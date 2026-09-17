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Σε έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους της νέας αναταραχής στις ενεργειακές αγορές εξελίσσεται το γιγαντιαίο διυλιστήριο του Νιγηριανού δισεκατομμυριούχου Aliko Dangote, καθώς η μονάδα λειτουργεί πλέον σε πλήρη δυναμικότητα και αυξάνει τις αποστολές ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών προς την Ευρώπη.

Η συγκυρία αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον όμιλο, καθώς η περιορισμένη προσφορά πετρελαϊκών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει σημαντικό κενό στην αγορά. Οι διαταραχές στις διεθνείς ροές, σε συνδυασμό με την άνοδο των περιθωρίων διύλισης, ενισχύουν την κερδοφορία των μεγάλων μονάδων επεξεργασίας πετρελαίου.

Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Αφρικής έφτασε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία λίγο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, γεγονός που του επέτρεψε να αυξήσει γρήγορα τις εξαγωγές του και να αξιοποιήσει τις νέες συνθήκες στην αγορά.

Παράλληλα, η ισχυρή δυναμική του ομίλου έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς προετοιμάζεται για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές στην ιστορία της αφρικανικής αγοράς.

Ρεκόρ στα περιθώρια διύλισης για το ντίζελ

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τη Dangote αυτή την περίοδο είναι η εκτόξευση των περιθωρίων διύλισης, δηλαδή της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή των τελικών προϊόντων πετρελαίου και στο κόστος αγοράς του αργού.

Η ζήτηση για ντίζελ έχει αυξηθεί σημαντικά, οδηγώντας τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για τα διυλιστήρια που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Η μονάδα της Dangote διαθέτει επίσης σημαντική ευελιξία, καθώς μπορεί να προσαρμόζει το μείγμα των προϊόντων που παράγει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Όταν η ζήτηση για ντίζελ ή αεροπορικά καύσιμα αυξάνεται, το διυλιστήριο μπορεί να κατευθύνει μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προς τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ευρώπη, η οποία αναζητά εναλλακτικές πηγές προμήθειας μετά τον περιορισμό παραδοσιακών ροών από τη Μέση Ανατολή.

Επενδυτικό σχέδιο για διπλασιασμό δυναμικότητας

Η στρατηγική της Dangote δεν περιορίζεται στην τρέχουσα συγκυρία. Ο όμιλος σχεδιάζει σημαντική επέκταση της παραγωγικής του ικανότητας, με στόχο τον διπλασιασμό της δυναμικότητας διύλισης στα 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Για την επίτευξη του στόχου προβλέπεται η κατασκευή δεύτερης μονάδας επεξεργασίας αργού πετρελαίου στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου έως το 2029.

Ήδη η μονάδα έχει επεξεργαστεί διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου, μεταξύ των οποίων η νέα εγχώρια ποικιλία Cawthorne από τη Νιγηρία, αλλά και φορτία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η Δυτική Αφρική διαθέτει επαρκείς ποσότητες πετρελαίου ώστε να καλύψει τις ανάγκες του διυλιστηρίου, ακόμη και σε περίπτωση σημαντικής αύξησης της παραγωγής.

Η προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς η πλήρης αξιοποίηση της μονάδας απαιτεί μεγάλους όγκους αργού, που σήμερα αντιστοιχούν σχεδόν στο σύνολο της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου της Νιγηρίας.

Οι κίνδυνοι από μια παρατεταμένη σύγκρουση

Παρά τη θετική συγκυρία, η Dangote εμφανίζεται επιφυλακτική για τους κινδύνους που δημιουργεί μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση.

Η συνέχιση της έντασης στη Μέση Ανατολή μπορεί να στηρίζει βραχυπρόθεσμα τα περιθώρια διύλισης, ωστόσο δημιουργεί αβεβαιότητα για τη συνολική πορεία της παγκόσμιας ζήτησης και προσφοράς.

Μια παρατεταμένη διαταραχή στις αγορές πετρελαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για καταναλωτές και επιχειρήσεις, αυξάνοντας τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Το βασικό ζητούμενο για την αγορά είναι η ισορροπία ανάμεσα στην περιορισμένη προσφορά και στη ζήτηση. Εάν οι υψηλές τιμές οδηγήσουν σε επιβράδυνση της κατανάλωσης, τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων μπορεί να υποχωρήσουν.

Για την ώρα, πάντως, το διυλιστήριο Dangote βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης αναδιάταξης στην αγορά καυσίμων, αξιοποιώντας το κενό που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και ενισχύοντας τον ρόλο της Νιγηρίας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

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