραγματικής κατανάλωσης του χρήστη και, εφόσον αυτά δεν επαρκούν, σε στατιστικά μεγέθη τυπικής κατανάλωσης ανά κατηγορία παροχής.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι όροι διόρθωσης των χρεώσεων. Η εισήγηση προβλέπει ότι η εκτιμώμενη ένδειξη θα αναθεωρείται μετά τη λήψη πραγματικής ένδειξης και τον σχετικό έλεγχο του Διαχειριστή, μόνο εφόσον η πραγματική είναι μικρότερη από την εκτιμώμενη. Για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που έχουν υπολογιστεί και βεβαιωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, η αναθεώρηση θα καλύπτει κατά μέγιστο τα τελευταία τρία χρόνια από τη στιγμή που έγιναν διαθέσιμα τα αναθεωρημένα δεδομένα.

Η επιστολή δεν αναπτύσσει αντίστοιχα τον χειρισμό της περίπτωσης κατά την οποία η πραγματική ένδειξη αποδεικνύεται υψηλότερη από την εκτιμώμενη, αφήνοντας ένα σημείο που χρειάζεται αποσαφήνιση στο πλήρες κανονιστικό πλαίσιο.

Ο χαρακτηρισμός της παροχής δεν θα αίρεται ούτε με αλλαγή προμηθευτή. Η ένδειξη που θα υποβάλλεται από τον χρήστη ή την εταιρεία προμήθειας θα λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας νέας εκπροσώπησης. Δεν θα αρκεί για να πάψει η παροχή να αντιμετωπίζεται ως χρονίως ακαταμέτρητη.

Η εισήγηση περιλαμβάνει και μια δεύτερη παρέμβαση, με ευρύτερη εφαρμογή καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά να συνυπολογίζονται οι διαθέσιμες εκτιμώμενες ενδείξεις στη μηνιαία βεβαίωση του συνόλου των ρυθμιζόμενων χρεώσεων προς τους προμηθευτές. Πρόκειται για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου και Συστήματος, το ΕΤΜΕΑΡ και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

Τα ποσά θα υπόκεινται σε μεταγενέστερη εκκαθάριση, με συμψηφισμό όσων έχουν ήδη βεβαιωθεί και εισπραχθεί βάσει εκτιμήσεων. Η πρόταση αφορά τον τρόπο υπολογισμού και βεβαίωσης των χρεώσεων και δεν προβλέπει αύξηση των μοναδιαίων τιμών τους.

Πορτοκαλί προειδοποίηση πριν από την αποκοπή

Παράλληλα με τις αλλαγές στην εκκαθάριση των καταναλώσεων, ο ΔΕΔΔΗΕ προωθεί αυστηρότερη διαδικασία για την πρόσβαση στους μετρητές, με τις πρώτες αποκοπές να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με την παρουσίαση τον Διαχειριστή που αναρτήθηκε στην ΡΑΑΕΥ, η πιλοτική εφαρμογή σε Ελευσίνα και Περιστέρι είχε οδηγήσει, έως τις 29 Σεπτεμβρίου, σε 366 αποκοπές ηλεκτροδότησης και 351 αντικαταστάσεις συμβατικών μετρητών με έξυπνους. Οι επανασυνδέσεις ανέρχονταν σε περίπου 20, κατόπιν αιτημάτων των χρηστών.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, είναι η επέκταση της διαδικασίας σε περίπου 10.000 παροχές εμπορικής, βιομηχανικής και αγροτικής χρήσης στην Αττική, με στόχο εκκίνησης εντός Οκτωβρίου. Πρόκειται συγκεκριμένα για 9.599 παροχές σε Αθήνα, Καλλιθέα, Μεσόγεια, Πειραιά, Φιλοθέη–Κηφισιά, Ελευσίνα και Περιστέρι, οι οποίες προβλέπεται να ενταχθούν στον μηχανισμό ελέγχου και ειδοποιήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα οδηγηθούν όλες σε διακοπή ρεύματος.

Η διαδικασία κλιμακώνεται μέσα από τις επισκέψεις και την ενημέρωση των χρηστών. Στις δύο διαδοχικές επισκέψεις μετά τον χαρακτηρισμό της παροχής προβλέπονται έγγραφες προειδοποιήσεις, εφόσον η πρόσβαση εξακολουθεί να είναι αδύνατη. Η αδυναμία πρόσβασης θα τεκμηριώνεται με φωτογραφία και καταχώριση γεωγραφικών συντεταγμένων στη συσκευή του καταμετρητή.

Το πορτοκαλί ενημερωτικό έντυπο συνοδεύεται από προσπάθειες επικοινωνίας μέσω SMS, email, εφαρμογής και τηλεφώνου, ενώ παρέχεται δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού. Η δεύτερη έγγραφη ειδοποίηση αποτελεί τελική προειδοποίηση: εάν και στην επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψη δεν εξασφαλιστεί πρόσβαση, προβλέπεται αποκοπή από το δίκτυο. Εφόσον ληφθεί ένδειξη, προβλέπεται αντικατάσταση του συμβατικού μετρητή με έξυπνο.

Η αποκοπή, την οποία ο ΔΕΔΔΗΕ συνδέει με το υφιστάμενο άρθρο 54 του Κώδικα Διαχείρισης του δικτύου, έρχεται ως τελευταίο στάδιο της διαδικασίας και όχι αυτόματα με τη συμπλήρωση ενός έτους χωρίς καταμέτρηση.

Στόχος, σύμφωνα με τον Διαχειριστή, είναι να περιοριστεί η συσσώρευση μη εκκαθαρισμένης κατανάλωσης και να βελτιωθούν οι υπολογισμοί των απωλειών του δικτύου. Η παρατεταμένη αδυναμία πρόσβασης μπορεί επίσης να υποκρύπτει κινδύνους για την ασφάλεια ή περιπτώσεις ρευματοκλοπής, χωρίς πάντως η απουσία καταμέτρησης να αποτελεί από μόνη της απόδειξη παράβασης.