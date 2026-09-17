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Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά projects που έχουν σχεδιαστεί στην Ελλάδα βάζει στις ράγες η ΔΕΗ, μετά την υπογραφή δεσμευτικού Μνημονίου Συνεργασίας με την Amazon Web Services (AWS) για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο Δυτικής Μακεδονίας.

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη φάση ενός hyperscale data center ισχύος 300 MW, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, ενώ παράλληλα προβλέπει τη διερεύνηση περαιτέρω επέκτασης έως το 1 GW. Εφόσον υλοποιηθεί και η δεύτερη φάση, η επένδυση θα μετατραπεί σε giga-scale project, δημιουργώντας έναν νέο κόμβο ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας είναι δεσμευτικό, ωστόσο η πλήρης υλοποίηση του έργου και οι εμπορικοί όροι παραμένουν υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των τελικών συμφωνιών, του due diligence, της εξασφάλισης σύνδεσης με το δίκτυο και των απαραίτητων εγκρίσεων.

Μίσθωση 15 ετών και πράσινη ενέργεια

Η βασική δομή της συμφωνίας προβλέπει ότι η AWS θα μισθώσει το data center μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, μέσω μακροχρόνιας σύμβασης 15 ετών.

Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, θα κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις και θα αναπτύξει τις απαιτούμενες ενεργειακές υποδομές. Η Amazon Web Services θα αναλάβει τον εξοπλισμό πληροφορικής, τους servers, τα συστήματα αποθήκευσης, τις υποδομές cloud και τις υπολογιστικές μονάδες που απαιτούνται για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η πράσινη ενέργεια. Η AWS θα προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων αγοράς, με προέλευση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο του αμερικανικού ομίλου για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2040.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξετάζουν συνεργασία σε τομείς όπως το cloud computing και η τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ.

Από τα 300 MW στο 1 GW

Το έργο επιβεβαιώνει τον σχεδιασμό της ΔΕΗ για τη δημιουργία μεγάλων υποδομών data centers στην Ελλάδα. Η αρχική ανάπτυξη των 300 MW αποτελεί το πρώτο βήμα, ενώ η πιθανή επέκταση στο 1 GW θα τοποθετούσε τη χώρα στον χάρτη των μεγάλων ευρωπαϊκών κόμβων υπολογιστικής ισχύος.

Η αυξημένη ζήτηση για υποδομές που υποστηρίζουν τεχνητή νοημοσύνη, υπηρεσίες cloud και μεγάλες ψηφιακές εφαρμογές οδηγεί διεθνείς τεχνολογικούς ομίλους στην αναζήτηση περιοχών με διαθέσιμη ενέργεια, σταθερά δίκτυα και δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας.

Η ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό και τις διαδικασίες αδειοδότησης, με στόχο η κατασκευή να ξεκινήσει εντός του 2026 και η πρώτη φάση να τεθεί σε λειτουργία το 2028.

Νέα εποχή για τη Δυτική Μακεδονία

Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς συνδέεται με τη μετάβαση της περιοχής μετά την απολιγνιτοποίηση.

Η ΔΕΗ αξιοποιεί τις ενεργειακές υποδομές μιας περιοχής που για δεκαετίες αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα ηλεκτροδότησης της χώρας μέσω του λιγνίτη, μετατρέποντάς την σε χώρο ανάπτυξης νέων τεχνολογικών δραστηριοτήτων.

Το νέο μοντέλο συνδέει την ενέργεια, τις ψηφιακές υποδομές και την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας ένα διαφορετικό παραγωγικό αποτύπωμα για την περιοχή.

Για ένα data center 300 MW, η συνολική οικονομική επίδραση μπορεί να ξεπεράσει σημαντικά το αρχικό κόστος κατασκευής, καθώς απαιτούνται μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε servers, συστήματα αποθήκευσης, δίκτυα και εξοπλισμό υψηλής υπολογιστικής ισχύος.

Σε περίπτωση επέκτασης προς το 1 GW, η επένδυση θα μπορούσε να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των ψηφιακών υποδομών.

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