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Δεκτή με…ενθουσιασμό έγινε από την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου η συντριπτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ κατά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Έτσι, εκτός από το πετρέλαιο (Brent) που σημείωσε πτώση άνω του 8%, με την τιμή του να υποχωρεί στα 96,62 δολάρια/βαρέλι, τη χαμηλότερη από τα τέλη Αυγούστου και το φυσικό αέριο κατέγραψε χθες σημαντική πτώση.

Συγκεκριμένα, στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Δεκέμβριο υποχώρησαν στα 84,56 ευρώ/MWh, σημειώνοντας ημερήσια πτώση κατά 7,7%. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα το φυσικό αέριο έκανε ράλι σπάζοντας το φράγμα των 100 ευρώ/MWh και φτάνοντας στις 30 Οκτωβρίου στα 104 ευρώ/MWh, την υψηλότερη τιμή από το 2022.

Όπως φαίνεται λοιπόν κατά την ανάγνωση της αγοράς, το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ ερμηνεύεται ως ενίσχυση των προσδοκιών για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, εκτόνωση της κρίσης στη Μ. Ανατολή και ομαλοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού ενεργειακών προϊόντων.

Από τις προσδοκίες, βέβαια, μέχρι όλα αυτά να γίνουν πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση, ιδιαίτερα όταν το κλειδί των εξελίξεων το κρατά ο εξαιρετικά απρόβλεπτος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στα «κόκκινα» το ρεύμα

Σε αντίθεση με το παραπάνω κλίμα, τόσο η ελληνική όσο και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές ρεύματος εξακολουθούν το ράλι, πιθανά γιατί, εκτός των άλλων, υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση μέχρι οι τιμές του φυσικού αερίου να περάσουν στην «εξίσωση» της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά η τιμή της μεγαβατώρας σημειώνει για σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου νέα άνοδο κατά 4,9% και διαμορφώνεται στα 293,4 ευρώ, με τη χαμηλότερη στα 216,48 ευρώ και την υψηλότερη κοντά στα 400 ευρώ (389,48 ευρώ).

Όσον αφορά το ενεργειακό μίγμα οι ΑΠΕ είναι πρώτες με ποσοστό 48% και ακολουθεί το φυσικό αέριο σε μικρή απόσταση με 41,73%, ενώ έπονται ο λιγνίτης με 6,44%, τα υδροηλεκτρικά με 1,99%, η αποθήκευση με 0,90% και οι πρακτικά ανύπαρκτες εισαγωγές με 0,88%.

Στο… «κόκκινο» βρίσκονται και οι περισσότερες άλλες χώρες, με τη Ρουμανία να οδηγεί την κούρσα με 324,13 ευρώ/MWh, τη Βουλγαρία με 312,88 ευρώ/MWh, την Ουγγαρία με 307 ευρώ/MWh, τη Σερβία με 317,64 ευρώ/MWh, την Κροατία με 304,93 ευρώ/MWh. Σε κάπως χαμηλότερα επίπεδα η Γερμανία με 257,4 ευρώ/MWh, η Γαλλία με 261,4 ευρώ/MWh, η Ιταλία με 277,3 ευρώ/MWh, η Ισπανία με 263,45 ευρώ/MWh, η Πορτογαλία με 254,12 ευρώ/MWh, η Ολλανδία με 255,12 ευρώ/MWh και η Πολωνία με 239 ευρώ/MWh.