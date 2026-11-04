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Η γενικότερη γεωπολιτική ρευστότητα που χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Αναστολής καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να αξιοποιηθούν κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη, επεσήμανε ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, στη διάρκεια του 30ου Ετήσιου Εθνικού Συνεδρίου «Ενέργεια και Ανάπτυξη» του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) που διεξήχθη στην Αθήνα.

Στη διάρκεια συζήτησης με τον δημοσιογράφο κ. Χάρη Φλουδόπουλο, ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε στην μεγάλη εξάρτηση των ευρωπαϊκών αγορών από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και την μεταβλητότητα των τιμών με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις. «Η Ευρώπη πρέπει να ερευνήσει και να αξιοποιήσει εγχώρια κοιτάσματα, προκειμένου να διασφαλίσει τόσο τον ενεργειακό ανεφοδιασμό και την διαφοροποίηση των πηγών, όσο και να θωρακίσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, φέροντας ως παράδειγμα την εξέλιξη του Ισραήλ σε αυτάρκη παραγωγό αλλά και εξαγωγέα ενέργειας, έπειτα από μια δεκαπενταετία έρευνας και ανάπτυξης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ερευνητική γεώτρηση «Ασωπός -1» που έχει προγραμματιστεί στο Block 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο για τον ερχόμενο Απρίλιο, με Operator την Energean (30%) σε κοινοπραξία με την ExxonMobil (60%) και την HelleniQ Energy (10%). «Η μεγαλύτερη εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονονθράκων στον κόσμο εμπιστεύεται την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Energean για την πρώτη θαλάσσα γεώτρηση στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια και αυτό είναι κάτι το μοναδικό. Μια ανακάλυψη στο Block 2 θα ήταν δυνατό να καταστήσει την χώρα μας ενεργειακά αυτάρκη αλλά και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τον εφοδιασμό και των ευρωπαϊκών αγορών», τόνισε. Ο κ. Ρήγας χαρακτήρισε την Ασωπός -1 ως γεώτρηση υψηλού ρίσκου αλλά και δυνητικά υψηλής απόδοσης, καθώς οι πιθανότητες επιτυχίας είναι 16%, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις για το Block 2 παραπέμπουν σε πιθανούς πόρους φυσικού αερίου της τάξης των 270 δισεκ. κυβικών μέτρων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean αναφέρθηκε ακόμη στο ρόλο που διαδραματίζει η εταιρεία στην ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο την κάλυψη περίπου του 40% των αναγκών σε φυσικό αέριο στο Ισραήλ, την επί δύο δεκαετίες παραγωγή υδρογονανθράκων στην Αίγυπτο και την θέση της ως τρίτου μεγαλύτερου παραγωγού φυσικού αερίου στην Ιταλία. Όπως ο ίδιος επεσήμανε, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027 η Energean προγραμματίζει να θέσει σε παραγωγή δύο νέα κοιτάσματα, δηλαδή το κοίτασμα Katlan στο Ισραήλ, καθώς και το κοίτασμα Irena στην Κροατία, στην θάλασσα της Αδριατικής.

Τέλος, ο κ. Ρήγας ανέφερε ότι στους στόχους για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της Energean, πέραν της έρευνας για νέες ανακαλύψεις, είναι οι εξαγορές διαπιστωμένων κοιτασμάτων τόσο σε χώρες στις οποίες η εταιρεία είναι ήδη παρούσα, όσο και σε νέες αγορές, όπως η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αφρικής.

Στο Συνέδριο του ΙΕΝΕ και σε πάνελ με αντικείμενο τις έρευνες υδρογονανθράκων με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Γιώργο Μουρμούρη, συμμετείχε και ο κ. Διονύσης Ανεστούδης, Επικεφαλής Γεωλογίας και Γεωφυσικής της Energean, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της εισόδου της Energean στο Block 2, στην τρισδιάστατη σεισμική έρευνα του 2022 που οδήγησε στον εντοπισμό του στόχου «Ασωπός» και στην προσέλκυση της ExxonMobil, καθώς και στις προοπτικές που είναι δυνατό να δρομολογήσει για τον εγχώριο τομέα έρευνας και ανακάλυψης υδρογονανθράκων η προετοιμαζόμενη ερευνητική γεώτρηση.

«Μια ανακάλυψη στο Βορειοδυτικό Ιόνιο θα ενισχύσει περαιτέρω τις προοπτικές προώθησης των ερευνητικών προγραμμάτων στην χώρα μας, αλλά και δυνητικά θα προσελκύσει και νέους ενδιαφερόμενους για δραστηριοποίηση στις ελληνικές παραχωρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανεστούδης.

Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας: O Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean κ. Μαθιός Ρήγας στο 30ο Συνέδριο του ΙΕΝΕ