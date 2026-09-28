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Την ανάπτυξη του κοιτάσματος “Έψιλον”, στον κόλπο της Καβάλας, επαναφέρει στο τραπέζι η Energean, με στόχο να παρατείνει τη ζωή του ιστορικού πετρελαϊκού πεδίου του Πρίνου και να διατηρήσει ενεργή τη μοναδική εγχώρια πετρελαϊκή παραγωγή.

Πρόκειται για ένα βεβαιωμένο κοίτασμα, περίπου 3 έως 3,5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Πρίνου, όπου το ζητούμενο δεν είναι όπως στις νέα γενιά παραχωρήσεων, η επιβεβαίωση της ύπαρξης ορυκτού πλούτου, αλλά η τεχνικά εφικτή και οικονομικά βιώσιμη αξιοποίηση των αποθεμάτων του.

Το «Έψιλον» διαθέτει πιστοποιημένα ανακτήσιμα αποθέματα 27 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και έχει ήδη δώσει περιορισμένη παραγωγή από την προηγούμενη φάση ανάπτυξής του το 2019. Το σχέδιο που εξετάζεται προβλέπει έξι παραγωγικές γεωτρήσεις πετρελαίου, μαζί με συνοδευτικές γεωτρήσεις έγχυσης νερού και αερίου, και νέα εξέδρα. Η αιχμή της παραγωγής θα μπορούσε να φθάσει τα 7.000 έως 8.000 βαρέλια ημερησίως για τουλάχιστον μία πενταετία, πριν αρχίσει η φυσική της υποχώρηση.

Η επένδυση εκτιμάται σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και, ανάλογα με την τελική τεχνική λύση, μπορεί να προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ. Χρειάζονται, ωστόσο, περίπου τρία χρόνια για την ωρίμανση του έργου. Η άδεια εκμετάλλευσης του κοιτάσματος ισχύει έως το 2039. Ωστόσο το σχέδιο παραμένει υπό διαμόρφωση και θα πρέπει να λάβει την έγκριση της ΕΔΕΥΕΠ.

Η σημασία του «Έψιλον» υπερβαίνει τους πρόσθετους όγκους πετρελαίου που θα μπορούσε να εισφέρει στην εγχώρια παραγωγή. Με τον Πρίνο να βρίσκεται στο τέλος του παραγωγικού του κύκλου, η ανάπτυξη του δορυφορικού κοιτάσματος μπορεί να κρατήσει ενεργές τις εγκαταστάσεις της Νέας Καρβάλης, να διατηρήσει τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας και να δώσει στην παραγωγή πετρελαίου της χώρας συνέχεια έως το 2040-2041.

Από τη γεώτρηση E-1 στην παραγωγική συνέχεια

Η γεωλογική δομή του «Έψιλον» είχε εντοπιστεί ήδη από τη δεκαετία του 1990. Το κοίτασμα, ωστόσο, ανακαλύφθηκε το 2000, όταν η γεώτρηση E-1 επιβεβαίωσε την παρουσία ξινού αργού πετρελαίου σε βάθος περίπου 2.800 μέτρων κάτω από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Η επανερμηνεία των τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων το 2015 και η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής μελέτης το 2016 άνοιξαν τον δρόμο για την ανάπτυξή του.

Το 2019 ξεκίνησε η παραγωγή από το «Έψιλον», ενώ ολοκληρώθηκαν και τρεις γεωτρήσεις. Την επόμενη χρονιά εξασφαλίστηκε χρηματοδοτικό πακέτο 100 εκατ. ευρώ, με εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων Πρίνου και Έψιλον.

Η συνέχεια αυτή έχει ειδικό βάρος για μια περιοχή που σηκώνει εδώ και δεκαετίες το κύριο βάρος της εγχώριας παραγωγής. Ο Πρίνος τέθηκε σε παραγωγή το 1981 και έως σήμερα έχει παράξει περίπου 130 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Το «Έψιλον» είναι, η πιο ώριμη δυνατότητα για να διατηρηθεί η παραγωγική συνέχεια ενός συμπλέγματος που συνδέεται με την Καβάλα επί 45 χρόνια.

Από τον Πρίνο στο Ιόνιο και την αποθήκευση CO₂

Η ανάπτυξη του «Έψιλον» ενισχύει την παρουσία της Energean στην Ελλάδα, προσθέτοντας έναν ακόμη asset στην ενεργειακή της δραστηριότητα. Μαζί με τον ρόλο της ως operator στο Block 2 του Ιονίου και το σχέδιο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο, διαμορφώνει μια ολοένα ισχυρότερη θέση στην αλυσίδα των υδρογονανθράκων και των νέων ενεργειακών υποδομών.

Ειδικότερα, στο Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, η εταιρεία κατέχει το 30% στην κοινοπραξία με την ExxonMobil να ελέγχει το 60% και την HELLENiQ ENERGY το 10%.

Η ερευνητική γεώτρηση «Ασωπός 1» προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027, εφόσον έχουν εξασφαλιστεί έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες άδειες.

Η Energean έχει υποβάλει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων και έχει υπογράψει συμφωνία με τη Stena Drilling για τη μίσθωση του γεωτρύπανου Stena DrillMAX. Η γεώτρηση θα φθάσει έως τα 4.622 μέτρα και η επένδυση για το ερευνητικό πρόγραμμα υπολογίζεται σε 60 έως 70 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την πρώτη θαλάσσια ερευνητική γεώτρηση στην χώρας μας έπειτα από περίπου 40 χρόνια και για ένα εγχείρημα υψηλού ρίσκου, με πιθανότητες επιτυχίας της τάξης του 16%. Σε περίπτωση θετικής έκβασης των ερευνητικών γεωτρήσεων, θα ακολουθήσουν πρόσθετες επενδύσεις περίπου 5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη του κοιτάσματος. Με τις σημερινές τιμές φυσικού αερίου, τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσαν, στο καλό σενάριο, να ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ σε βάθος 20 ετών.

Στον Πρίνο, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού περιλαμβάνει και το Prinos CO₂ Storage, έργο υπόγειας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα που αναπτύσσει η EnEarth, θυγατρική του ομίλου Energean. Εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις και άδειες, η έναρξη λειτουργίας τοποθετείται από το 2027, με αρχική δυναμικότητα 1 εκατ. τόνου CO₂ ετησίως. Σε πλήρη ανάπτυξη, από το 2030 και μετά, η αποθηκευτική δυνατότητα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 3 εκατ. τόνους ετησίως. Δύο προσφυγές για το έργο εκδικάστηκαν πρόσφατα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένονται οι τελικές αποφάσεις.

Η ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα συμπίπτει με τη διαρκή διεύρυνση του διεθνούς χαρτοφυλακίου του ομίλου. Το 2025, η παραγωγή της Energean ανήλθε σε 154.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, με το φυσικό αέριο να αντιπροσωπεύει το 85% του συνόλου. Με δραστηριότητες από το Ισραήλ και την Αίγυπτο έως την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία διαθέτει πλέον κλίμακα και τεχνογνωσία που υπερβαίνουν κατά πολύ την ελληνική αγορά.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Energean ανακοίνωσε ακόμη μία συμφωνία για την εξαγορά του ποσοστού της Chevron σε δύο υπεράκτια blocks στην Ανγκόλα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο επέκτασης στη Δυτική Αφρική.

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