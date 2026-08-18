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Στην επιτάχυνση της κατασκευής νέων χερσαίων αιολικών πάρκων και δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά η Νορβηγία, επιχειρώντας να περιορίσει δραστικά τη γραφειοκρατία που τα τελευταία χρόνια έχει επιβραδύνει την ανάπτυξη νέων ενεργειακών υποδομών.

Η κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος παρουσίασε ένα νέο πακέτο μέτρων που προβλέπει απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης, με στόχο να μειωθεί στο μισό ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Παρότι η Νορβηγία παράγει συνήθως περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση καταναλώνει, η αυξανόμενη ζήτηση από τη βιομηχανία και τα data centers δημιουργεί φόβους ότι το ενεργειακό πλεόνασμα μπορεί να περιοριστεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Στόερε: Κρίσιμη η ταχύτερη ανάπτυξη των δικτύων

Ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόερε δήλωσε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να απλοποιήσει τις αιτήσεις και να απομακρύνει γραφειοκρατικά εμπόδια που καθυστερούν την υλοποίηση των επενδύσεων.

«Η ταχύτερη ανάπτυξη περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των εκπομπών, την ενίσχυση της απασχόλησης και την προστασία των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και εταιρειών», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας Τέργιε Άασλαντ υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη περισσότερων χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων αποτελεί τον ταχύτερο και οικονομικότερο τρόπο αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Η αιολική ανάπτυξη «φρέναρε» μετά το 2021

Το νορβηγικό ηλεκτρικό σύστημα στηρίζεται ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τα υδροηλεκτρικά να αποτελούν τη βασική πηγή παραγωγής.

Πολλά από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια κατά μήκος ποταμών και ταμιευτήρων κατασκευάστηκαν πριν από δεκαετίες. Ταυτόχρονα, η χερσαία αιολική ενέργεια γνώρισε περίοδο ταχύτατης ανάπτυξης μεταξύ 2015 και 2021.

Έκτοτε, όμως, ο ρυθμός ανάπτυξης έχει επιβραδυνθεί αισθητά. Η Νορβηγία έχει προσθέσει μόλις περίπου 1.000 MW νέας ισχύος, που αντιστοιχούν σε αύξηση μόλις 2,5%.

Βασικό εμπόδιο αποτέλεσαν οι αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών αλλά και των αυτόχθονων Σάμι, οι οποίοι έχουν εκφράσει έντονες ενστάσεις για την επέκταση των χερσαίων αιολικών πάρκων.

Κίνητρα στους δήμους για περισσότερα αιολικά πάρκα

Η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να αντιμετωπίσει και τις τοπικές αντιστάσεις, προσφέροντας μεγαλύτερα κίνητρα στις περιοχές που φιλοξενούν ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Μεταξύ των μέτρων που παρουσιάστηκαν βρίσκεται πρόταση ώστε τα αιολικά πάρκα να γίνουν οικονομικά πιο ελκυστικά για τους δήμους, μέσω της επίσπευσης των πληρωμών από τους κατασκευαστές με βάση την προβλεπόμενη παραγωγή των εγκαταστάσεων.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στα οικονομικά οφέλη μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη νέων έργων και να περιορίσει τις αντιδράσεις.

Απειλείται το ενεργειακό πλεόνασμα της Νορβηγίας

Η Νορβηγία είναι τα περισσότερα χρόνια καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς παράγει περισσότερο ρεύμα από όσο χρειάζεται για την εγχώρια κατανάλωση.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, ενδέχεται να αλλάξει. Η ζήτηση προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά καθώς μεγάλοι βιομηχανικοί κλάδοι εγκαταλείπουν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα και στρέφονται στον ηλεκτρισμό.

Ταυτόχρονα, ένας ακόμη ενεργοβόρος κλάδος στρέφει το ενδιαφέρον του στη σκανδιναβική χώρα: τα data centers. Οι διαχειριστές κέντρων δεδομένων αναζητούν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις πιέσεις στο δίκτυο.

Τα πρώτα σημάδια πίεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο

Οι περιορισμοί έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται εμφανείς. Τον Απρίλιο, ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς Statnett ανακοίνωσε προσωρινή παύση στην κατανομή νέων συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας για μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Αρκτικής.

Η απόφαση αποδόθηκε στους περιορισμούς της διαθέσιμης χωρητικότητας του δικτύου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ταχύτερες επενδύσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στις υποδομές μεταφοράς.

Με την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και τη νέα ώθηση στα χερσαία αιολικά, η Νορβηγία επιχειρεί πλέον να αυξήσει εγκαίρως την ενεργειακή της δυναμικότητα, ώστε η αυξανόμενη ζήτηση από βιομηχανίες και data centers να μη μετατραπεί σε εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη.

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