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Παρέμβαση για να ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή πολύ χαμηλότερη από 1,75 ευρώ προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα μέτρα από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε και το σενάριο που θέλει να αποτρέψει η κυβέρνηση: χωρίς καμία παρέμβαση, όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης θα άνοιγε στις 15 Οκτωβρίου στα 2 ευρώ το λίτρο.

«Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση», τόνισε, βάζοντας ως πρώτη προτεραιότητα «να μην κρυώσουν οι πολίτες μας τον χειμώνα».

«Πολύ χαμηλότερα από το 1,75»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε διπλή παρέμβαση, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διυλιστήρια.

«Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν συγκεκριμένες εξαγγελίες και από το υπουργείο Οικονομικών και από το υπουργείο Περιβάλλοντος», είπε, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια».

Εμφανίστηκε μάλιστα βέβαιος για το αποτέλεσμα: «Είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75».

Στο τραπέζι και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε παράλληλα ότι μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης δεν αποτελεί από μόνη της λύση, καθώς το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και όχι μόνο όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο.

Αποκάλυψε, ωστόσο, ότι εξετάζεται μία ακόμη παρέμβαση: η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να διασφαλιστεί ότι η κρατική παρέμβαση θα περάσει σε ολόκληρη την αλυσίδα, από την εμπορία έως τα πρατήρια, και τελικά στην τιμή που θα πληρώσει ο καταναλωτής.

«Θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόστος της θέρμανσης στην κορυφή των προβλημάτων που προκαλεί η ενεργειακή πίεση, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη λογική διατήρησης δημοσιονομικών εφεδρειών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να κινείται προσεκτικά «γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας».

Τη «σχετική επιδείνωση» της τουρκικής ρητορικής τους τελευταίους μήνες αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει» και στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα: «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί».

Ανοιχτό παράθυρο για έκτακτη μείωση του ΕΦΚ

Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αλλά μόνο ως έκτακτο και χρονικά περιορισμένο μέτρο.

«Θα το έκανα έκτακτα για συγκεκριμένο διάστημα. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να γίνει, γιατί δημιουργεί μια πολύ μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά», ξεκαθάρισε.

Μητσοτάκης για διυλιστήρια: «Έχουν κέρδη και πρέπει να συμμετέχουν»

Ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα προς τα διυλιστήρια, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό που προσέρχονται στη συζήτηση για τη συγκράτηση των τιμών.

«Και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά και θα πρέπει να συμμετέχουν», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν η εναλλακτική θα ήταν η φορολόγησή τους, εξήγησε γιατί προκρίνει την απευθείας συνεισφορά τους: «Από το να βάλω χρήματα στο κρατικό ταμείο, προτιμώ να τα επιστρέψω εκεί που πρέπει».

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός έβαλε στο ίδιο κάδρο τα 12 ναυτικά μίλια και το καλώδιο, όπου προανήγγειλε σύντομα εξελίξεις, μίλησε για συντονισμό με τη Γαλλία και κάλεσε την Τουρκία να αντιληφθεί ότι «το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η θάλασσα λίγο αγριεύει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι αρκετές από τις θέσεις που διατυπώνουν σήμερα Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εκφραστεί και στο παρελθόν, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στα «ήρεμα νερά» και στην τουρκική ρητορική.

«Αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας», είπε.

Επανέλαβε παράλληλα το μήνυμα που είχε στείλει από το Καστελλόριζο, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της ελληνικής άμυνας αποτελεί «αμυντική θωράκιση».

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», ξεκαθάρισε.

Καλώδιο: «Σύντομα» οι εξελίξεις – Συντονισμός με τη Γαλλία

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Πρωθυπουργός στο καλώδιο, απαντώντας «σύντομα» στο ερώτημα για το πότε θα ξεκινήσει το έργο.

Συνέδεσε τις επόμενες κινήσεις με την απόφαση της γαλλικής εταιρείας να συμμετάσχει και να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου, σημειώνοντας ότι αυτό σηματοδοτεί τη βούληση του επενδυτικού ταμείου, «με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης», να προχωρήσει το έργο.

Ακολούθησε το μήνυμα προς την Άγκυρα: «Να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μία θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη, το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι «προφανώς υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για τις επόμενες κινήσεις μας».

Τι είπε για τα 12 μίλια

Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής: «Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά».

«Η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία», πρόσθεσε.

Ανοιχτό μέχρι τελευταία στιγμή το ραντεβού με Ερντογάν

Για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένο τετ α τετ, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν τα προγράμματά τους.

Δεν έκλεισε όμως την πόρτα: «Ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί να κανονιστεί και μια τέτοια συνάντηση τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι».

«Με την Τουρκία είμαστε γείτονες. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη», είπε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία και χαρακτηρίζοντας τη Διακήρυξη των Αθηνών «ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου».

Μητσοτάκης: «Το ΠΑΣΟΚ θέλει αυτοδυναμία; Κι εγώ θέλω να καρφώνω όπως ο Τζόρνταν»

Με μία ατάκα για τον Μάικλ Τζόρνταν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον στόχο του ΠΑΣΟΚ για αυτοδυναμία, επιμένοντας ότι η δική του πρόταση για τις επόμενες εκλογές είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις δημοσκοπήσεις, προειδοποιώντας τη Νέα Δημοκρατία να μην εκπέμπει την εικόνα ότι είναι «αναντικατάστατη», ενώ έκλεισε και τη συζήτηση που άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες για το επίδομα ανεργίας μετά την προσωπική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. «Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο», ξεκαθάρισε, δηλώνοντας παράλληλα ότι περιβάλλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με «απόλυτη εμπιστοσύνη».

«Κι εγώ θέλω να καρφώνω όπως ο Τζόρνταν»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη πολιτική λύση που προτείνει ο ίδιος στους πολίτες.

«Δεν λέω ότι θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι. Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει», είπε.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στον αντίστοιχο στόχο του ΠΑΣΟΚ, απάντησε με χιούμορ:

«Και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θέλει να είναι αυτοδύναμο. Εντάξει, κι εγώ θέλω να καρφώνω όπως ο Τζόρνταν».

«Καμία περίπτωση» συνεργασίας με Λατινοπούλου

Απόλυτος ήταν ο Πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη συνεργασία με την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Καμία τέτοια περίπτωση», απάντησε.

Για το ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, υπενθύμισε ότι ο ίδιος έχει υπάρξει υπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας με το κόμμα και είχε υφυπουργό από το ΠΑΣΟΚ.

Έσπευσε, πάντως, να παραπέμψει την τελική απάντηση στην κάλπη: «Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό. Ο ελληνικός λαός θα υποδείξει συνολικά, με τη δική του σοφία, ποιος θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση».

Επίδομα ανεργίας: «Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε παράλληλα τη συζήτηση που προκλήθηκε από την προσωπική θέση που είχε εκφράσει ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας.

«Να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο», είπε, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη γίνει αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας και έχει θεσμοθετηθεί το επίδομα εργασίας.

Μάλιστα, προανήγγειλε την περαιτέρω ενίσχυσή του: «Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμα πιο ανταποδοτικό».

«Απόλυτη εμπιστοσύνη» στον Μαρινάκη

Ο Πρωθυπουργός στήριξε πλήρως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, βάζοντας ταυτόχρονα το όριο που δημιουργεί ο θεσμικός του ρόλος.

«Θεωρώ ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο», είπε, προσθέτοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης βρίσκεται σε ιδιαίτερη θέση επειδή εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης.

«Ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη», τόνισε.

«Να μην εκπέμπουμε ότι είμαστε αναντικατάστατοι»

Για τις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν είναι συνηθισμένο στην Ευρώπη ένα κόμμα που κυβερνά επί επτάμισι χρόνια να εξακολουθεί να προηγείται με τόσο σημαντική διαφορά.

«Ο δεύτερος και ο τρίτος δεν αθροίζουν το ποσοστό του πρώτου», ανέφερε.

Έστειλε, ωστόσο, μήνυμα και προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας: «Πάντα πρέπει να προσπαθείς και ως προς την ουσία και ως προς το ύφος. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να εκπέμπουμε εμείς είναι μια δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάστατοι».

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